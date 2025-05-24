Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Por mais fofo que seja, dar leite a gatos não é uma boa ideia

Se esse é um costume do seu gatinho, saiba que o hábito pode causar desconforto, diarreia e até problemas de saúde mais graves.

Por Manuela Mourão 24 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Um gatinho olhando para um copo cheio de leite em cima de uma mesa.
 (Sergey Dementyev/Getty Images)
Continua após publicidade
Por mais fofo que seja, dar leite a gatos não é uma boa ideia Priorizar nos meus resultados Google

Os gatos do cinema, como o Garfield, o Tom de Tom e Jerry e a ninhada de Aristogatos têm uma coisa em comum: a paixão por um pote de leite. Porém, por mais fofinho que seja, pesquisadores afirmam que a mistura (gato+leite) não é uma boa combinação e que, após os anos de bebê do bichinho, o leite é completamente desnecessário e pode fazer mal. 

Os gatos vivem ao lado dos humanos há mais de 9.000 anos. Muitas vezes atraídos pelos roedores nas aldeias, foram adotados por fazendeiros que passaram a usá-los como controle de pragas. Para alimentar as novas armas de caça, os fazendeiros usavam restos de alimentos e o leite produzido nas fazendas – assim foram introduzidos à bebida. No século XIX, existiam recomendações veterinárias de que o leite deveria fazer parte da dieta felina. Essa associação acabou se enraizando na cultura. 

Porém, assim como nós, humanos, os filhotes de gato nascem com a enzima chamada lactase, que permite digerir a lactose, um açúcar presente no leite. Mas dura pouco: por volta de 6 a 12 semanas de idade, eles praticamente param de produzir essa enzima, o que faz com que a maioria dos gatos adultos sejam intolerantes

Continua após a publicidade

à lactose.

Siga

Sem lactase suficiente, o açúcar do leite não é digerido e segue intacto pelo sistema digestivo até o cólon, onde é fermentado pelas bactérias intestinais. E fermentação, nesse contexto, não tem nada a ver com pãozinho fofo ou cerveja artesanal: significa gases, cólicas, inchaço, diarreia e, às vezes, até vômito.

Quem explica isso é Julia Henning, doutoranda em Comportamento Felino na Universidade de Adelaide,

Continua após a publicidade

para o site The Conversation. Segundo ela, “gatos que consomem leite regularmente estão mais expostos a riscos como desidratação, desequilíbrios eletrolíticos e desnutrição. Em casos mais graves, pode até ser potencialmente fatal”.

Tentar esquivar e substituir o leite por alternativas sem lactose, como o leite de soja e amêndoas também não é solução. “Qualquer alimento estranho à dieta natural do gato tem grandes chances de provocar desconfortos gastrointestinais”, explica Henning.

Continua após a publicidade

Na dúvida, nunca é uma boa ideia oferecer leite para seu gato, nem de vaca, nem de planta. Na natureza, gatos não saem caçando vacas ou colhendo amêndoas. Eles são carnívoros estritos, ou seja, sua alimentação é baseada quase exclusivamente em proteína animal. Leite não faz parte do cardápio natural desses bichanos, por mais que eles até possam gostar do sabor.

Para piorar, os gatos são mestres em esconder quando estão mal. Isso vem do instinto selvagem: qualquer sinal de fraqueza pode torná-los alvo de predadores. Ou seja, seu pet pode estar passando um belo perrengue intestinal sem que você perceba o que está acontecendo. 

Continua após a publicidade

Se quiser mimar seu felino, o caminho é outro. Existem petiscos próprios para eles, formulados com os nutrientes certos.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - gatos
gato
Lactose
leite
Leite e derivados
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).