Playlist: 5 coisas para ler e jogar em outubro

No novo game da franquia, você assume dois papéis: é Peter Parker, o herói clássico, e Miles Morales – o adolescente filho de imigrantes criado pela Marvel em 2011 como segundo Spider-Man. Eles enfrentam um terceiro aracnídeo: Venom, uma variação maligna de Parker. O jogo se passa em Nova York (agora incluindo também o Brooklyn e o Queens) e promete ação intensa, explorando o poder do PlayStation 5. Está disponível em versão digital, na PlayStation Store (R$ 349), e também em Blu-ray.

A energia solar é uma grande esperança contra o aquecimento global. Mas você sabe quem a “inventou”? Foi Augustin Mouchot, um professor de matemática que no século 19 criou a primeira máquina alimentada pelos raios do sol (ele achava que o carvão, o combustível da Segunda Revolução Industrial, iria acabar). Mas Mouchot não escreveu o nome na história, devido a um equívoco inacreditável – que este livro conta qual foi.

Inimigo Íntimo

Alan Wake, lançado em 2010 pelo estúdio finlandês Remedy, se destacou pelo enredo elaborado e maduro. Seu protagonista, um escritor, era assombrado por fenômenos paranormais que na verdade resultavam, em boa parte, do alcoolismo. Após uma década sumido, Alan reaparece: em Bright Falls, cidadezinha em Washington assolada por uma série de assassinatos misteriosos.

Alan Wake 2. Lançamento dia 27/10, para PlayStation, Xbox e PC. US$ 50.

Upgrade

“Eles conseguiram curá-lo, mas as mutações afetaram o lobo frontal medial. O garoto se tornou psicótico e matou os dois”, escreve o americano Blake Crouch (autor do best seller “Matéria Escura”) nesta ficção científica, em que modificações genéticas se tornam uma prática corriqueira da medicina, que com isso cura doenças – e gera consequências monstruosas.