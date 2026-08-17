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Ciência

Praticar a gratidão traz benefícios? Estudo procura resposta em 34 países

Estudo com mais de 10 mil pessoas mostrou que práticas de gratidão melhoram o otimismo e o sentimento de satisfação com a vida, além de diminuir a inveja.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 17 ago 2026, 18h00
Close-up de uma pessoa com pele morena, vestindo um suéter de tricô bege, com as mãos unidas em oração ou agradecimento, perto do queixo e boca. A luz suave ilumina o lado direito do rosto e as mãos, criando um clima de introspecção
 (Cottonbro/Pexels)
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Pessoas ao redor do mundo têm incorporado práticas de gratidão à rotina com o objetivo de melhorar, por exemplo, suas perspectivas, emoções e relações pessoais. Essas práticas podem envolver anotar em um caderno coisas pelas quais é grato e expressar gratidão a outras pessoas.

Um novo estudo decidiu investigar se, de fato, essas práticas produzem algum efeito sobre a percepção de bem-estar das pessoas. Para isso, a proposta era realizar uma análise internacional, com milhares de participantes de diferentes países e contextos.

Ao todo, foram coletados dados de mais de 10 mil voluntários espalhados por 34 países, entre eles o Brasil. Isso demandou esforços de uma equipe de 36 pesquisadores de diferentes localidades.

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As análises identificaram benefícios no humor e nas relações sociais após as práticas de gratidão – mas isso varia conforme o país e tipo de exercício realizado. Os resultados foram publicados no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Para chegar aos resultados, parte dos participantes foi incluída em um grupo de controle que realizou atividades genéricas que não eram, de fato, uma prática de gratidão. Eles responderam questionários e escreveram sobre eventos passados e recentes de suas vidas. Os demais foram submetidos a uma das seis estratégias de gratidão:

  1. Escrever e enviar uma mensagem para uma pessoa pela qual sente gratidão;
  2. Escrever, mas não enviar, uma mensagem para uma pessoa pela qual sente gratidão;
  3. Fazer uma lista de cinco coisas pelas quais sente gratidão, de modo geral;
  4. Fazer uma lista de cinco coisas do dia anterior pelas quais é grato e pensar como seria a vida sem esses elementos;
  5. Escrever uma carta a Deus (ou alguma outra figura espiritual), refletindo sobre coisas da vida pelas quais sente gratidão;
  6. Fazer uma reflexão de Naikan, que consiste em escrever sobre três eventos que ocorreram na semana anterior, pensando no que foi dado, no que foi recebido e no que mais poderia ter sido feito.
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No geral, as seis intervenções de gratidão mostraram resultado e tiveram um impacto maior sobre o bem-estar do que as atividades genéricas realizadas pelo grupo de controle. 

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Entre as melhorias observadas estavam o aumento do otimismo, do afeto positivo, do sentimento de reciprocidade social e da satisfação com a vida, além da diminuição da inveja e do afeto negativo. Esses efeitos ocorreram de forma imediata após as atividades. O efeito de se sentir mais positivo foi identificado em todos os experimentos de gratidão. 

As estratégias que envolviam algum tipo de conexão social tiveram efeitos ainda mais acentuados. A pesquisa observou mais efeitos na primeira estratégia, que consistia em enviar uma mensagem a uma pessoa pela qual sentia gratidão. Já a elaboração de uma lista de cinco coisas pelas quais se sente grato apresentou o menor efeito.

Os resultados também variam conforme o país dos participantes. Em alguns locais, como a Noruega, os efeitos das práticas de gratidão foram mínimos. Em outros, como o México, foram mais expressivos. Essas diferenças podem estar relacionadas a fatores culturais, religiosos e outras características de cada população. Ainda são necessárias novas análises para entender melhor o fenômeno. 

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No Brasil, a etapa de coleta de dados contou com 598 participantes, que realizaram as estratégias de gratidão e, posteriormente, responderam a um questionário on-line. O país ficou próximo ao meio da escala em relação aos efeitos das intervenções.

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