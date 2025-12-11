Polvo-bolha é registrado em raro avistamento na costa dos EUA; veja vídeo

Pesquisadores do Aquário e Instituto de Pesquisa da Baía de Monterey (MBARI) registraram, no mês passado, um exemplar vivo do polvo-de-sete-braços (Haliphron atlanticus) durante uma expedição de rotina na Baía de Monterey, na Califórnia (EUA).

O encontro ocorreu a cerca de 700 metros de profundidade e foi feito por um veículo operado remotamente. Apesar de décadas de monitoramento contínuo do MBARI na região, esta é apenas a quarta vez que a instituição observa a espécie viva em 40 anos de pesquisas.

O animal é conhecido popularmente como polvo-bolha devido a aparência gelatinosa e volumosa, e apareceu nas imagens segurando uma água-viva-capacete (Periphylla periphylla) de coloração avermelhada. O registro foi considerado particularmente valioso porque permitiu observar, em alta definição, a postura do animal, o movimento do manto e a manipulação da presa. Confira o registro abaixo:

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Esse tipo de interação reforça dados acumulados desde 2017 e descritos em um artigo publicado na revista Scientific Reports, quando outra fêmea foi registrada carregando uma água-viva-gema-de-ovo (Phacellophora camtschatica).

Na ocasião, análises de estômagos de exemplares mantidos em museus revelaram que esse polvo se alimenta principalmente de organismos gelatinosos, sobretudo águas-vivas de grande porte.

Segundo comunicado divulgado pelo MBARI, o H. atlanticusconsome primeiro a parte mais macia e nutritiva do topo da água-viva e depois passa a carregar os tentáculos urticantes da presa, provavelmente como forma adicional de defesa.

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Embora essas presas tenham baixo valor energético individual, sua abundância nas zonas profundas sustenta animais de grande porte, incluindo predadores que também se alimentam do próprio polvo, como tubarões-azuis e baleias-cachalote.

A morfologia do Haliphron atlanticus também chama atenção. Fêmeas podem alcançar cerca de 4 metros e pesar até 75 quilos, o que o coloca entre os maiores cefalópodes já documentados. Os machos, porém, são dezenas de vezes menores, chegando a cerca de 21 centímetros. Essa diferença extrema dificulta observações e pode ter contribuído para a escassez de registros.

Já o nome popular da espécie – polvo-de-sete-braços – deriva do hábito dos machos de manter o hectocótilo, braço especializado na transferência de esperma, dobrado dentro de uma cavidade sob o olho direito, criando a impressão de ausência de um tentáculo. Mas, como explicou o MBARI, o animal “na verdade tem oito braços, como outros polvos”.

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Registros globais da espécie continuam raros. Fora as observações do MBARI, há poucos encontros documentados ao longo das últimas décadas, incluindo imagens feitas por mergulhadores como Eric Askilsrud em alto-mar.

A maioria das capturas vem de indivíduos capturados acidentalmente por redes de pesca, encontrados mortos na superfície ou recolhidos por embarcações, e as observações de animais vivos em profundidade permanecem excepcionais.

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