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Introdução Um eclipse solar total será visível em partes da Europa, África e América do Norte em 12 de agosto, durando 2 min e 18 seg. O Brasil não verá o fenômeno, mas o Observatório Nacional fará transmissão online. Para apreciar o espetáculo com segurança, use máscaras de solda nº 14 ou óculos especiais. O próximo eclipse no Brasil será em 2045.

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Eclipse solar total acontece em 12 de agosto. Fenômeno será visível em partes da Europa, Groenlândia e Islândia. A duração prevista do eclipse total é de 2 minutos e 18 segundos. A observação segura exige uso de máscaras de solda nº 14 ou óculos com filtro especial. O próximo eclipse solar total no Brasil está marcado para 12 de agosto de 2045.

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Nesta quarta-feira, 12 de agosto, por volta das 13h58 no horário de Brasília, a Lua deve cobrir completamente o Sol em uma estreita faixa da Terra, passando por países e territórios como Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, regiões da Espanha e uma pequena área de Portugal. Grande parte da Europa e porções do norte da África e da América do Norte também terão a chance de ver o eclipse solar parcialmente.

Este será, porém, um evento rápido: a previsão é que o eclipse solar total dure cerca de 2 minutos e 18 segundos. Em muitas cidades, o período em que o Sol ficará completamente encoberto será ainda menor. A última vez que fomos agraciados pelo fenômeno, visível apenas na América do Norte em 2024, a duração foi um pouco maior – foram 4 minutos e 28 segundos em seu ponto focal no México.

Os sortudos que poderão presenciar o eclipse precisam tomar alguns cuidados. A observação nunca deve ser feita a olho nu, já que a radiação intensa do Sol pode danificar permanentemente a retina. Óculos comuns, câmeras, binóculos e telescópios sem filtros solares específicos também não são o suficiente para proteger os olhos.

Os interessados devem procurar, em lojas de ferragens ou de materiais de construção, uma máscara de solda número 14, os chamados “óculos para eclipse”.

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Em suas recomendações, a Nasa adiciona “sempre inspecione seus óculos de eclipse ou visor portátil antes de usar; se estiverem rasgados, arranhados ou danificados de alguma forma, descarte o dispositivo. Sempre supervisione crianças que utilizam visores solares”.

O único momento em que é seguro olhar para cima sem os óculos de proteção, é claro, é quando o Sol estiver totalmente coberto e a escuridão se instaurar.

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Quanto ao Brasil, que não entra na lista de países que verão o eclipse solar nesta quarta-feira, o Observatório Nacional preparou uma alternativa para os brasileiros interessados. Em seu canal do Youtube, ele fará transmissões ao vivo com imagens de diferentes pontos do caminho do eclipse e comentários de especialistas.

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Quando o Brasil terá um eclipse solar total?

Eclipses solares totais não são tão raros. Na verdade, eles acontecem até com certa frequência: a cada 18 meses, a Lua volta a cobrir o Sol e escurecer alguma faixa da Terra.

O difícil é que eles aconteçam em áreas povoadas do globo, para que nós consigamos presenciar. Além disso, eles quase nunca acontecem no mesmo local.

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A Espanha é um exemplo disso. A última vez que um eclipse solar total pôde ser visto no país foi há mais de um século, em 30 de agosto de 1905. O Brasil é outro: desde 3 de novembro de 1994 o fenômeno não passa por nossas terras. Na ocasião, ele atingiu algumas cidades do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Mas já temos data marcada para recebê-lo novamente. Daqui exatos 19 anos, no dia 12 de agosto de 2045, um eclipse solar total estará visível em partes de estados das regiões Norte e Nordeste, além de parcialmente visível no restante do país. Veja no mapa acima.

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