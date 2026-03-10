Registro inédito flagra raposa caçando filhote de lobo, veja vídeo

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Introdução Um vídeo chocante da Itália revela o inédito: uma raposa-vermelha atacando e levando um filhote de lobo-cinzento. O registro, feito por acaso em uma toca de lobos, inverte a cadeia alimentar que era conhecida e surpreende cientistas. Descubra como esse predador de topo foi vítima de um mesocarnívoro.

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Vídeo inédito registra uma raposa-vermelha atacando e matando um filhote de lobo-cinzento na Itália. O evento ocorreu em uma toca, enquanto os lobos adultos estavam caçando, deixando os filhotes de apenas quatro dias vulneráveis. Considerado inusitado, pois a raposa, um mesocarnívoro, atacou um predador de topo, contrariando a hierarquia da cadeia alimentar. Pesquisadores sugerem que foi um ataque oportunista, não por falta de alimento, já que havia outras presas na região. A descoberta amplia o conhecimento sobre as interações entre predadores e representa uma nova ameaça para o sucesso reprodutivo dos lobos.

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Vídeos de uma reserva natural na Itália revelam o primeiro registro de uma raposa-vermelha (Vulpes vulpes) atacando lobos-cinzentos (Canis lupus). A emboscada foi registrada porque os pesquisadores já haviam posicionado cinco câmeras ao redor da toca dos lobos para acompanhar detalhes do nascimento de dois filhotes.

Na noite do dia 16 de maio de 2025, não havia nenhum adulto na toca: apenas os dois irmãos, que haviam nascido há aproximadamente quatro dias. Os chips de rastreamento nos outros animais confirmam que eles estavam longe da toca, caçando.

A filmagem permite observar que a raposa espreita por cima da toca, comendo alguma coisa. Ela fareja em volta da toca e ataca: com o som ligado, é possível ouvir os ganidos desesperados de um dos filhotes. Ele consegue se libertar e voltar para dentro, mas ela investe novamente e o leva.

Nesse momento, a tecnologia não colaborou com o registro. Isso porque a câmera é programada para gravar pequenos trechos de vídeo quando detecta movimentos, e não para registrar um BBB lupino.

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Por isso, o clipe foi interrompido bem na hora em que a raposa começa a arrastar o filhote pela segunda vez. Mas os cientistas inferiram que ele realmente foi levado e morto, já que, depois do acontecimento, só o outro filhote foi avistado com a matilha. A raposa foi vista espreitando a toca outras vezes, e grupo de lobos migrou para outra região dois dias depois.

A descoberta sortuda foi registrada por pesquisadores da Universidade de Sassari, na Itália. O feito é inusitado porque embora a raposa seja um predador carnívoro, ela ocupa uma posição intermediária na cadeia alimentar – e os lobos, o topo.

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No artigo publicado na revista Current Zoology, os autores destacam que a predação não foi por falta de comida. Havia várias outras presas mais vulneráveis na região, como cervos. Eles acreditam que a raposa deve ter preferido os lobinhos como um ataque oportunista.

“O evento ocorreu durante um período de presença reduzida de lobos perto do local da toca, provavelmente relacionado à atividade normal de caça”, eles escreveram. “E as raposas-vermelhas são conhecidas por exibirem respostas dependentes do contexto em relação aos lobos, alternando entre evitamento e atração, dependendo do risco percebido.”

Ainda não se sabe se o caso é isolado ou se esse tipo de comportamento é comum. De qualquer forma, o registro é uma nova peça sobre as relações ecológicas entre predadores, e revela uma possibilidade nova de ameaça aos lobos.

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“Nossa observação amplia a gama conhecida de interações antagônicas que afetam os filhotes de lobos, demonstrando que mesmo os mesocarnívoros [animais carnívoros de pequeno ou médio porte com alimentação variada, como as raposas e quatis] podem exercer pressão direta sobre o desempenho reprodutivo desse predador de topo”, escreveram os pesquisadores em seu artigo.

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