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Introdução Dois cientistas brasileiros, Luciano Moreira e Mariangela Hungria, foram eleitos entre as 100 pessoas mais influentes pela Time em 2026. Suas pesquisas inovadoras em combate à dengue (Moreira) e agricultura sustentável (Hungria) transformam a vida de milhões, mostrando o impacto da ciência nacional.

Principais Tópicos





Cientistas brasileiros Luciano Moreira e Mariangela Hungria na lista de 100 pessoas mais influentes da revista Time em 2026. Luciano Moreira inova no combate à dengue com mosquitos que carregam a bactéria Wolbachia, reduzindo casos em até 89%. Mariangela Hungria desenvolve microrganismos para fixação biológica de nitrogênio, diminuindo o uso de fertilizantes químicos. A tecnologia de Hungria gera economia de US$ 25 bilhões anuais e evita 230 milhões de toneladas de CO2 no Brasil. Ambos têm pesquisas com impacto global, reconhecidos por instituições como Nature e World Food Prize.

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Dois cientistas brasileiros estão entre as 100 pessoas mais influentes do mundo na lista de 2026 da revista americana Time: o entomologista Luciano Moreira e a engenheira agrônoma Mariangela Hungria.

Todos os anos, a publicação destaca personalidades que “estão moldando áreas como ciência, cultura, política e tecnologia”. Na edição atual, Moreira aparece na categoria “Inovadores”. Hungria, entre os “Pioneiros”.

Os dois atuam em campos diferentes da ciência, mas têm algo em comum: pesquisas que saíram do laboratório e passaram a produzir impacto na vida de milhões de pessoas. Vamos conhecê-las.

Mosquitos modificados

A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Mas nem todo mosquito espalha a doença. Para que isso aconteça, o inseto precisa ser fêmea (são elas que picam as pessoas para obter sangue) e precisa estar infectado com o vírus da dengue.

O mosquito se infecta ao picar uma pessoa que já está com dengue. Durante a picada, ele suga sangue para nutrir os ovos. Se esse sangue contém o vírus, o patógeno entra no organismo do mosquito.

Nos dias seguintes, o vírus se multiplica dentro do inseto e se espalha até as glândulas salivares. A partir daí, quando o mosquito pica outra pessoa para se alimentar, pode inocular o vírus junto com a saliva e iniciar uma nova infecção.

Por que não podemos extinguir todos os mosquitos?

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Durante décadas, o combate ao Aedes aegypti seguiu basicamente um caminho: tentar reduzir a população do mosquito. Campanhas de saúde pública se concentram em eliminar água parada – locais onde o inseto deposita seus ovos – e no uso de inseticidas.

Essas estratégias funcionam até certo ponto, claro. Mesmo assim, o Brasil continua registrando grandes surtos de dengue, além de epidemias ocasionais de outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, como zika e chikungunya.

O trabalho liderado por Luciano Moreira parte de outra lógica. Em vez de exterminar o mosquito, a ideia é impedir que ele consiga transmitir o vírus.

Moreira é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e atua no Programa Mundial de Mosquitos. O método desenvolvido por sua equipe usa uma bactéria chamada Wolbachia. Ela é comum na natureza e vive dentro das células de vários insetos, como a mosca-da-fruta. O Aedes aegypti, porém, não carrega essa bactéria naturalmente.

Os pesquisadores então passaram a introduzir a Wolbachia nos ovos do mosquito em laboratório. Quando o inseto nasce com essa bactéria no corpo, os vírus da dengue, da zika e da chikungunya passam a ter dificuldade para se multiplicar dentro dele.

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Sem conseguir se reproduzir bem no organismo do mosquito, o vírus praticamente perde a capacidade de ser transmitido às pessoas. Assim, ele continua vivendo normalmente e segue se reproduzindo. A diferença é que deixa de ser um vetor eficiente da doença.

E tem mais um detalhe. Quando mosquitos com Wolbachia se reproduzem, a bactéria é transmitida para os filhotes. Com o tempo, a característica tende a se espalhar pela população local de mosquitos.

Moreira participou do desenvolvimento dessa abordagem ao longo de mais de duas décadas. O projeto começou a ser implantado no Brasil em 2012 e foi sendo ampliado gradualmente.

Hoje, mosquitos com Wolbachia já foram liberados em 16 cidades. Estudos feitos nesses locais indicam reduções significativas nos casos de dengue. Em alguns municípios, a queda chegou a 89%.

Para ampliar a escala do projeto, foi criada em Curitiba a maior biofábrica do mundo dedicada à produção desses mosquitos. O complexo produz milhões de insetos que depois são liberados em cidades participantes do programa. A meta é proteger mais de 140 milhões de pessoas na próxima década.

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O trabalho já havia recebido reconhecimento internacional. Em 2025, Moreira entrou na lista “Nature’s 10”, da prestigiada revista científica Nature, que reúne os dez pesquisadores que mais influenciaram a ciência naquele ano.

Bactérias agrícolas

Enquanto Moreira trabalha com mosquitos e doenças, Mariangela Hungria passou a carreira estudando microrganismos que vivem no solo. Engenheira agrônoma e microbiologista, ela pesquisa há mais de três décadas formas de reduzir o uso de fertilizantes químicos na agricultura.

Esses fertilizantes foram fundamentais para aumentar a produção de alimentos no século 20, uma vez que fornecem nutrientes essenciais às plantas. Mas, quando aplicados em excesso, podem escorrer para rios e lagos e causar poluição.

Além disso, muitos deles são produzidos a partir de combustíveis fósseis, o que contribui para as emissões de gases de efeito estufa.

Hungria buscou uma alternativa inspirada na própria natureza. O nitrogênio é abundante no ar: cerca de 78% da atmosfera é formada por esse gás. O problema é que as plantas não conseguem absorvê-lo diretamente. Para que ele seja utilizado, precisa primeiro ser convertido em outras formas químicas.

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Algumas bactérias do solo, porém, conseguem fazer essa transformação e permitem que as plantas utilizem o elemento químico. Esse processo é chamado de fixação biológica de nitrogênio.

A equipe de Hungria identificou e selecionou microrganismos capazes de realizar esse processo em lavouras agrícolas. Eles são aplicados por meio de um inoculante – um produto que é misturado às sementes no momento do plantio.

Depois que a planta cresce, essas bactérias passam a viver associadas às raízes e ajudam a fornecer nitrogênio para o desenvolvimento da lavoura. Na prática, isso permite reduzir ou até eliminar o uso de fertilizantes nitrogenados.

A tecnologia se espalhou rapidamente no Brasil. Hoje, cerca de 85% das áreas cultivadas com soja no país utilizam esses microrganismos.

O impacto econômico é grande. Estimativas indicam que os agricultores brasileiros economizam cerca de 25 bilhões de dólares por ano com a redução do uso de fertilizantes.

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Há também efeitos ambientais. O uso dessas bactérias ajudou a evitar a emissão de cerca de 230 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Ao longo da carreira, Hungria participou do desenvolvimento de mais de 30 tecnologias e publicou centenas de trabalhos científicos. Ela trabalha na Embrapa desde 1982 e atua principalmente no centro de pesquisa dedicado à soja, em Londrina.

Em 2025, tornou-se a primeira brasileira a receber o World Food Prize, prêmio internacional frequentemente descrito como o “Nobel da agricultura”.

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