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Ciência

Primata peçonhento “perdido” há quase um século reaparece na Indonésia

O lóris-lento-de-Bangka estava fora do radar dos cientistas, mas circulava por quintais, estradas e linhas de energia na ilha de Bangka.

Por Amanda Nascimento 24 out 2026, 18h00
Lóris-lento-pigmeu com pelagem marrom-avermelhada e listras escuras nas costas, olhos grandes e redondos de íris marrom, focinho rosado, em meio a folhagens verdes e galhos secos
 (*/Langka Sani, Endi Riadi, Andre Septian, Jochen Menner & Timon Glaw/ Alobi Wildlife Rescue Center/Reprodução)
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O lóris-lento-de-Bangka, um primata que produz veneno, voltou a ser registrado cientificamente após quase um século sendo considerado praticamente extinto.

Apesar de passar batido pela comunidade científica global, ele não estavam exatamente desaparecido. Na ilha de Bangka, na Indonésia, o animal vivia à vista dos habitantes locais, aparecendo em quintais, à beira de estradas e até mesmo caminhando pelas linhas de energia.

Em um artigo publicado neste mês, pesquisadores contam que moradores locais acionaram o Centro de Resgate de Animais Selvagens de Alobi em busca de ajuda. Segundo relatos, havia mais de 90 espécimes de lóris-lento-de-Bangka circulando pela região nos últimos anos, que foram recuperados pela organização de resgate.

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Muitos animais foram resgatados ilesos em casas, jardins, plantações ou estradas, enquanto outros sofreram ferimentos graves, sobretudo em decorrência do contato com fios elétricos – e alguns morreram, apesar do tratamento. Após se recuperarem, 86 deles foram soltos em habitats naturais adequados.

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Os animais resgatados são de diferentes partes da ilha de Bangka. Para os pesquisadores, isso é indicativo da capacidade de sobrevivência da espécie apesar da ampla destruição de seu habitat e de décadas de negligência científica. A redução do habitat da espécie é atribuída à mineração de estanho e ao desmatamento em plantações de dendê que acontecem na região. 

O lóris-lento-de-Bangka (Nycticebus bancanus) é uma espécie fofa. Eles são primatas noturnos relativamente pequenos, com pelagem castanho-avermelhada e olhos muito grandes. Diferentemente de outros primatas arborícolas, como macacos e lêmures, ele se desloca lentamente pelas árvores, quase desfilando. 

Os últimos registros científicos do lóris-lento-de-Bangka remontam ao início da década de 1930. Nos anos seguintes, porém, não houve informações adicionais sobre a existência dos animais na ilha, e, em 2020, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UINC) classificou a espécie como criticamente ameaçada e possivelmente extinta.

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“Trazer o lóris-lento de Bangka de volta ao radar científico é apenas o primeiro passo”, disse o autor do artigo, Timon Glaw, em um comunicado à imprensa. “Precisamos urgentemente de uma estratégia de conservação de longo prazo, baseada em levantamentos populacionais, em estudos genéticos e, acima de tudo, na proteção do seu habitat remanescente. O próximo desafio é garantir que ela não chegue, de fato, à extinção.”

A ilha de Bangka abriga mais de 1 milhão de pessoas. Segundo o estudo, assentamentos humanos, estradas e linhas de transmissão de energia representam ameaças significativas à espécie. Além disso, os lóris-lentos também são alvo do comércio ilegal de animais de estimação na Asia.

Os autores do estudo recomendam um programa de conservação em Bangka que proteja habitats e dê continuidade aos cuidados monitorados. Os próximos passos incluem a realização de levantamentos populacionais, estudos genéticos e o acompanhamento da reintrodução da espécie na natureza.

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Um pouco mais sobre o lóris-lento-de-Bangka

Na linhagem evolutiva dos primatas, o lóris-lento-de-Bangka é mais relacionado aos lêmures de Madagascar e aos gálagos da África do que aos macacos ou grandes primatas. Assim como as demais espécies de lóris-lentos, eles também são peçonhentos – uma característica rara entre os mamíferos. 

Isso significa que eles produzem substâncias tóxicas e usam estruturas especializadas para injetar o veneno em presas ou em predadores. Essas secreções ficam guardadas na parte interna de seus braços. Assim, quando ameaçados, eles apenas erguem os braços e lambem as glândulas, e depois mordem seus oponentes.

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Essa habilidade é utilizada principalmente em confrontos com outros lóris-lentos, apesar de poder também desempenhar funções de defesa contra predadores e parasitas. Não há muitos ataques à humanos. No entanto, caso aconteça, o veneno pode causar reações alérgicas graves, com risco até de morte. 

Segundo Glaw, a dieta desses animais ainda não é bem conhecida. Por enquanto, pesquisadores acreditam que, assim como as demais espécies de lóris-lentos, eles provavelmente se alimentam de insetos, gomas de árvores, néctar e outras partes de plantas.

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A descrição da espécie e o relato de resgate foram publicados na revista Spixiana.

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