Rivalidades entre irmãos sugerem que babuínos também sentem ciúmes

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Introdução Cientistas registraram pela primeira vez o que parece ser ciúme em babuínos selvagens. Irmãos disputam a atenção materna, especialmente durante o “grooming”, num comportamento surpreendentemente similar à rivalidade humana. A descoberta na Namíbia sugere emoções complexas em primatas.

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Pesquisadores registraram rivalidade entre babuínos irmãos pela atenção da mãe, sugerindo ciúme pela primeira vez em primatas selvagens. O comportamento se manifestava com interferências durante o “grooming” (catação), quando um filhote tentava chamar a atenção da mãe. Observações indicam que irmãos mais velhos tendiam a disputar mais a atenção dos caçulas. Apesar das “birras”, as mães babuínas geralmente ignoravam o comportamento e continuavam a dar atenção ao filhote original. O estudo levanta questões sobre a capacidade de primatas sentirem emoções complexas e a explicação evolutiva desse traço.

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É uma experiência comum para quem tem irmãos (ou filhos): sentir ciúmes quando a mãe dá mais atenção para um do que para o outro. Mas esse comportamento, tão típico dos humanos, talvez não seja exclusividade da nossa espécie.

Cientistas acreditam ter registrado episódios de rivalidade entre babuínos irmãos, que disputavam a atenção da mãe. É a primeira vez que o comportamento que parece ser ciúme é registrado entre primatas selvagens. Não se sabe se esses animais conseguem sentir emoções complexas, comumente associadas aos humanos, mas a descoberta sugere que sim.

As observações foram feitas por cientistas de instituições francesas, britânicas e namibianas durante pesquisas de campo feitas na Namíbia em 2021. Os pesquisadores acompanharam populações de babuínos-chacma (Papio ursinus), uma espécie altamente social que habita a porção sul do continente africano. Os grupos são formados principalmente por fêmeas e macacos filhotes e adolescentes, já que os machos adultos deixam suas trupes após atingir a maturidade sexual.

Os cientistas observaram diversas ocasiões em que babuínos adolescentes interferiam quando seus irmãos estavam recebendo atenção da mãe – em especial nos momentos de catação (grooming, em inglês), o comportamento em que um primata limpa a pele de outro, removendo parasitas e acariciando o companheiro. Esse tipo de cuidado é uma das principais ferramentas usadas por esses animais para criar vínculos sociais, comparável aos abraços ou aos chamegos humanos.

Quando um irmão estava sendo acariciado pela mãe, era comum que o outro tentasse interferir – fazendo sons para chamar a atenção, tentando se colocar entre o irmão e a mãe ou até mesmo convidando a criança para brincar, só para se aproveitar da distração e tomar o lugar do maninho.

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Os flagras desses episódios eram mais comuns quando quem estava recebendo atenção era o caçula, ou seja, os irmãos mais velhos tendiam a interferir mais e disputar mais a atenção das mães.

Por qual motivo essas desavenças acontecem? Em um novo estudo publicado no periódico Proceedings of the Royal Society B, os cientistas responsáveis pelas observações argumentam que o ciúme está por trás do fenômeno.

Não se sabe se babuínos e outros primatas sentem emoções complexas como o ciúme. Alguns poucos estudos já foram feitos, com um número limitado de animais, e os resultados foram inconclusivos.

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Observações de rivalidades entre babuínos jovens não são novidade, já que eles vivem em grupos grandes formados basicamente por crianças e adolescentes e suas mães. Mas, argumenta a equipe do novo estudo, o contexto das observações descritas indica que a disputa pela atenção materna parece ser causada especificamente por uma sensação de ciúme.

Um indício disso é que os babuínos jovens tendiam a incomodar a mãe com muito mais frequência quando ela estava dando atenção a um dos irmãos em relação a quando ela não estava fazendo nada.

Curiosamente, os dados mostram que o ciúme não parece ter muito sucesso entre os babuínos-chacma. Na maioria dos casos, a mãe ignorava a birra e continuava a dar atenção ao mesmo filhote nestes casos de rivalidade.

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Os resultados também mostram que, ao crescer e amadurecer, os babuínos passam a demonstrar cada vez menos rivalidade com seus irmãos mais novos.

Ainda há muitas questões em aberto. Mais estudos devem explorar se os primatas realmente conseguem sentir ciúmes e outras emoções complexas, como esta pesquisa sugere. Além disso, ainda não se sabe a explicação evolutiva do comportamento: quando eles surgiram na árvore genealógica dos macacos, e qual é a vantagem dessa característica?

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