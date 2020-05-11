Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Reabertura de bares faz crescer casos de Covid-19 na Coreia do Sul

Com apenas 256 mortes pelo novo coronavírus, país asiático teme "segunda onda" de contágio após afrouxar restrições.

Por Guilherme Eler 11 Maio 2020, 17h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Casos de Covid-19 voltam a crescer na Coreia do Sul – e a culpa é dos bares e boates
 (Chung Sung-Jun/Getty Images)
Continua após publicidade
Reabertura de bares faz crescer casos de Covid-19 na Coreia do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Apesar da proximidade geográfica com a China, epicentro inicial do novo coronavírus, a Coreia do Sul se tornou símbolo de eficiência na contenção da pandemia de Covid-19, que já fez 4 milhões de casos no mundo todo. Segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país tem até agora menos de 11 mil casos confirmados. Desses, foram apenas 256 mortes – marca que é superada diariamente pelo Brasil, e vários outros países.

Esses números muito abaixo da média são resultado de um esquema de controle ferrenho. Em redes sociais, é possível encontrar inúmeros relatos de turistas que, após chegarem à Coreia do Sul, precisaram passar duas semanas confinados em hotéis. Durante a estadia, bancada pelo governo sul-coreano, os recém-chegados não podiam deixar seus aposentos, e tinham sua temperatura aferida duas vezes ao dia.

Outro ponto foi o número de testes: a escolha da Coreia do Sul por testar maciçamente sua população evitou que o país entrasse em lockdown – solução usada pela vizinha China. Entre a metade de fevereiro e a segunda quinzena de março de 2020, o país figurava como líder mundial em casos testados. Foram 660 mil ao todo, o que torna a Coreia do Sul top 5 do ranking em número de testes. Logo de cara, já era possível ser examinado para Covid-19 via drive thru e receber o resultado do teste no celular.

Continua após a publicidade

Após “achatar a curva” de contaminação e manter o novo coronavírus sob aparente controle, o país, agora, se preocupa com uma nova crescente no número de casos. O motivo? O funcionamento de bares e boates, que voltaram a abrir as portas nas últimas semanas. Segundo o governo local, eles podem ter sido palco para a contaminação recente de milhares de sul-coreanos.

Siga

Essa possível segunda onda de casos veio a público no último domingo, após 35 novas infecções serem confirmados. É o maior número em mais de um mês. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul falam em 69 casos nas últimas 48 horas – o mesmo ao observado no país ao longo da última semana. Como destaca esta reportagem da agência de notícias Reuters, ao menos 29 dos 35 casos estão ligados a boates da capital Seul. Acredita-se que as novas infecções tenham sido causadas por um paciente de 29 anos, que teria frequentado 3 boates da região antes de testar positivo para a doença.

Continua após a publicidade

Autoridades locais declararam ter testado mais de 2,450 pessoas nos arredores de Itaewon, bairro de Sul conhecido por sua vida noturna. Cerca de 86 casos positivos teriam ligação com a área – seja frequentando ou trabalhando em bares, boates e restaurantes da região. Segundo o jornal New York Times, epidemiologistas sul-coreanos acompanham 1,500 pessoas que passaram por esses locais nas últimas semanas. Como resultado do aumento, a prefeitura de Seul ordenou o fechamento preventivo de estabelecimentos do tipo.

O aumento repentino coincide com o início da normalização das atividades do país, que planejava permitir a reabertura de serviços como comércio e escolas. Por causa da ameaça do novo pico, o retorno às aulas foi adiado em uma semana.

Continua após a publicidade

A experiência da Coreia do Sul – e de países como a Alemanha e a própria China – demonstram que o retorno à vida normal passará por um aumento no número de casos. A retomada do funcionamento de locais com grande circulação de pessoas, afinal, cria a situação perfeita para novas contaminações. Além de resquícios do vírus permanecerem mais tempo do que se imaginava em superfícies, basta uma única pessoa infectada para que todos ali – bem como suas famílias, colegas de trabalho e vizinhos – tenham seu risco aumentado.

Continua após a publicidade

Sexto no ranking mundial em número de casos de Covid-19, o Brasil acumula exemplos que provam que afrouxar as rédeas antes da hora e deixar pode aumentar o problema. A abertura recente do comércio de Blumenau, em Santa Catarina, por exemplo, fez o total de casos da cidade aumentar em 173%. Das 163 mil pessoas infectadas no país, 11 mil morreram – e os números não devem parar de crescer tão cedo.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Coreia do Sul
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).