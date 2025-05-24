Por mais fofo que seja, dar leite a gatos não é uma boa ideia

Os gatos do cinema, como o Garfield, o Tom de Tom e Jerry e a ninhada de Aristogatos têm uma coisa em comum: a paixão por um pote de leite. Porém, por mais fofinho que seja, pesquisadores afirmam que a mistura (gato+leite) não é uma boa combinação e que, após os anos de bebê do bichinho, o leite é completamente desnecessário e pode fazer mal.

Os gatos vivem ao lado dos humanos há mais de 9.000 anos. Muitas vezes atraídos pelos roedores nas aldeias, foram adotados por fazendeiros que passaram a usá-los como controle de pragas. Para alimentar as novas armas de caça, os fazendeiros usavam restos de alimentos e o leite produzido nas fazendas – assim foram introduzidos à bebida. No século XIX, existiam recomendações veterinárias de que o leite deveria fazer parte da dieta felina. Essa associação acabou se enraizando na cultura.

Porém, assim como nós, humanos, os filhotes de gato nascem com a enzima chamada lactase, que permite digerir a lactose, um açúcar presente no leite. Mas dura pouco: por volta de 6 a 12 semanas de idade, eles praticamente param de produzir essa enzima, o que faz com que a maioria dos gatos adultos sejam intolerantes

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à lactose.

Sem lactase suficiente, o açúcar do leite não é digerido e segue intacto pelo sistema digestivo até o cólon, onde é fermentado pelas bactérias intestinais. E fermentação, nesse contexto, não tem nada a ver com pãozinho fofo ou cerveja artesanal: significa gases, cólicas, inchaço, diarreia e, às vezes, até vômito.

Quem explica isso é Julia Henning, doutoranda em Comportamento Felino na Universidade de Adelaide,

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para o site The Conversation. Segundo ela, “gatos que consomem leite regularmente estão mais expostos a riscos como desidratação, desequilíbrios eletrolíticos e desnutrição. Em casos mais graves, pode até ser potencialmente fatal”.

Tentar esquivar e substituir o leite por alternativas sem lactose, como o leite de soja e amêndoas também não é solução. “Qualquer alimento estranho à dieta natural do gato tem grandes chances de provocar desconfortos gastrointestinais”, explica Henning.

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Na dúvida, nunca é uma boa ideia oferecer leite para seu gato, nem de vaca, nem de planta. Na natureza, gatos não saem caçando vacas ou colhendo amêndoas. Eles são carnívoros estritos, ou seja, sua alimentação é baseada quase exclusivamente em proteína animal. Leite não faz parte do cardápio natural desses bichanos, por mais que eles até possam gostar do sabor.

Para piorar, os gatos são mestres em esconder quando estão mal. Isso vem do instinto selvagem: qualquer sinal de fraqueza pode torná-los alvo de predadores. Ou seja, seu pet pode estar passando um belo perrengue intestinal sem que você perceba o que está acontecendo.

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