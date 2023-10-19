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Ciência

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em outubro

O francês que "inventou" a energia solar, o último truque da indústria farmacêutica, um sci-fi sobre modificações corporais, fantasmas de um escritor alcoólatra - e Homem-Aranha no PlayStation 5

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2023, 11h51 | Atualizado em 30 out 2023, 11h14
Foto do livro Nação Tarja Preta sobre fundo rosa.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Spider-Man 2

No novo game da franquia, você assume dois papéis: é Peter Parker, o herói clássico, e Miles Morales – o adolescente filho de imigrantes criado pela Marvel em 2011 como segundo Spider-Man. Eles enfrentam um terceiro aracnídeo: Venom, uma variação maligna de Parker. O jogo se passa em Nova York (agora incluindo também o Brooklyn e o Queens) e promete ação intensa, explorando o poder do PlayStation 5. Está disponível em versão digital, na PlayStation Store (R$ 349), e também em Blu-ray.

Compre agora: Amazon - R$ 297

O Inventor

Foto do livro O Inventor Preta sobre fundo azul.

A energia solar é uma grande esperança contra o aquecimento global. Mas você sabe quem a “inventou”? Foi Augustin Mouchot, um professor de matemática que no século 19 criou a primeira máquina alimentada pelos raios do sol (ele achava que o carvão, o combustível da Segunda Revolução Industrial, iria acabar). Mas Mouchot não escreveu o nome na história, devido a um equívoco inacreditável – que este livro conta qual foi.

Compre agora: Amazon - R$ 46

Nação Tarja Preta

Foto do livro Nação Tarja Preta sobre fundo rosa.

A indústria farmacêutica enganou os médicos: manipulou dados para fazer parecer que os analgésicos opioides não eram perigosos ou viciantes. Neste livro a psiquiatra Anna Lembke, da Universidade Stanford, conta como isso aconteceu – e desencadeou uma epidemia de vício e overdoses, que mata 80 mil pessoas por ano nos Estados Unidos.

Compre agora: Amazon - R$ 53

 

Cena do jogo Alan Wake 2.

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Inimigo Íntimo

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Alan Wake, lançado em 2010 pelo estúdio finlandês Remedy, se destacou pelo enredo elaborado e maduro. Seu protagonista, um escritor, era assombrado por fenômenos paranormais que na verdade resultavam, em boa parte, do alcoolismo. Após uma década sumido, Alan reaparece: em Bright Falls, cidadezinha em Washington assolada por uma série de assassinatos misteriosos.

Alan Wake 2. Lançamento dia 27/10, para PlayStation, Xbox e PC. US$ 50.

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Upgrade

Foto do livro Upgrade Black Crouch sobre fundo amarelo.

“Eles conseguiram curá-lo, mas as mutações afetaram o lobo frontal medial. O garoto se tornou psicótico e matou os dois”, escreve o americano Blake Crouch (autor do best seller “Matéria Escura”) nesta ficção científica, em que modificações genéticas se tornam uma prática corriqueira da medicina, que com isso cura doenças – e gera consequências monstruosas.

Compre agora: Amazon - R$ 62
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Energia solar
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