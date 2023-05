Pilotos de corrida piscam nos mesmos momentos de um circuito

O ser humano pisca, em média, 20 vezes por minuto. Cada piscadinha leva de 0,1 a 0,4 segundos. Parece pouco – mas a estimativa é de que 10% da nossa visão é bloqueada por elas enquanto estamos acordados.

Piscar é um movimento involuntário do nosso corpo – mas, em momentos de atenção, é possível controlar (e reduzir) inconscientemente o número de vezes em que nossos olhos fecham. Motoristas, por exemplo, precisam estar ligados em vários pontos da via. Para traçar o caminho correto com eficiência, as piscadas diminuem a fim de evitar perder informações críticas.



Interessados em estudar a relação entre as piscadas e a direção, um grupo de pesquisadores analisou três pilotos profissionais percorrendo três circuitos japoneses de Fórmula 1: Fuji, Suzuka, and Sugo. Durante as mais de 300 voltas, eles marcaram os momentos em que os motoristas piscavam – e o lugar na pista em que estavam.

A frequência de cada piloto foi diferente: quanto mais rápido eles corriam, menos piscadas eles davam. Mesmo assim, os cientistas identificaram que as piscadas aconteciam nos mesmos pontos do circuito. Mas o que isso significa, afinal?

“Pilotos profissionais fazem os mesmos percursos repetidamente de maneira exata e estável”, escrevem os pesquisadores em seu artigo. “Essas descobertas sugerem que o padrão de piscar de olhos reflete os estados cognitivos durante a condução, e os profissionais parecem mudar esses estados de forma contínua e dinâmica.”

Em corridas de alta performance, onde a margem de erro é mínima, os padrões de direção tendem a serem os mesmos entre os pilotos: todo mundo sabe a hora exata de acelerar, frear e mudar de marcha durante uma volta. Ao que parece, os momentos de piscar também são tão previsíveis quanto esses.

