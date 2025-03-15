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Ciência

Ratos têm memória prejudicada depois de 3 dias com dieta alta em gordura

Apesar da pesquisa ser feita com roedores, os resultados podem ser representativos de seres humanos, especialmente adultos mais velhos.

Por Eduardo Lima 15 mar 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de um rato comendo um cookie.
 (Jessica Florence/Getty Images)
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Ratos têm memória prejudicada depois de 3 dias com dieta alta em gordura Priorizar nos meus resultados Google

Você sente que sua memória não é mais a mesma? Talvez mudar de dieta possa ajudar. É isso que sugere um novo estudo com ratos liderado por pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos.

Três dias de uma dieta alta em gordura foi suficiente para causar problemas de memória em ratos mais velhos. Os pesquisadores analisaram um grupo de roedores jovens e outro de ratos adultos, e alimentaram os animais por três dias ou três meses com comidas altas em gordura.

Problemas no corpo como um todo, como inflamações e distúrbios no metabolismo, começaram a aparecer depois de três meses. Já os problemas no cérebro surgiram depois de três dias entre os ratos mais velhos do estudo, que tiveram resultados ruins nos testes de memória e apresentaram sinais de inflamações cerebrais.

A pesquisa, publicada no periódico Immunity and Ageing, apresenta uma ideia diferente de outros estudos na área, que associam a inflamação em cérebros mais velhos à obesidade. É claro que há uma relação entre dieta ruim e obesidade, mas esses fatores não são intrinsecamente ligados. Comidas gordurosas e ultraprocessadas, independentemente da pessoa ser obesa ou não, parecem ser responsáveis por prejudicar a memória de indivíduos mais velhos.

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Você pode ler tudo isso e pensar: “que pena, mas isso é problema dos ratos”. Não é bem assim. Por mais que esse seja um estudo com roedores, os animais são muito usados em pesquisas por causa de suas similaridades genéticas e fisiológicas com os humanos. Um experimento como esse é importante para apontar tendências que muito provavelmente são validas para seres humanos.

Só os mais velhos foram afetados

Muito antes do corpo sofrer com excessos na dieta, como num quadro de obesidade ou diabetes, o cérebro já começa a passar por inflamações e transformações profundas. A memória é afetada pelos ultraprocessados muito antes da barriga.

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Com a idade, o cérebro passa a sofrer com mais inflamações, que são um tipo de defesa do corpo para combater microrganismos ou resposta a algum tipo de lesão. Uma dieta pouco saudável, como a que os ratos do estudo consumiram (60% das calorias dos alimentos eram gorduras) pode piorar essa situação inflamatória.

Os pesquisadores começaram a testar a memória contextual, mediada pelo hipocampo (principal centro de memória do cérebro), e a lembrança de medo, que se origina na amígdala cerebral. Ambos tipos de memória foram prejudicados depois de três dias de alimentos gordurosos em comparação com os ratos adultos do grupo-controle. Os danos ao cérebro continuaram aparecendo nos ratos submetidos à dieta ruim durante três meses.

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Distúrbios nos níveis de proteínas, que sinalizam inflamações no cérebro, também foram registrados nos ratos mais velhos submetidos ao fast-food para roedores.

Enquanto os problemas de memória só apareceram entre os espécimes mais velhos, todos os ratos que se alimentaram da dieta nada saudável ganharam peso e apresentaram distúrbios metabólicos depois de três meses, que são fatores relacionados à obesidade.

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Alimentação saudável
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Memória
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