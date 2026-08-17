Praticar a gratidão traz benefícios? Estudo procura resposta em 34 países

Ler Resumo





Introdução Um estudo internacional com mais de 10 mil pessoas em 34 países, incluindo o Brasil, investigou os efeitos das práticas de gratidão. A pesquisa mostrou que o humor e as relações sociais melhoram, mas os resultados variam conforme o método e a cultura, com foco na conexão social.

Principais Tópicos





Estudo global com 10 mil participantes em 34 países Práticas de gratidão melhoram humor e relações sociais Eficácia varia por país e tipo de exercício Ações com conexão social são as mais impactantes Brasil ficou na média de efeitos observados

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Pessoas ao redor do mundo têm incorporado práticas de gratidão à rotina com o objetivo de melhorar, por exemplo, suas perspectivas, emoções e relações pessoais. Essas práticas podem envolver anotar em um caderno coisas pelas quais é grato e expressar gratidão a outras pessoas.

Um novo estudo decidiu investigar se, de fato, essas práticas produzem algum efeito sobre a percepção de bem-estar das pessoas. Para isso, a proposta era realizar uma análise internacional, com milhares de participantes de diferentes países e contextos.

Ao todo, foram coletados dados de mais de 10 mil voluntários espalhados por 34 países, entre eles o Brasil. Isso demandou esforços de uma equipe de 36 pesquisadores de diferentes localidades.

As análises identificaram benefícios no humor e nas relações sociais após as práticas de gratidão – mas isso varia conforme o país e tipo de exercício realizado. Os resultados foram publicados no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Continua após a publicidade

Para chegar aos resultados, parte dos participantes foi incluída em um grupo de controle que realizou atividades genéricas que não eram, de fato, uma prática de gratidão. Eles responderam questionários e escreveram sobre eventos passados e recentes de suas vidas. Os demais foram submetidos a uma das seis estratégias de gratidão:

Escrever e enviar uma mensagem para uma pessoa pela qual sente gratidão; Escrever, mas não enviar, uma mensagem para uma pessoa pela qual sente gratidão; Fazer uma lista de cinco coisas pelas quais sente gratidão, de modo geral; Fazer uma lista de cinco coisas do dia anterior pelas quais é grato e pensar como seria a vida sem esses elementos; Escrever uma carta a Deus (ou alguma outra figura espiritual), refletindo sobre coisas da vida pelas quais sente gratidão; Fazer uma reflexão de Naikan, que consiste em escrever sobre três eventos que ocorreram na semana anterior, pensando no que foi dado, no que foi recebido e no que mais poderia ter sido feito.

Continua após a publicidade

No geral, as seis intervenções de gratidão mostraram resultado e tiveram um impacto maior sobre o bem-estar do que as atividades genéricas realizadas pelo grupo de controle.

Otimistas têm cérebro diferente, descobre estudo

Continua após a publicidade

Entre as melhorias observadas estavam o aumento do otimismo, do afeto positivo, do sentimento de reciprocidade social e da satisfação com a vida, além da diminuição da inveja e do afeto negativo. Esses efeitos ocorreram de forma imediata após as atividades. O efeito de se sentir mais positivo foi identificado em todos os experimentos de gratidão.

As estratégias que envolviam algum tipo de conexão social tiveram efeitos ainda mais acentuados. A pesquisa observou mais efeitos na primeira estratégia, que consistia em enviar uma mensagem a uma pessoa pela qual sentia gratidão. Já a elaboração de uma lista de cinco coisas pelas quais se sente grato apresentou o menor efeito.

Os resultados também variam conforme o país dos participantes. Em alguns locais, como a Noruega, os efeitos das práticas de gratidão foram mínimos. Em outros, como o México, foram mais expressivos. Essas diferenças podem estar relacionadas a fatores culturais, religiosos e outras características de cada população. Ainda são necessárias novas análises para entender melhor o fenômeno.

Continua após a publicidade

No Brasil, a etapa de coleta de dados contou com 598 participantes, que realizaram as estratégias de gratidão e, posteriormente, responderam a um questionário on-line. O país ficou próximo ao meio da escala em relação aos efeitos das intervenções.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.