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Ciência

Saturno ganha 128 novas luas, totalizando mais satélites do que todos os planetas juntos

Depois das novas descoberta, agora conhecemos 274 luas de Saturno. Entre as novas, a maioria é pequena, distante e de órbita irregular

Por Bela Lobato 13 mar 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem das posições das 128 novas luas de Saturno, são indicadas com pontos brancos.
 (K. Ly/Divulgação)
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Até recentemente, o primeiro lugar no ranking de planetas com mais luas pertencia a Jupiter, que tem 95 luas conhecidas. O posto foi tomado por Saturno em 2023. Agora, pesquisadores descobriram 128 novas luas, totalizando 274 luas em Saturno. O planeta lidera de longe

A descoberta é de uma equipe de astrônomos de Taiwan, Canadá, EUA e França, que utilizaram o telescópio France Hawaii, capaz de monitorar repetidamente o céu ao redor de Saturno. Os dados coletados entre 2019 e 2021 permitiram a identificação de 64 luas em 2023, e um número ainda maior de outros objetos que, na época, não podiam ser designados.

“Com o conhecimento de que essas eram provavelmente luas e que provavelmente havia ainda mais esperando para serem descobertas, revisitamos os mesmos campos do céu por três meses consecutivos em 2023”, disse, em um

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comunicado, o principal autor do novo estudo, Edward Ashton, pós-doutorando do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica, em Taiwan. “E aí, encontramos 128 novas luas. Com base em nossas projeções, acho que Júpiter nunca vai nos alcançar.”

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A descoberta ainda não foi publicada em uma revista acadêmica e revisada por pares, mas o artigo já está disponível na plataforma de pre-prints arXiv. Mesmo assim, os achados já foram reconhecidos pela União Astronômica Internacional na última terça-feira (11).

Saturn has 128 newly-discovered moons. Here they are color-coded by their MPEC release. Orange: MPEC 2025 E153, Purple: MPEC 2025-E154, Green: MPEC 2025-E155.

[image or embed]

— Tony Dunn (@tony873004.bsky.social) 11 de março de 2025 às 21:52

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Os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar têm muitas luas, que são definidas como objetos que orbitam ao redor de planetas ou outros corpos que não são estrelas. Além das 95 luas conhecidas de Júpiter, Urano tem 28, e Netuno, 16. Mas, à medida que os avanços na tecnologia dos telescópios nos permitem detectar corpos celestes cada vez menores, os astrônomos enfrentam um problema: quão pequena pode ser uma lua antes de se tornar apenas uma rocha?

Desde que tenham órbitas rastreáveis em torno de um corpo parental, os corpos celestes podem ser considerados luas. Algumas das novas luas de Saturno têm menos de 4 quilômetros de diâmetro – bem pequenas em comparação à nossa Lua, que tem 3,4 mil.

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Na órbita de Saturno, há um número alto de luas pequenas em relação às grandes. Os pesquisadores acreditam que isso indica que elas foram criadas a partir de colisões dentro do próprio sistema de Saturno. Isso pode ter ocorrido relativamente recentemente – nos últimos 100 milhões de anos.

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A equipe agrupou muitas das luas em possíveis famílias que podem ter sido originadas das mesmas colisões. “Estamos tentando concluir como eram os tataravós, cinco gerações depois”, disse Brett Gladman, coautor do artigo, em entrevista ao The New York Times.

Imagem das posições das 128 novas luas de Saturno, são indicadas com pontos brancos.
Os pontos brancos são as luas de Saturno, e os traços são suas órbitas: as cores mais brilhantes pertencem à luas recém descobertas, e o azul e vermelho mais escuros ficam com as luas que já eram conhecidas. Em azul, as órbitas progradas, que giram no mesmo sentido que o planeta; em vermelho, as retrógradas, que giram no sentido contrário. A escala é de 10 milhões de quilômetros e, no canto inferior esquerdo, o pequeno círculo é uma representação da órbita da Lua ao redor da Terra, para servir de comparação. (K. Ly/Divulgação)
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As novas luas que os pesquisadores descobriram são todas irregulares, o que significa que são pequenas, orbitam em uma inclinação altamente angular em relação ao equador de Saturno e, muitas vezes, viajam ao redor do planeta no sentido contrário ao de outras luas principais. 

Não é possível saber muito mais sobre elas, pois são apenas pontos de luz tênues em visões telescópicas. Mas sabemos que elas estão a uma distância de cerca de 10,46 milhões a quase 30 milhões de quilômetros do planeta. Para efeito de comparação, os anéis do planeta se estendem por apenas 281 mil quilômetros, e suas principais luas – incluindo Titã e Enceladus – estão a até 3,21 milhões de quilômetros de distância.

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