Nicholas R. Longrich é professor em paleontologia e biologia evolutiva na Universidade de Bath, na Inglaterra. O texto abaixo foi originalmente publicado no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Por que os seres humanos dominaram o mundo enquanto nossos parentes mais próximos, os Neandertais, foram extintos? É possível que fôssemos apenas mais inteligentes, mas há surpreendentemente poucas evidências de que isso seja verdade.

Os neandertais tinham cérebros grandes, linguagem e ferramentas sofisticadas. Eles faziam arte e joias. Eles eram inteligentes, o que sugere uma possibilidade curiosa. Talvez as diferenças cruciais não estivessem no nível individual, mas em nossas sociedades.

Duzentos e cinquenta mil anos atrás, a Europa e a Ásia Ocidental eram terras de Neandertal. O Homo sapiens habitava o sul da África. As estimativas variam, mas talvez 100.000 anos atrás, os humanos modernos migraram para fora da África.

Há quarenta mil anos, os neandertais desapareceram da Ásia e da Europa, sendo substituídos pelos humanos. Sua lenta e inevitável substituição sugere que os humanos tinham alguma vantagem, mas não qual era.

Antigamente, os antropólogos viam os neandertais como brutos estúpidos. Mas descobertas arqueológicas recentes mostram que eles se equiparavam a nós em termos de inteligência.

Continua após a publicidade

(imagem)

Os neandertais dominavam o fogo antes de nós. Eles eram caçadores mortais, pegando animais de grande porte como mamutes e rinocerontes lanudos e pequenos animais como coelhos e pássaros.

Eles colhiam plantas, sementes e mariscos. A caça e a coleta de todas essas espécies exigiam um profundo conhecimento da natureza.

Os neandertais também tinham um senso de beleza, fazendo contas e pinturas rupestres. Eram pessoas espirituais, enterrando seus mortos com flores.

Os círculos de pedra encontrados dentro de cavernas podem ser santuários neandertais. Assim como os caçadores-coletores modernos, a vida dos neandertais provavelmente era repleta de superstição e magia; seus céus eram cheios de deuses, as cavernas eram habitadas por espíritos ancestrais.

Além disso, há o fato de que o Homo sapiens e os neandertais tiveram filhos juntos. Não éramos tão diferentes assim. Mas encontramos os neandertais muitas vezes, durante muitos milênios, sempre com o mesmo resultado. Eles desapareceram. Nós permanecemos.

Continua após a publicidade

A sociedade de caçadores-coletores

Pode ser que as principais diferenças estejam menos no nível individual do que no nível social. É impossível entender os seres humanos isoladamente, assim como não é possível entender uma abelha sem considerar sua colônia. Valorizamos nossa individualidade, mas nossa sobrevivência está ligada a grupos sociais maiores, assim como o destino de uma abelha depende da sobrevivência da colônia.

(imagem)

Os caçadores-coletores modernos são a nossa melhor estimativa de como viviam os primeiros humanos e os neandertais. Povos como os Khoisan da Namíbia e os Hadzabe da Tanzânia reúnem as famílias em bandos errantes de dez a 60 pessoas. Os bandos se combinam em uma tribo vagamente organizada de mil pessoas ou mais.

Essas tribos não têm estruturas hierárquicas, mas estão ligadas por idioma e religião compartilhados, casamentos, parentescos e amizades. As sociedades neandertais podem ter sido semelhantes, mas com uma diferença crucial: grupos sociais menores.

Tribos muito unidas

O que aponta para isso é a evidência de que os neandertais tinham menor diversidade genética.

Em populações pequenas, os genes se perdem facilmente. Se uma pessoa em cada dez carrega um gene para cabelos cacheados, então, em um grupo de dez pessoas, uma morte poderia remover o gene da população. Em um grupo de cinquenta, cinco pessoas carregariam o gene – várias cópias de reserva. Assim, com o passar do tempo, os pequenos grupos tendem a perder a variação genética, terminando com menos genes.

Continua após a publicidade

Em 2022, o DNA foi recuperado de ossos e dentes de 11 neandertais encontrados em uma caverna nas Montanhas Altai, na Sibéria. Vários indivíduos eram parentes, inclusive um pai e uma filha – eles eram de um único grupo. E apresentaram baixa diversidade genética.

Como herdamos dois conjuntos de cromossomos – um de nossa mãe e outro de nosso pai – carregamos duas cópias de cada gene. Muitas vezes, temos duas versões diferentes de um gene. Você pode receber um gene para olhos azuis de sua mãe e outro para olhos castanhos de seu pai.

Mas os Neandertais de Altai geralmente tinham uma versão de cada gene. Conforme relata o estudo, essa baixa diversidade sugere que eles viviam em pequenos grupos – provavelmente com uma média de apenas 20 pessoas.

É possível que a anatomia do Neandertal favorecesse pequenos grupos. Por serem robustos e musculosos, os neandertais eram mais pesados do que nós. Portanto, cada Neandertal precisava de mais alimentos, o que significa que a terra poderia suportar menos Neandertais do que Homo sapiens.

E os Neandertais podem ter se alimentado principalmente de carne. Os carnívoros obteriam menos calorias da terra do que as pessoas que se alimentavam de carne e plantas, o que levaria novamente a populações menores.

Continua após a publicidade

O tamanho do grupo é importante

Se os humanos viviam em grupos maiores do que os neandertais, isso poderia ter nos dado vantagens.

Os neandertais, fortes e habilidosos com lanças, provavelmente eram bons lutadores. Os humanos de constituição leve provavelmente contra-atacavam usando arcos para atacar à distância.

Mas mesmo que os neandertais e os humanos fossem igualmente perigosos em uma batalha, se os humanos também tivessem uma vantagem numérica, eles poderiam trazer mais combatentes e absorver mais perdas.

As grandes sociedades têm outras vantagens mais sutis. Grupos maiores têm mais cérebros. Mais cérebros para resolver problemas, lembrar-se de conhecimentos sobre animais e plantas e técnicas para fabricar ferramentas e costurar roupas. Assim como os grandes grupos têm maior diversidade genética, eles terão maior diversidade de ideias.

(imagem)

E mais pessoas significam mais conexões. As conexões de rede aumentam exponencialmente com o tamanho da rede, seguindo a Lei de Metcalfe. Uma banda de 20 pessoas tem 190 conexões possíveis entre os membros, enquanto 60 pessoas têm 1.770 conexões possíveis.

Continua após a publicidade

As informações fluem por essas conexões: notícias sobre pessoas e movimentos de animais; técnicas de fabricação de ferramentas; e palavras, músicas e mitos. Além disso, o comportamento do grupo se torna cada vez mais complexo.

Considere as formigas. Individualmente, as formigas não são inteligentes. Mas as interações entre milhões de formigas permitem que as colônias façam ninhos elaborados, busquem alimentos e matem animais com tamanho muito maior do que o de uma formiga. Da mesma forma, os grupos humanos fazem coisas que nenhuma pessoa pode fazer – projetar edifícios e carros, escrever programas de computador elaborados, lutar em guerras, administrar empresas e países.

Os seres humanos não são únicos por terem cérebros grandes (baleias e elefantes também têm) ou por terem grupos sociais enormes (zebras e gnus formam manadas enormes). Mas somos únicos em combiná-los.

Para parafrasear o poeta John Dunne, nenhum homem – e nenhum Neandertal – é uma ilha. Somos todos parte de algo maior. E, ao longo da história, os seres humanos formaram grupos sociais cada vez maiores: bandos, tribos, cidades, estados-nação, alianças internacionais.

Pode ser, então, que a capacidade de criar grandes estruturas sociais tenha dado ao Homo sapiens a vantagem contra a natureza e outras espécies de hominídeos. Mas mesmo que os neandertais e os humanos fossem igualmente perigosos em uma batalha, se os humanos também tivessem uma vantagem numérica, eles poderiam trazer mais combatentes e absorver mais perdas.