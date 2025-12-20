Alison McAfee é fellow de pós-doutorado na University of British Columbia e na North Carolina State University. Este texto foi republicado do The Conversation.

Quando os resultados da pesquisa nacional canadense sobre a perda de colônias de abelhas melíferas foram publicados em julho de 2025, não foram nenhuma surpresa. De acordo com a Associação Canadense de Apicultores Profissionais, estimava-se que 36% das 830.000 colônias de abelhas melíferas do Canadá tinham morrido durante o inverno.

Esses números costumavam ser manchetes. Mas depois de quase duas décadas da mesma história — colônias morrendo no inverno, apicultores lutando para reconstruir, tendo algum sucesso, repetindo o ciclo —, as tristes estatísticas não são mais notícia, e ainda estamos tentando descobrir por que o ciclo persiste.

Agora, talvez estejamos tendo um momento de inspiração. Minha colega Abigail Chapman e eu descobrimos recentemente que as abelhas rainhas estão sendo infectadas com vírus que comprometem sua fertilidade e podem levá-las a serem expulsas de suas colônias. E isso é significativo, porque as “rainhas pobres” são a causa mais comum de perdas de colônias relatadas por apicultores canadenses.

A vida de uma rainha

Uma colmeia típica de abelhas melíferas tem uma única rainha no comando, e ela é a única responsável por botar milhares de ovos por dia — mais do que seu próprio peso corporal — para fazer crescer e reabastecer a população da colônia durante anos.

Uma rainha saudável e produtiva também secreta feromônios que, como um buquê químico, sinalizam sua qualidade para as operárias (fêmeas estéreis que compõem a maior parte da população da colmeia).

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A rainha não pode se dar ao luxo de ficar doente. Ela já mal tem tempo para dormir, e a colônia depende dela para se manter reprodutiva. Mas ela pode realmente ficar doente.

“Autópsias” de rainhas apontam para vírus

Nossas pesquisas com rainhas de membros da Associação de Criadores de Abelhas da Colúmbia Britânica mostraram que as rainhas “deficientes” (de baixa qualidade, improdutivas) tinham uma carga viral mais alta do que suas contrapartes saudáveis. Ou seja, elas estavam infectadas com mais vírus, tinham infecções mais intensas ou ambos. As rainhas com falha também tinham ovários menores, um sinal de que poderiam ser menos férteis.

Mas isso não significa necessariamente que os vírus fossem os culpados ou que as rainhas estivessem doentes, por si só. Elas poderiam estar falhando por outros motivos que também as tornavam mais suscetíveis à infecção.

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Então, Chapman projetou um experimento para examinar isso mais de perto. Ela infectou rainhas com dois vírus comuns em abelhas melíferas e, em seguida, mediu a atividade de postura de ovos das rainhas e a massa de seus ovários.

As rainhas infectadas não apenas botaram menos ovos por dia, como também estavam menos propensas a botar ovos em comparação com as rainhas do grupo de controle, pelo menos durante o período de monitoramento, apesar de todas as rainhas terem botado ovos normalmente antes do experimento. Quando vimos que as rainhas infectadas também tinham ovários menores, assim como as rainhas fornecidas pelos apicultores da Colúmbia Britânica, soubemos que estávamos no caminho certo.

No apiário, as rainhas infectadas também apresentavam problemas. Quanto mais grave era a infecção da rainha, mais provável era que suas operárias começassem a criar uma substituta — um processo conhecido como “supersedição”. Se a futura rainha substituta atingir a idade adulta, ela normalmente duelará com qualquer outra rainha até a morte, acasalará e se tornará a nova botadora de ovos.

O dilema das operárias

As colmeias que passaram por supersedição têm três vezes mais chances de perecer quando comparadas com colônias saudáveis, em parte porque não há garantia de que a nova rainha irá acasalar com sucesso. Mas, da perspectiva das operárias, a substituição é um risco necessário. Se a rainha antiga estiver comprometida, produzir uma nova é a melhor chance de sobrevivência da colmeia.

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Normalmente, a rainha produz e secreta um feromônio de comitiva — uma mistura de pelo menos nove componentes químicos diferentes — que, entre outras funções, inibe as operárias de substituí-la se tudo estiver bem. Mas se uma ou mais dessas pistas químicas forem interrompidas por uma infecção viral, isso poderia funcionar como um sinal de alerta, pensamos nós, indicando às operárias que a rainha não está conseguindo cumprir sua função.

Nossos novos dados mostram que esse é o processo subjacente ao impulso das operárias de substituir rainhas infectadas. As infecções causaram uma deficiência em oleato de metila — uma flor no buquê da rainha. Essa mudança incentiva as operárias a começarem a criar uma nova rainha.

De apicultor a criador de rainhas

Isso confirma os relatos dos apicultores de que há “problemas com as rainhas” quando os níveis de infecção são altos, e corrobora os rumores de que as abelhas rainhas já não duram tanto quanto antes. Existem muitas outras razões pelas quais uma rainha pode falhar, incluindo exposição a pesticidas, temperaturas extremas, acasalamento inadequado e muito mais. Mas os vírus são um problema universal, e antes não compreendíamos até que ponto eles podiam comprometer as rainhas.

Agora que sabemos, as colmeias podem ser gerenciadas de maneira diferente para melhor apoiar a rainha. Atualmente, não há opções de tratamento para os vírus das abelhas melíferas. Há uma necessidade real de produtos comerciais para isso, mas, felizmente, ainda há uma maneira de agir. Os vírus são disseminados e, às vezes, amplificados pela varroa, um ácaro parasita que, felizmente, pode ser controlado.

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Os tratamentos contra a varroa — que devem ser realizados duas a três vezes por ano para manter as colônias vivas — já tiram o sono dos apicultores. Alguns podem querer desistir ao pensar que precisam ser ainda mais diligentes.

Mas até que um antiviral seja desenvolvido e colocado no mercado, intensificar o controle da varroa é provavelmente a melhor defesa para manter as rainhas saudáveis e reduzir as perdas de colmeias. A polinização de nossas frutas, nozes e sementes dependerá disso.

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