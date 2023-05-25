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Ciência

Pilotos de corrida piscam nos mesmos momentos de um circuito

O estudo foi feito com base em 300 voltas em três circuitos de Fórmula 1 no Japão. Confira.

Por Leo Caparroz 25 Maio 2023, 11h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Álex Palou (10), piloto da Chip Ganassi Racing, da Espanha, e vencedor da pole position, treina para a Indy 500 no Indianapolis Motor Speedway, em Indianápolis.
 (SOPA Images / Colaborador/Getty Images)
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O ser humano pisca, em média, 20 vezes por minuto. Cada piscadinha leva de 0,1 a 0,4 segundos. Parece pouco – mas a estimativa é de que 10% da nossa visão é bloqueada por elas enquanto estamos acordados.

Piscar é um movimento involuntário do nosso corpo – mas, em momentos de atenção, é possível controlar (e reduzir) inconscientemente o número de vezes em que nossos olhos fecham. Motoristas, por exemplo, precisam estar ligados em vários pontos da via. Para traçar o caminho correto com eficiência, as piscadas diminuem a fim de evitar perder informações críticas.

Interessados em estudar a relação entre as piscadas e a direção, um grupo de pesquisadores analisou três pilotos profissionais percorrendo três circuitos japoneses de Fórmula 1: Fuji, Suzuka, and Sugo. Durante as mais de 300 voltas, eles marcaram os momentos em que os motoristas piscavam – e o lugar na pista em que estavam.

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A frequência de cada piloto foi diferente: quanto mais rápido eles corriam, menos piscadas eles davam. Mesmo assim, os cientistas identificaram que as piscadas aconteciam nos mesmos pontos do circuito. Mas o que isso significa, afinal?

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“Pilotos profissionais fazem os mesmos percursos repetidamente de maneira exata e estável”, escrevem os pesquisadores em seu artigo. “Essas descobertas sugerem que o padrão de piscar de olhos reflete os estados cognitivos durante a condução, e os profissionais parecem mudar esses estados de forma contínua e dinâmica.”

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Em corridas de alta performance, onde a margem de erro é mínima, os padrões de direção tendem a serem os mesmos entre os pilotos: todo mundo sabe a hora exata de acelerar, frear e mudar de marcha durante uma volta. Ao que parece, os momentos de piscar também são tão previsíveis quanto esses.

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