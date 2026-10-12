Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Quando os animais começaram a mamar? Espécie jurássica pode ajudar a responder

Novo estudo sugere que um esse animal de 165 milhões de anos já apresentava os ossos da garganta necessários para engolir o leite materno.

Por Diego Facundini 12 out 2026, 18h00
Ilustração de um animal pré-histórico marrom-acinzentado, parecido com uma lontra, nadando com a cabeça para fora da água. Abaixo da superfície, outro réptil menor, semelhante a um lagarto, caminha no fundo do rio, entre rochas e plantas aquáticas
 (April I. Neander via Divisão de Ciências Biológicas/Universidade de Chicago/Reprodução)
Continua após publicidade
Quando os animais começaram a mamar? Espécie jurássica pode ajudar a responder Priorizar nos meus resultados Google

Tá no nome: a principal característica que distingue os mamíferos dos demais animais é a capacidade de (pausa dramática) mamar. O surgimento desse traço só se tornou possível depois que esses animais passaram por uma série de adaptações anatômicas, que vão desde o desenvolvimento de mamilos até a criação de novas estruturas na garganta capazes de controlar a passagem dos alimentos.

É difícil cravar exatamente quando os ancestrais dos mamíferos passaram por essas mudanças – mas cientistas acabam de encontrar uma pista importante. De acordo com uma nova análise de fóssil, um distinto animal jurássico de aproximadamente 165 milhões de anos atrás pode ser o exemplo mais antigo já registrado de uma espécie capaz de mamar.

O recém-nomeado Megacauda sungei foi um ancestral dos mamíferos modernos que viveu nos lagos da atual Mongólia Interior, uma região autônoma da China, durante o período jurássico, quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Suas patas traseiras eram semelhantes às de um ornitorrinco, sua cauda era comprida e achatada como a de uma lontra, e sua garganta apresentava as mesmas estruturas ósseas que, hoje, ajudam os mamíferos a sugar e engolir o leite materno.

A espécie foi descrita em estudo publicado no periódico Nature, no último dia 7. Nele, pesquisadores analisaram um conjunto de fósseis encontrados em 2015 em Xiayingzi, um sítio paleontológico chinês rico nesse tipo de vestígios. Os ossos escurecidos estavam preservados em um pedaço também escuro de rocha; então, para enxergar o conteúdo dos fósseis, os pesquisadores separaram o espécime em pedaços menores e fizeram fotografias com fluorescência de raio-X.

Siga
Continua após a publicidade
Fóssil de um esqueleto de dinossauro em tons de amarelo vibrante, com costelas e ossos da cauda visíveis, incrustado em uma rocha de cor azul-petróleo com rachaduras escuras
(April I. Neander via Divisão de Ciências Biológicas/Universidade de Chicago/Reprodução)

Com os ossos iluminados, os pesquisadores puderam identificar as características de cada região preservada – incluindo o crânio, a pélvis, os membros posteriores e o rabo. Traços como os dígitos alongados das patas traseiras ou os ossos amplos do rabo, assim como os dentes capazes de rasgar a carne de presas aquáticas, indicavam que aquela criatura provavelmente estava bem adaptada para nadar e caçar na água.

Continua após a publicidade

Isso faria da espécie, portanto, o exemplo mais antigo de um ancestral de mamíferos adaptado para um estilo de vida semiaquático. Curiosamente, os pesquisadores também encontraram pequenos pedaços de vértebras preservados no estômago do fóssil – prováveis vestígios das pequenas presas aquáticas que compunham a dieta daquele animal.

A espécie pertence à linhagem extinta dos docodontes, os parentes dos mamíferos da era Mesozóica. Distinguia-se, porém, pelo tamanho: medindo entre 40 e 50 centímetros de comprimento e pesando entre um ou dois quilos (mais ou menos do tamanho de um gato), o Megacauda era bem maior que qualquer outro docodonte conhecido.

Continua após a publicidade

Olhando para os detalhes mais finos no esqueleto, algumas estruturas na garganta saltaram aos olhos dos cientistas. A criatura possuía um osso hióide, um osso em formato de U que conecta a garganta ao esôfago e à laringe. Nos mamíferos modernos, essa estrutura sustenta os músculos que empurram o alimento garganta abaixo, impedindo com que qualquer coisa sólida entre nas vias aéreas.

Na prática, é exatamente esse osso que permite com que os mamíferos engulam a comida mastigada um pedaço de cada vez (outros animais engolem tudo numa tragada só), ou que os bebês possam engolir o leite materno sem engasgar.

Continua após a publicidade

Comparando os ossos do Megacauda com seus parentes vivos mais próximos, os pesquisadores criaram uma reconstrução virtual da musculatura de sua garganta. A partir disso, eles concluíram que, durante a infância, a espécie também mamava da mesma forma que os mamíferos atuais.

“Esta é uma inovação evolutiva incrivelmente importante. Depois que os mamíferos mastigam sua comida, seja planta ou carne, todos engolem da mesma maneira eficiente, sem esforço”, explicou, em nota, o professor da Universidade de Chicago Zhe-Xi Luo, que coordenou o estudo.

Continua após a publicidade

“Uma vez que os primeiros mamíferos desenvolveram esse aparato, cada grupo pôde desenvolver dentes especializados e se diversificar para explorar uma variedade enorme de recursos alimentares. Eles poderiam ser carnívoros, insetívoros, herbívoros, onívoros ou qualquer coisa no meio disso.”

Publicidade
TAGS:
evolução
jurássico
Mamíferos
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).