Dinheiro define caráter? Provavelmente. Difícil seria provar. Mas cientistas já deram conta disso.

Em 2012, em um estudo feito na Universidade da Califórnia em Berkeley, EUA, um grupo de cinco pesquisadores foi capaz de demonstrar que pessoas ricas de fato tendem a ser mais antiéticas do que pessoas de classes mais baixas. Agora, esse estudo acaba de ser premiado no Ig Nobel 2026 – a premiação dedicada especialmente às pesquisas mais engraçadas e inusitadas do mundo.

Originalmente publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, o trabalho consistia em sete experimentos diferentes, projetados para investigar a conduta ética de pessoas de diferentes classes sociais em situações específicas. Com mais destaque, um dos testes colocou os participantes diante de um jarro com doces, que futuramente seriam presenteados para crianças. Convidados a pegar um ou dois docinhos, os participantes de renda mais alta pegaram o dobro em comparação aos participantes de outras faixas sociais.

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Outros experimentos também avaliaram o comportamento das pessoas ao volante. Nesse caso, os mais abastados tinham quatro vezes mais chance de cortar outros motoristas, e três vezes mais chance de passar na frente de um pedestre esperando para atravessar a rua. Já no ambiente de trabalho, colocado na posição de um empregador, os participantes de classes mais altas também eram mais propensos a omitir certas informações sensíveis para seus funcionários.

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo – Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton, e Dacher Keltner – foram laureados com o Ig Nobel de Economia, por reunir evidências de que pessoas de classes mais altas são mais propensas a pegar doces reservados para crianças e de se envolver em outros tipos de comportamento antiético.

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A cerimônia de premiação ocorreu no último dia 3, e teve também entre seus premiados um grupo de brasileiros que, para entender o que leva uma serpente a picar um ser humano, pisaram 40 mil vezes em jararacas. Confira.

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