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Ciência

Rivalidades entre irmãos sugerem que babuínos também sentem ciúmes

Pesquisa sugere que esses primatas podem ter emoções complexas, como os humanos.

Por Bruno Carbinatto 19 fev 2026, 10h00
Fotografia de três babuínos brincando de lutar em um tronco de árvore.
 (Jason Edwards/Getty Images)
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É uma experiência comum para quem tem irmãos (ou filhos): sentir ciúmes quando a mãe dá mais atenção para um do que para o outro. Mas esse comportamento, tão típico dos humanos, talvez não seja exclusividade da nossa espécie.

Cientistas acreditam ter registrado episódios de rivalidade entre babuínos irmãos, que disputavam a atenção da mãe. É a primeira vez que o comportamento que parece ser ciúme é registrado entre primatas selvagens. Não se sabe se esses animais conseguem sentir emoções complexas, comumente associadas aos humanos, mas a descoberta sugere que sim.

As observações foram feitas por cientistas de instituições francesas, britânicas e namibianas durante pesquisas de campo feitas na Namíbia em 2021. Os pesquisadores acompanharam populações de babuínos-chacma (Papio ursinus), uma espécie altamente social que habita a porção sul do continente africano. Os grupos são formados principalmente por fêmeas e macacos filhotes e adolescentes, já que os machos adultos deixam suas trupes após atingir a maturidade sexual.

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Os cientistas observaram diversas ocasiões em que babuínos adolescentes interferiam quando seus irmãos estavam recebendo atenção da mãe – em especial nos momentos de catação (grooming, em inglês), o comportamento em que um primata limpa a pele de outro, removendo parasitas e acariciando o companheiro. Esse tipo de cuidado é uma das principais ferramentas usadas por esses animais para criar vínculos sociais, comparável aos abraços ou aos chamegos humanos.

Quando um irmão estava sendo acariciado pela mãe, era comum que o outro tentasse interferir – fazendo sons para chamar a atenção, tentando se colocar entre o irmão e a mãe ou até mesmo convidando a criança para brincar, só para se aproveitar da distração e tomar o lugar do maninho.

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Os flagras desses episódios eram mais comuns quando quem estava recebendo atenção era o caçula, ou seja, os irmãos mais velhos tendiam a interferir mais e disputar mais a atenção das mães. 

Por qual motivo essas desavenças acontecem? Em um novo estudo publicado no periódico Proceedings of the Royal Society B, os cientistas responsáveis pelas observações argumentam que o ciúme está por trás do fenômeno.

Não se sabe se babuínos e outros primatas sentem emoções complexas como o ciúme. Alguns poucos estudos já foram feitos, com um número limitado de animais, e os resultados foram inconclusivos.

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Observações de rivalidades entre babuínos jovens não são novidade, já que eles vivem em grupos grandes formados basicamente por crianças e adolescentes e suas mães. Mas, argumenta a equipe do novo estudo, o contexto das observações descritas indica que a disputa pela atenção materna parece ser causada especificamente por uma sensação de ciúme.

Um indício disso é que os babuínos jovens tendiam a incomodar a mãe com muito mais frequência quando ela estava dando atenção a um dos irmãos em relação a quando ela não estava fazendo nada.

Curiosamente, os dados mostram que o ciúme não parece ter muito sucesso entre os babuínos-chacma. Na maioria dos casos, a mãe ignorava a birra e continuava a dar atenção ao mesmo filhote nestes casos de rivalidade.

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Os resultados também mostram que, ao crescer e amadurecer, os babuínos passam a demonstrar cada vez menos rivalidade com seus irmãos mais novos.

Ainda há muitas questões em aberto. Mais estudos devem explorar se os primatas realmente conseguem sentir ciúmes e outras emoções complexas, como esta pesquisa sugere. Além disso, ainda não se sabe a explicação evolutiva do comportamento: quando eles surgiram na árvore genealógica dos macacos, e qual é a vantagem dessa característica?

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