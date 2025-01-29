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Ciência

Relógio do Juízo Final atinge 89 segundos para o fim do mundo – o pior nível da história

O relógio metafórico criado por Einstein se aproxima de uma catástrofe, mas pesquisadores têm recomendações de como parar o avanço dos ponteiros.

Por Manuela Mourão 29 jan 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia do relógio do juízo final.
 (Kayla Bartkowski/Getty Images)
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Relógio do Juízo Final atinge 89 segundos para o fim do mundo – o pior nível da história Priorizar nos meus resultados Google

Seca, incêndios florestais, poluição extrema, extinção, enchentes e inundações. Essas são algumas das palavras cada vez mais difíceis de escapar – seja vendo o jornal, lendo uma reportagem, um livro e até mesmo na mesa de bar. O colapso da civilização como a conhecemos hoje parece iminente. 

Cada dia que passa estamos mais próximos de concretizar o que cantava a Banda Eva no início dos anos 2000: “é o fim da aventura humana na Terra”. O Boletim dos Cientistas Atômicos concorda com a Ivete, tanto que moveu o ponteiro do “Relógio do Juízo Final” para 89 segundos até a meia-noite (um jeitinho carinhoso de chamar o fim do mundo).

O Boletim é uma organização sem fins lucrativos, co-fundada pelo físico Albert Einstein, em 1945. Há anos ela alerta sobre tendências que empurram a existência humana à extinção. 

No ano passado, O Boletim programou o relógio metafórico como um

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timer, que conta 90 segundos até a meia noite – o mais próximo do fim do mundo até então. Agora, o relógio moveu seu ponteiro para 89 segundos, devido às alterações climáticas, ameaças nucleares, armas biológicas, pandemias, e tecnologias como inteligência artificial, que impactam diretamente o meio ambiente).    

De acordo com a organização, “as tendências que preocuparam profundamente o Conselho de Ciência e Segurança continuaram e, apesar dos sinais inequívocos de perigo, os líderes nacionais e as suas sociedades não conseguiram fazer o que era necessário para mudar o rumo”, em seu anúncio anual

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No documento foi citado um relatório da Iniciativa de Política Climática de 2024, que mostra que o investimento dos governos para mitigar ou se adaptar às mudanças climáticas deve ser cinco vezes maior que o atual para evitar as piores consequências das emissões de gases com efeito estufa.   

Para O Boletim, o arsenal nuclear dos países ao redor do globo indica que qualquer conflito pode rapidamente escalar e se transformar em guerras nucleares. Além disso, foi mencionado a nova tendência pós covid-19, do ceticismo em relação às recomendações de saúde pública.

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No comunicado, o conselho escreveu que “a IA está se tornando uma preocupação maior, especialmente porque ela torna mais fácil a propagação de informações erradas e desinformação”. Eles dizem que “essa corrupção do ecossistema da informação mina o discurso público e o debate honesto dos quais depende a democracia”.

Outros fatores que foram citados envolvem a nova cepa de H5N1 e a alta quantidade de laboratórios biológicos de alta contenção ao redor do mundo, que precisam ser bem monitorados para que não exista uma liberação acidental de agentes infecciosos.

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“Continuar cegamente no caminho atual é uma forma de loucura”, escreve O Boletim na conclusão do documento. “Os Estados Unidos, a China e a Rússia têm o poder coletivo de destruir a civilização. Estes três países têm a responsabilidade principal de tirar o mundo da beira do abismo, e podem fazê-lo se os seus líderes iniciarem seriamente discussões de boa-fé sobre as ameaças globais aqui descritas”, terminam. 

Por fim, eles dizem que “apesar das suas profundas divergências [entre EUA, China e Rússia], eles deveriam dar o primeiro passo para um futuro melhor sem demora.”

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TAGS:
Inundações
mudanças climáticas
Poluição
queimadas
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