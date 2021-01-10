Queimadas humanas destroem mais que as naturais.

O último ano foi marcado por uma série de queimadas florestais, sobretudo nos EUA, Austrália e Brasil. O clima seco faz aumentar os incêndios, mas ações humanas podem amplificar – e muito – os danos.

Agora, um estudo americano descobriu que queimadas causadas por humanos são mais destrutivas e se espalham mais rápido que as naturais.

Cientistas compilaram dados de satélite de 214 incêndios florestais da Califórnia entre 2012 e 2018. Os provocados por humanos avançaram, em média, 1,83 km por dia – mais que o dobro da velocidade de queimadas induzidas por descargas elétricas (0,83 km/dia). Eventos naturais matam de duas a três vezes menos árvores que os produzidos por humanos.

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O fogo, é claro, é o mesmo, seja causado por uma bituca de cigarro ou por um raio. A diferença é que incêndios naturais ocorrem sazonalmente, enquanto os humanos podem causar queimadas a qualquer momento – incluindo quando o clima é mais favorável para o espalhamento das chamas.