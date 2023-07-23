Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Por que lembramos de algumas coisas, mas outras vão embora facilmente?

Nosso cérebro tem duas memórias: uma de curto e uma de longo prazo. Mas os critérios para escolher as que serão promovidas ao HD definitivo ainda são misteriosos. Agora, demos um passo em direção à resposta. 

Por Caio César Pereira 23 jul 2023, 16h24
Imagem de uma moça com um lápis apoiado no rosto, tentando lembrar de algo.
 (m-imagephotography/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que lembramos de algumas coisas, mas outras vão embora facilmente? Priorizar nos meus resultados Google

Você provavelmente já esteve naquela situação de estudar muito para uma coisa, e, quando chega a hora da prova, sofrer com o famoso branco. Bom, você, na verdade, pode só estar acessando a “pasta” errada. Pelo menos é o que dizem pesquisadores do Instituto Médico Howard Hughes, nos EUA.

As nossas lembranças são guardadas em dois locais diferentes no cérebro. de modo geral, as memórias de longo prazo ficam em uma região conhecida como neocórtex, enquanto as de curto prazo permanecem no hipocampo. Em uma analogia com computadores, é como se o neocórtex fosse o nosso HD, e o hipocampo, a memória de trabalho, ou memória RAM. 

Acontece que, na prática, a teoria é outra (rs). Algumas pesquisas já encontraram memórias de longo prazo que nunca saíram do hipocampo. E não sabemos ao certo o mecanismo que faz com que um pensamento seja promovido do módulo de curto prazo para o armazenamento definitivo no neocórtex. 

 

Siga
Continua após a publicidade

Após anos de debate, surge uma nova hipótese. De acordo com uma pesquisa recente, o que determina em qual região ficará a memória é sua potencial utilidade futura. Uma lembrança só vai para o neocórtex se ela possibilitar generalizações ou se aplicar a uma grande variedade de cenários (o que, se você não for engenheiro, explica a dificuldade de decorar fórmulas para a prova de matemática).

Assim, o que faz uma memória acabar na lixeira do computador cerebral não é exatamente a sua idade, mas sim na quantidade de circunstâncias em que você pode precisar dela. Esse filtro serve, naturalmente, para que usemos o espaço limitado no nosso HD apenas com os arquivos que mais nos ajudem a navegar o mundo. (Pense em situações óbvias, como olhar para um céu nublado e lembrar que ele está associado a chances de chuva.)

Continua após a publicidade

É só pensar como um ser humano vivendo na natureza. Se você memoriza os sinais de que há uma nascente por perto – como um certo grau de umidade no chão, ou a presença de alguns tipos de planta –, essas informações podem vir a calhar quando você estiver em uma mata desconhecida no futuro e precisar encontrar água potável. 

O próximo passo é testar se essa hipótese – por ora, testada apenas usando redes neurais, que são softwares vagamente baseados na arquitetura do cérebro humano – é capaz de prever a consolidação (ou não) de memórias em seres humanos de verdade. E assim, finalmente, descobrir a ciência por trás da mais antiga reclamação aos professores de ensino médio: “mas quando eu vou usar isso na minha vida”?

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
aprendizado
Memória
memória de curto prazo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).