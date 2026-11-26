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Introdução Novas imagens da sonda Hera revelaram o estado do asteroide Dimorphos após o impacto da missão DART, da Nasa. Com uma cratera do tamanho de um estádio e rotação caótica cercada por rochas, o corpo celeste fornece dados vitais para aprimorar as técnicas de defesa planetária da Terra.

Principais Tópicos





Imagens inéditas da sonda Hera mostram asteroide com cratera do tamanho de um estádio esportivo Impacto da missão DART desestabilizou o asteroide, que agora gira em rotação caótica Centenas de fragmentos rochosos antes desconhecidos foram detectados na órbita dos asteroides Sonda europeia planeja usar radares de microssatélites para examinar o interior de Dimorphos Descobertas consolidam o método de impacto cinético para proteger a Terra de futuras ameaças espaciais

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Hoje, nenhum asteroide conhecido representa um risco significativo de colisão com nosso planeta nos próximos 100 anos. Mas só conhecemos cerca de metade dos asteroides próximos à Terra com 140 metros ou mais de diâmetro – grandes o suficiente para causar danos consideráveis.

Essa preocupação levou a Nasa a realizar um experimento inédito: em 24 de novembro de 2021, a agência lançou a DART – sigla em inglês para Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. Lançada a bordo de um foguete Falcon 9, a sonda tinha como objetivo testar, pela primeira vez, uma técnica de defesa planetária: desviar um asteroide por meio de uma colisão.

O alvo da missão era Dimorphos, um asteroide de cerca de 150 metros de diâmetro que orbita outro maior, Didymos. A ideia era atingi-lo a uma velocidade de quase 23 mil km/h e reduzir seu período orbital – o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor de Didymos. Uma redução de pouco mais de um minuto já seria suficiente para considerar a missão bem-sucedida.

Nenhum dos dois asteroides representava uma ameaça à Terra. No entanto, Dimorphos tem dimensões comparáveis às de asteroides que poderiam ameaçar nosso planeta. Além disso, o fato de orbitar outro asteroide facilitava a medição dos efeitos da colisão – o que o tornou um alvo ideal para o teste. Para que a missão saísse do papel, a Nasa investiu cerca de US$ 330 milhões.

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Em 26 de setembro de 2022, às 20h14 (horário de Brasília), a espaçonave atingiu Dimorphos conforme o planejado. Durante a aproximação, a sonda enviou imagens da superfície do asteroide até instantes antes da colisão. Um pequeno satélite italiano, liberado pela DART dias antes, registrou de perto a nuvem de detritos produzida pelo impacto. Os telescópios espaciais Hubble e James Webb também acompanharam o fenômeno.

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Observações feitas por telescópios na Terra mostraram que o impacto reduziu em 33 minutos o tempo que Dimorphos levava para orbitar Didymos, de 11 horas e 55 minutos para 11 horas e 22 minutos – um resultado muito superior ao mínimo estabelecido pela Nasa.

Em março de 2026, um estudo publicado no periódico Science Advances mostrou que a colisão também alterou a órbita do par de asteroides em torno do Sol. O tempo que os dois levam para completar uma volta ao redor da estrela, de aproximadamente 770 dias, foi reduzido em cerca de 150 milissegundos. É uma mudança minúscula, mas particularmente relevante para a defesa planetária: se um asteroide estivesse em rota de colisão com a Terra, seria justamente sua trajetória em torno do Sol que precisaríamos modificar.

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A missão DART foi o primeiro teste bem-sucedido de uma técnica de defesa planetária para desviar asteroides. Mas algumas perguntas permaneceram sem resposta: quanto material havia sido arrancado de Dimorphos? Como seu formato havia mudado? E como, exatamente, o asteroide havia reagido à colisão?

Quatro anos depois, imagens da sonda Hera, divulgadas na quarta-feira (25), revelam como ficou Dimorphos após a colisão: o asteroide de 151 metros ganhou uma enorme cratera no local do impacto e passou a girar de forma caótica – como se ainda não tivesse se recuperado da pancada.

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“Os cientistas debatiam se Dimorphos teria desenvolvido uma cratera de impacto, se teria mudado de formato ou se teria permanecido inalterado”, afirma Patrick Michel, pesquisador principal da missão Hera, em comunicado da Agência Espacial Europeia (ESA). “Para nossa grande surpresa, a resposta é: as três coisas ao mesmo tempo”.

A face atingida pela sonda DART ficou achatada, com uma cratera do tamanho de um estádio esportivo, que se estende por toda a largura do asteroide. O restante de Dimorphos não apresenta mudanças significativas: as regiões cobertas por rochas parecem pouco diferentes do que se via nas imagens de 2022.

Antes do impacto, Dimorphos mantinha sempre a mesma face voltada para Didymos, assim como a Lua em relação à Terra. Agora, o asteroide gira de maneira irregular enquanto percorre sua órbita.

Uma das maiores surpresas da missão Hera foi a descoberta de centenas de rochas que circulam o par de asteroides. Mais de cem delas têm tamanhos que variam entre o de uma bola de futebol e o de uma máquina de lavar. A origem dessas rochas é incerta: elas podem ter sido lançadas ao espaço pela colisão ou já estar ali antes do impacto.

A colisão também pode ter exposto material até então preservado sob a superfície desgastada do asteroide, oferecendo aos cientistas uma oportunidade de investigar sua composição.

A Hera, lançada em outubro de 2024 pela Agência Espacial Europeia, chegou às proximidades dos asteroides no início de novembro. Nos próximos meses, a sonda deve se aproximar progressivamente deles e liberar dois pequenos satélites do tamanho de caixas de sapatos. Um deles usará um radar para examinar o interior de Dimorphos.

Outra das principais tarefas da missão é determinar a massa de Dimorphos. Com essa informação, os cientistas poderão calcular com mais precisão o efeito que uma colisão semelhante teria sobre outros asteroides.

O objetivo dessas investigações é transformar o desvio de asteroides em um meio confiável de defesa planetária.

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