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Introdução Usando a IA Claude, um pesquisador provou a Hipótese de Riemann, um dos maiores enigmas da matemática. Com mais de 17 milhões de linhas de código, a solução foi validada por computadores, mas agora desafia cientistas a traduzir e compreender as ideias por trás desse feito histórico.

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Pesquisador da Anthropic utilizou o Claude para solucionar a célebre Hipótese de Riemann, problema com prêmio de 1 milhão de dólares. A demonstração foi estruturada em 17,4 milhões de linhas de código na linguagem Lean e teve a exatidão lógica confirmada. Especialistas apontam que a validação pelo computador não basta, pois falta a clareza conceitual típica do raciocínio humano. Matemáticos agora recorrem a outras ferramentas de IA para tentar resumir e decifrar as conexões teóricas do arquivo gigante. Em paralelo, um manuscrito tradicional de 940 páginas feito inteiramente por humanos também reivindica a solução do enigma.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Se você não mora embaixo de uma pedra, você já leu em algum lugar que, na sexta passada (20), um jovem matemático turco chamado Levent Alpöge, funcionário da Anthropic, usou o Claude, a inteligência artificial da empresa, para provar a Hipótese de Riemann.

Essa hipótese, é, de longe, o mais conhecido dos Problemas do Milênio – uma lista de grandes questões em aberto da matemática, cuja resolução vale um prêmio de US$ 1 milhão oferecido pelo Instituto Clay de Matemática. Você pode entendê-la melhor aqui.

Alpöge não divulgou a descoberta publicando um artigo científico em um periódico especializado, como é de praxe no mundo acadêmico. Na verdade, o pesquisador brincou que, para escrever a prova em uma forma compreensível por seres humanos, ele precisaria de umas 250 mil páginas.

Ninguém nasce ruim em matemática: o problema é como ela é ensinada

A verdade é que ainda não dá para estimar esse número com segurança: a prova, por ora, subiu na internet em Lean, uma linguagem de programação que permite verificar a consistência lógica de cada um dos passos de um argumento matemático e determinar se ele está certo ou se alguma coisa escapou.

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Ou seja: sabemos que a prova está correta porque o computador é capaz de garantir isso – mas ela não foi verificada linha a linha por seres humanos, e ainda não existe uma versão escrita em uma linguagem compreensível para nós.

Um dia depois, no dia 21, as comunidades por trás do Lean e do Mathlib – a maior biblioteca colaborativa de matemática escrita em Lean, criada em 2017, que hoje reúne montes de teoremas já verificados – publicaram uma declaração conjunta, endossada pelo Lean FRO e pela Mathlib Initiative, as organizações que coordenam o desenvolvimento das duas ferramentas.

O texto certifica como corretos tanto o enunciado quanto a prova: “Temos total confiança de que a prova da Hipótese de Riemann feita por Alpöge está correta”. O Mathlib importa aqui porque é nele que está a definição “oficial” da hipótese de Riemann em Lean, revisada por especialistas. A primeira coisa que os verificadores conferiram foi se o teorema provado por Alpöge era exatamente o correto.

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A prova tem 17,4 milhões de linhas distribuídas por 175.187 arquivos – essa quantidade de código dá quase três vezes todos os programas de computador necessários para operar um Boeing 787, e está na mesma ordem de grandeza de um software comum como o Photoshop.

É claro que o tamanho de uma prova não é um sinônimo de complexidade: é muito provável que seja possível reescrever longos trechos de maneira mais concisa, e trazê-la para algo mais próximo do tamanho de um artigo científico comum. Isso já aconteceu com outros resultados obtidos por IAs neste ano.

Em outubro, a OpenAI divulgou de uma vez só 377 resultados matemáticos, entre eles uma prova da chamada hipótese quase-Riemann, uma versão mais fraca do mesmo problema que estamos discutindo aqui. O artigo tinha 49 páginas; algumas semanas depois, Maksym Radziwiłł, da Universidade de Nova York, já disse que conseguiu resumir o argumento em meia página.

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Mas encurtar uma prova exige entendê-la – e, para sacar por que as provas feitas por IA são tão difíceis de acompanhar, vale lembrar como trabalha um matemático de carne e osso.

Quando alguém prova um teorema, o texto que vai para a revista é só o fim de um processo que pode levar meses ou anos. Nesse meio-tempo, o pesquisador tenta caminhos que não dão em nada e vai descobrindo, aos poucos, por que eles não funcionam. Isso acaba aparecendo no texto final, mesmo que de forma indireta: o autor sabe quais passos são importantes e quais são só detalhes técnicos, e escreve pensando no que é fundamental para quem vai ler.

Terence Tao, medalhista Fields e um dos matemáticos que mais têm escrito sobre IA, chama esse conhecimento que fica em volta da prova de “penumbra”, que é a área de transição entre uma superfície iluminada e uma sombra. Num fórum da comunidade do Lean, ele escreveu que provas geradas por máquinas podem estar totalmente corretas e passar em todas as verificações e, mesmo assim, “carecer da penumbra de percepção e compreensão adicionais” que surge naturalmente quando um humano faz o trabalho.

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Os profissionais que leem provas escritas por IA costumam reclamar. Segundo a revista Quanta, Radziwiłł classificou os artigos da OpenAI sobre a quase-Riemann como “horrivelmente escritos”, e disse que seriam rejeitados de cara por qualquer periódico de matemática.

Tim Gowers, outro medalhista Fields, contou no blog dele que o ChatGPT escreveu um argumento num “estilo meio prolixo, típico de LLM”, e que precisou pedir uma nova versão no formato de um artigo tradicional. Já o matemático Youness Lamzouri, da Universidade de Lorraine, na França, tentou ler em agosto um artigo escrito pelo Claude sobre um problema ligado à hipótese de Riemann e desistiu depois de duas horas. “Havia alguma coisa ali, mas era complicado demais. Não era humano”, disse ele à Live Science.

No caso de Riemann, a situação é mais extrema, porque não existe nem um texto para ler: só as 17,4 milhões de linhas de código.

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As primeiras leituras dão uma ideia do tamanho da encrenca. Segundo Tao, a prova parece usar “todo o poder dos desenvolvimentos modernos do programa de Langlands e da geometria aritmética”. O programa de Langlands é um conjunto de conjecturas que conecta áreas da matemática que pareciam não ter nada a ver umas com as outras – às vezes ele é chamado de “teoria unificada” da matemática.

O matemático Filippo Nuccio comentou que a prova parece conter praticamente toda a teoria dos números produzida nos últimos 50 anos. Enquanto isso, Michael Rubinstein, da Universidade de Waterloo, no Canadá, resolveu escrever um guia da prova (com a ajuda de IAs, inclusive). A segunda versão, publicada no dia 22, já tem 265 páginas, e um passo central do argumento ainda depende de 13 hipóteses que o guia não demonstra.

Esse esforço todo é importante porque, para os matemáticos, as ideias usadas numa prova costumam valer mais que o próprio resultado. Quando alguém inventa uma técnica nova para resolver um problema difícil, ela passa a ser usada em outros problemas, se espalha pelo mundo acadêmico e pode até começar a ser ensinada na graduação um dia.

Numa palestra no Congresso Internacional de Matemáticos deste ano, Tao dividiu o trabalho matemático em cinco etapas: gerar a prova, verificá-la, explicá-la, fazer a comunidade digerir o resultado e incorporá-lo à teoria e ao ensino. Segundo ele, a IA e o Lean aceleram as duas primeiras, mas não dão conta das outras três sozinhos.

Alguns matemáticos já estão usando as próprias IAs para entender as provas feitas por IA. Bryce Kerr, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, contou à Quanta que não lê esses artigos diretamente: primeiro pede para a máquina explicar as ideias novas e o panorama geral, e só depois tenta preencher os detalhes por conta própria.

Tao fez algo parecido quando tentou entender o contraexemplo que Alpöge e o Claude encontraram em julho para a conjectura Jacobiana, um problema proposto em 1939. No blog, ele conta que usou um chatbot para discutir o problema e conferir parte das contas.

Enquanto isso, a hipótese de Riemann ganhou outra candidata a prova, escrita do jeito tradicional. Quase ao mesmo tempo que Alpöge, o presidente da Sociedade Americana de Matemática, Ravi Vakil, publicou no blog dele um manuscrito de 940 páginas de Alessandro Masullo, pós-doutorando em Stanford, que também afirma provar a versão generalizada da hipótese.

Segundo Vakil, o texto foi escrito só por humanos, sem IA, e o matemático Brian Conrad passou meses examinando o trabalho. Muitos especialistas, porém, preferem esperar antes de opinar, porque uma tentativa anterior de Masullo não se sustentou. Enquanto isso, a comunidade do Lean já começou a discutir como transformar o manuscrito em código, para verificar a consistência lógica da prova no computador.

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