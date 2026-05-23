Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Por que o T. Rex tinha bracinhos pequenos? Um novo estudo explica

A evolução dos membros pequenos em carnívoros bípedes pode ser consequência do desenvolvimento de uma cabeçona grande e poderosa.

Por Diego Facundini 23 Maio 2026, 18h30
Tiranossauro Rex rugindo com a boca aberta, pele escamosa marrom e listras escuras, em uma floresta pré-histórica com samambaias, rio e árvores ao fundo, sob raios de sol
 (ROGER HARRIS/SPL/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que o T. Rex tinha bracinhos pequenos? Um novo estudo explica Priorizar nos meus resultados Google

Um crânio de um metro e meio e sessenta dentes poderosos, capazes de rasgar carne e quebrar ossos – bastou isso para fazer do Tyrannosaurus rex um dos predadores mais imponentes que já caminhou sobre a Terra. Com um cabeção desses, quem precisa de braços decentes?

Cientistas britânicos podem ter descoberto a explicação por trás dos bracinhos curtos do T. Rex e de vários outros dinossauros carnívoros. Segundo um novo estudo publicado nessa quarta-feira (20), a característica pode estar ligada ao desenvolvimento de seus crânios fortes e robustos.

Os pesquisadores analisaram a anatomia de 82 espécies de terópodes, uma classe primariamente carnívora de dinossauros bípedes, e identificaram cinco grupos nos quais as patas dianteiras eram menos avantajadas que o restante do corpo.

Siga

O crescimento do corpo dos predadores, sozinho, não explica por que os braços se tornaram muito menores. Os novos achados sugerem que o principal fator ligado à presença de membros pequenos é a robustez do crânio.

Os cientistas sugerem que, ao longo da evolução, esses animais teriam se especializado em usar a cabeça para caçar, em detrimento de suas garras. O desenvolvimento de um crânio grande e uma mandíbula poderosa, segundo eles, também teria coincidido com o aumento no tamanho das presas.

Continua após a publicidade

“Mini-tiranossauros”: descoberta nova espécie de dinossauro

“Essas adaptações frequentemente ocorreram em áreas com presas gigantescas. Tentar puxar e agarrar um saurópode de 30 metros de comprimento com as garras não era o ideal. Atacar e se prender à presa com as mandíbulas talvez fosse mais eficaz”, comenta Charlie Roger Scherer, principal autor do estudo, em nota. “A cabeça substituiu os braços como método de ataque.”

De acordo com o pesquisador, por mais que o estudo não consiga traçar uma relação de causa e efeito entre os dois fatores, o mais provável é que o fortalecimento do crânio tenha precedido a redução das garras. Do contrário, não faria sentido que esses predadores abandonassem seu principal mecanismo de defesa sem ter uma salvaguarda.

Continua após a publicidade

Para entender a relação entre os crânios e os bracinhos, os cientistas desenvolveram uma maneira de medir o quão robusto era o crânio de cada espécie. O cálculo levava em conta fatores como a proporção, a capacidade de movimento dos ossos, os dentes e a força da mordida.

Com base nas medições, o estudo identificou cinco grupos de dinossauros acometidos pelo braço curto: os tiranossaurídeos (grupo do T. Rex), os carcarodontossaurídeos, os megalossaurídeos, os ceratossaurídeos e os abelissaurídeos. Estes últimos incluem o Carnotauro, um predador chifrudo e imponente com bracinhos adoravelmente pequenos, menores ainda que os dos tiranossauros.

Segundo os cálculos dos pesquisadores, a espécie com o crânio mais robusto ainda era o T. Rex, seguido do Tyrannotitan e do Taurovenator, duas espécies descobertas na Argentina. Em quarto lugar, fica o Majungasaurus, que foi encontrado pela primeira vez em Madagascar.

Continua após a publicidade

Para os cientistas, uma espécie como o Majungasaurus é especialmente relevante justamente por ser relativamente pequena – com cerca de 1,6 toneladas, ela pesa apenas um quinto do T. Rex, mas tem braços tão curtos quanto. Para os autores, esses dinossauros são um exemplo de como o aumento no tamanho do corpo é algo secundário à redução dos braços. A ligação mais forte, como demonstram, é com o crânio.

Publicidade
TAGS:
braço
Dinossauros
evolução
predadores
tiranossauro
tiranossauro rex
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).