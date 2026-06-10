Quem são os astronautas que vão tripular a nova missão Artemis III em 2027

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Introdução A Nasa revelou a tripulação da missão Artemis III, com Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas e Frank Rubio. A missão de 2027 focará em testes de acoplamento para o retorno humano à Lua, prometendo uma tripulação mais diversa e um passo crucial rumo ao pouso lunar em 2028. Conheça os detalhes e perfis.

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Nasa anuncia tripulação da missão Artemis III, com foco em diversidade. Missão de 2027 terá como objetivo principal testes de acoplamento em órbita da Terra. Conheça os astronautas: Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto), Andre Douglas e Frank Rubio (especialistas). Artemis III é um passo crucial para o retorno humano à superfície lunar em 2028. Detalhes sobre o novo plano de voo e o perfil multirracial da equipe.

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O programa Artemis, da Nasa, tem como objetivo retomar a exploração humana da Lua. A última vez que uma pessoa pisou no satélite natural da Terra foi em 1972. Agora, a meta é realizar um pouso tripulado até 2028, um plano ambicioso que envolve bilhões de dólares em investimentos.

O primeiro passo foi dado com a missão Artemis I, que enviou uma nave não tripulada para um sobrevoo lunar em 2022. A missão seguinte, Artemis II, fez história em 2026 ao levar quatro astronautas em um sobrevoo da Lua, marcando o retorno de humanos ao entorno do satélite pela primeira vez neste século.

Agora, a próxima etapa é a Artemis III, prevista para ocorrer já no ano que vem, em 2027. Na última terça-feira (9), a Nasa divulgou a tripulação da missão: Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto), Andre Douglas (especialista de missão) e Frank Rubio (especialista de missão).

Também foi anunciado o astronauta reserva da missão, Bob Hines, que será acionado caso algum problema impeça a participação de um dos tripulantes.

Três dos astronautas são americanos e integrantes da Nasa. A exceção é Parmitano, astronauta italiano da ESA (Agência Espacial Europeia). A agência já colaborava com o desenvolvimento técnico do programa Artemis.

Além disso, Douglas é um homem negro e Rubio é filho de imigrantes de El Salvador. Por isso, a página oficial de Rubio no site da Nasa possui até uma versão em espanhol.

A escolha da tripulação se alinha aos objetivos do programa Artemis de realizar missões mais diversas, rompendo com o estereótipo dos astronautas homens, brancos e americanos que predominou durante o programa Apollo, o único responsável por levar seres humanos à Lua no século passado. A própria Artemis II contou com uma mulher, um homem negro e um astronauta canadense.

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O que é o lado oculto da Lua?

Os objetivos da missão

Os objetivos da Artemis III são diferentes dos inicialmente planejados pela Nasa. No desenho original do programa, a missão ocorreria em 2028 e levaria astronautas até a superfície lunar. Porém, após atrasos, críticas e os grandes custos do projeto, a rota foi recalculada.

Adiantada para 2027, a missão terá como principal objetivo realizar um teste de acoplamento da cápsula Orion (a nave utilizada pelo programa) com um módulo de pouso, estrutura que será responsável por “pegar” os astronautas da órbita lunar e dar uma carona até a superfície da Lua.

Os testes serão essenciais para a Artemis IV, missão que deve realizar o retorno de humanos ao solo lunar até 2028.

Há atualmente duas opções de módulo de pouso em desenvolvimento: uma da SpaceX, empresa de Elon Musk, e outra da Blue Origin, de Jeff Bezos. O teste poderá ser realizado com uma delas ou com ambas, dependendo do andamento dos projetos.

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O trajeto específico da Artemis III já foi definido. A cápsula Orion, que carrega a tripulação, será lançada do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, pelo foguete SLS. Inicialmente, os astronautas entrarão em órbita terrestre para testar sistemas da Orion, como software, comunicação e propulsão.

Depois, ainda em órbita baixa da Terra (até 2 mil quilômetros de altitude), realizarão pela primeira vez o teste de acoplamento com um dos módulos de pouso, que estará aguardando no espaço.

Todas essas atividades serão cuidadosamente coreografadas. A equipe passará dois dias acoplada ao módulo para realizar testes. Caso os dois módulos estejam prontos, os astronautas também executarão um segundo acoplamento. Caso contrário, retornarão à Terra, aterrissando no Oceano Pacífico.

Se ambos os módulos participarem da missão, a expectativa é que a duração total da Artemis III seja de aproximadamente duas semanas.

A tripulação já iniciou os treinamentos. Enquanto isso, cientistas da Nasa trabalham em melhorias no foguete SLS e no aperfeiçoamento da cápsula Orion com base nos resultados da Artemis II, que identificou problemas em sistemas como o banheiro da nave.

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Já os avanços dos módulos de pouso dependem das empresas responsáveis pelo desenvolvimento, sob supervisão da Nasa. A expectativa é que, ainda neste ano, os engenheiros consigam integrar os sistemas da Orion aos mecanismos de acoplamento dos módulos.

Conheça a Tripulação:

Randy Bresnik (Nasa), comandante

Natural da Califórnia, Bresnik é formado em matemática e construiu sua carreira como coronel do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, acumulando mais de 7 mil horas de voo. Entrou para a Nasa em 2004 e realizou sua primeira missão espacial em 2009, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Atualmente, ocupa o cargo de assistente do Escritório de Astronautas para Exploração da Nasa.

A Artemis III será sua terceira missão espacial.

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Luca Parmitano (ESA), piloto

A primeira formação de Luca foi, na verdade, em ciência política. Ele também possui mestrado em engenharia de testes de voo e formação pela Academia da Força Aérea Italiana. Tornou-se piloto em 2007 e foi selecionado como astronauta da ESA em 2009.

Esta será sua terceira missão espacial. Parmitano participou da primeira missão de longa duração da Agência Espacial Italiana na ISS, em 2013. Em uma missão posterior, tornou-se o primeiro italiano a comandar a estação espacial.

“Peço desculpas antecipadamente se eu me emocionar. Antes de mais nada, sou grato”, disse Luca no seu anúncio como integrante da missão.

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Frank Rubio (Nasa), especialista de missão

Filho de imigrantes salvadorenhos, Rubio nasceu na Flórida e se formou na Academia Militar dos Estados Unidos em 1998. Lá, alcançou o posto de coronel. Em 2010, concluiu sua formação em medicina e, em 2017, ingressou na Nasa. Ao longo da carreira, acumulou mais de 28 anos de serviço no Exército americano como piloto, médico e astronauta.

Ele realizou apenas uma missão espacial, a bordo da ISS, em 2022. Rubio entrou para a história ao se tornar o astronauta americano que passou mais tempo consecutivo no espaço: 371 dias.

Andre Douglas (Nasa), especialista de missão

A Artemis III será a primeira missão espacial de Douglas, que ingressou na Nasa em 2021. Ele possui bacharelado em engenharia mecânica e quatro pós-graduações na área, obtidas em diferentes universidades. Além da experiência na Guarda Costeira dos Estados Unidos, também realizou pesquisas na Universidade Johns Hopkins sobre sistemas de exploração espacial e veículos autônomos.

O rosto dele parece familiar? É porque Douglas foi o astronauta reserva da missão Artemis II.

“Nossa, que dia incrível. Minha cabeça está a mil por hora agora, mas meu coração está tão aquecido, tão cheio”, disse Douglas em comunicado após o anúncio da tripulação.

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