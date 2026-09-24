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Ciência

Por que gatos sobrevivem mais se caírem de alturas maiores? Conheça a síndrome do gato paraquedista

Não é à toa que esses bichanos ganharam a fama de terem sete vidas. A biologia, a anatomia e a física estão do seu lado.

Por Amanda Nascimento 24 set 2026, 10h00
Gatinho cinza de pelos curtos, com olhos amarelados, flutuando no ar com as quatro patas esticadas para os lados, como se estivesse caindo ou pulando, em um fundo branco
 (Daniele Carotenuto Photography/Getty Images)
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Por que gatos sobrevivem mais se caírem de alturas maiores? Conheça a síndrome do gato paraquedista Priorizar nos meus resultados Google

Você com certeza já viu algum gato andando no telhado, em cima dos móveis ou escalando uma árvore. É provável, também, que já tenha ouvido de bichanos que sobreviveram a quedas altíssimas. Não é à toa que eles ganharam a fama de ter sete vidas: segundo veterinários, a habilidade é uma questão simples de física, anatomia e fisiologia. 

Chamada de síndrome do gato paraquedista, a designação é usada para descrever o conjunto de lesões sofridas pelos gatos após uma queda de dois ou mais andares de um edifício – o equivalente a uma altura superior a oito metros. E, por mais estranho que pareça, quanto maior a queda, menores tendem a ser essas lesões.

Entenda

Os mamíferos como um todo têm um sistema de orientação dentro do ouvido chamado vestibular. O mecanismo é encarregado de dar início ao reflexo de endireitamento: qualquer aumento de pressão na região vestibular é sinal que o corpo não está na posição correta. Assim que os gatos começam a cair, o aparelho entra em ação

Rapidamente, esse mecanismo identifica qual é a posição do corpo em relação ao solo e faz com que o animal rotacione a cabeça, seguida pelo tronco e as patas traseiras, até que fique de barriga para baixo – mesmo que tenha caído de costas. Esse tipo de rotação é possível graças à coluna vertebral extremamente flexível dos felinos, os ombros não fixos ao esqueleto principal e a ausência de clavícula.  

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Por que os gatos ficam “afofando” as coisas?

Uma vez posicionado com as quatro patas voltadas para o chão, o gato estica as pernas e abre o corpo horizontalmente, como um pequeno paraquedas. A postura serve como um tipo de planador, diminuindo a velocidade com que o gato chega ao chão e elevando a resistência do corpo com o ar – que funciona como um “freio invisível”.

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Assim que finalmente aterrissa, o impacto não é tão grande, graças a seu tamanho pequeno e ossos leves. O peso é um dos fatores que determina a força do impacto – quanto mais pesado for o corpo que cai, menores serão as chances de sobrevivência. Em queda livre, gatos alcançam até 100 km/h – metade da velocidade do corpo humano na mesma situação. 

Os membros do gato tendem a distribuir a força do impacto pelo tórax e pelo abdômen. Não à toa, as lesões que de fato acontecem são exatamente nessas áreas. 

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A complexidade de cada etapa também explica por que as quedas de lugares mais altos resultam em menos lesões: em quedas muito curtas, o gato não tem tempo suficiente para se reposicionar e amortecer o impacto. Já em quedas mais longas, ele tem tempo de acionar o reflexo de endireitamento e sobreviver sem grandes ferimentos. 

Síndrome do gato paraquedista

Um estudo realizado em 1987 analisou casos de 132 gatos que caíram de grandes alturas e foram levados para uma clínica veterinária em Nova York. Os cientistas observaram que 90% dos animais sobreviveram e apenas 37% precisaram de atendimento de emergência para continuar vivos.

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A síndrome do gato paraquedista é o conjunto de lesões físicas sofridas por felinos após quedas de locais altos – não o mecanismo de endireitamento em si. Segundo pesquisas, as lesões estão diretamente relacionadas a fatores como a idade, comportamento animal e comorbidades prévias do gato.

Apesar do reflexo de endireitamento proteger os bichanos nas quedas, é importante previni-las para evitar o sofrimento dos gatos. Se você mora em apartamento, instale telas de proteção em todas as janelas antes de adotar um gatinho.

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TAGS:
Animais de estimação - gatos
Gatos
paraquedas
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