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Introdução Um turista britânico viralizou ao segurar um polvo-de-anéis-azuis nas Filipinas, sem saber que estava com uma das criaturas mais peçonhentas do mundo. O molusco possui um veneno letal, sem antídoto, capaz de causar paralisia e morte em minutos, transformando o encontro em uma experiência de “quase morte”.

Principais Tópicos





Turista segura polvo-de-anéis-azuis, uma das criaturas mais peçonhentas do mundo. O animal, encontrado no Pacífico/Índico, é reconhecido por anéis azuis que brilham quando ameaçado. Sua toxina, a tetrodotoxina, é extremamente potente e pode matar um humano em minutos por insuficiência respiratória. A mordida é indolor e não há antídoto, exigindo ventilação mecânica como tratamento. Casos de ataque são raríssimos, pois o polvo é dócil e tende a fugir, com cerca de 10 mortes registradas na história.

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Um turista britânico compartilhou um vídeo em que aparece segurando um polvo-de-anéis-azuis nas mãos durante uma viagem nas Filipinas, sem saber que se trata de uma das criaturas mais peçonhentas do mundo.

Andrew McConnell, jornalista e historiador do Reino Unido, só ficou sabendo do perigo que correu após comentários no seu vídeo, vindos principalmente de australianos, que crescem aprendendo sobre os riscos do animal.

Depois disso, em uma outra publicação, ele repostou o vídeo com a legenda: “Meu encontro próximo com a morte. Explorar o mundo sozinho, a 11.000 km de casa, inevitavelmente envolve correr riscos.”

McConnell conta que estava caminhando em uma praia nas Filipinas quando um grupo de crianças chamou sua atenção. Elas estavam animadas por terem capturado um “polvinho bebê”. Ele se aproximou e também pegou o animal na mão, registrando-o em vídeo. Felizmente, não foi intoxicado.

O polvo-de-anéis-azuis é encontrado no Oceano Pacífico e Índico e é reconhecível por suas marcas azuladas, que brilham mais intensamente quando ele se sente ameaçado. São pequenos, geralmente com menos de 15 centímetros, e reclusos, vivendo próximos a corais e pedras. Comem principalmente pequenos crustáceos, como camarões e caranguejos.

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A espécie tem um dos venenos mais potentes do mundo animal, capaz de matar um ser humano em minutos. A peçonha possui uma toxina chamada tetrodotoxina, a mesma do baiacu, que causa paralisia muscular e mata por insuficiência respiratória. Ela é injetada pela mordida do molusco, que é indolor: a vítima só percebe o ataque quando começa a sentir os sintomas.

Curiosamente, essa toxina é produzida por bactérias que vivem nas glândulas salivares do polvo, numa relação simbiótica. Não existe antídoto contra o veneno; o tratamento consiste em amenizar os sintomas e oferecer ventilação mecânica para a vítima enquanto o próprio corpo metaboliza e excreta a substância letal.

Felizmente, casos de intoxicação são raríssimos, porque o polvo é dócil e quase nunca ataca; seu primeiro instinto é tentar fugir ou se esconder. Embora o número exato seja incerto, estima-se que cerca de 10 mortes envolvendo esses animais já foram registradas na história.

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