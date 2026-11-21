Considerado um dos episódios mais marcantes da história da mineração no Brasil, o garimpo de Serra Pelada, no Pará, mobilizou multidões entre 1980 e 1992. A corrida do ouro começou no final de 1979, quando uma pepita foi descoberta na fazenda Três Barras. Em poucos meses, mais de 30 mil trabalhadores ocuparam o local.

A área foi rapidamente invadida e colocada sob rigoroso controle da ditadura militar, sob a liderança de Sebastião Rodrigues de Moura, o major Curió — militar conhecido por atuar na repressão à Guerrilha do Araguaia. Em 1982, Curió foi eleito deputado federal e, em 1988, deu nome ao município de Curionópolis, onde Serra Pelada está localizada.

Com pás, picaretas e força braçal, os trabalhadores desbastaram um morro de 150 metros de altura. No lugar da elevação, restou uma cratera gigantesca de 24 mil metros quadrados, posteriormente transformada em um lago de 200 metros de profundidade pelas chuvas.

A divisão dos lotes e a hierarquia nos barrancos

A Companhia Vale do Rio Doce detinha os direitos de exploração mineral da área e foi indenizada pelo governo federal em decorrência da invasão. Embora a legislação exigisse a entrega do minério extraído aos cofres públicos, o contrabando operava ativamente no perímetro.

Continua após a publicidade

Dentro da jazida vigorava uma rígida estrutura social. O terreno era retalhado em “barrancos” — lotes de 2 por 3 metros —, inicialmente disputados à força e mais tarde distribuídos por sorteio com documentação. Os proprietários desses lotes, chamados de “capitalistas”, retinham a maior fatia dos lucros.

Abaixo do capitalista atuava o “meia-praça”, encarregado de gerenciar a frente de trabalho e direcionar os esforços dos demais. Por essa posição de comando, recebia uma comissão que variava entre 2% e 5% sobre todo o ouro extraído da sua área.

A base da operação era composta por funções específicas: o apontador, o cavador, o apurador e o “formiga”. Este último escavava a terra até alcançar a rocha, ensacava até 35 quilos de sedimentos e subia escadas precárias — conhecidas como “adeus-mamãe” — para levar o material para fora da cava, sendo remunerado proporcionalmente ao peso transportado.

Continua após a publicidade

Da bateia à compra oficial pelo governo

Na base da mina, o cavador utilizava picaretas para fragmentar a rocha em busca de pepitas, que não raro atingiam as dimensões de uma bola de golfe. Em seguida, o apurador fazia a lavagem da terra por meio de calhas com mercúrio líquido, recurso químico que se aglutinava ao metal nobre.

A separação final era feita na bateia. Posteriormente, a liga era aquecida para que o mercúrio evaporasse, restando apenas o ouro puro para a pesagem.

Continua após a publicidade

Nas proximidades dos barrancos, a Caixa Econômica Federal mantinha um posto oficial com balança para pagar pelo metal à vista. Por determinação legal, era a única compradora autorizada, mas fixava valores até 60% inferiores às cotações reais de mercado, estimulando o mercado paralelo.

Vila Trinta, repressão e o fim do ciclo

No garimpo, a Polícia Federal impunha regras severas: o consumo de bebidas alcoólicas, o porte de armas e a presença de mulheres eram terminantemente proibidos na mina. Esse cenário gerou a criação da Vila Trinta, povoado situado a 30 quilômetros do local, na rodovia PA-175, repleto de bares e bordéis, marcado por conflitos frequentes e homicídios rotineiros.

No auge da exploração, entre 1982 e 1986, cerca de 100 mil pessoas chegaram a viver amontoadas na região de Curionópolis. O garimpo de Serra Pelada funcionou até 1992, quando a cava foi fechada por intervenção estatal após render 56 toneladas de ouro, computadas as vias oficiais e clandestinas. Em 2002, a atividade minerária foi retomada no local sob moldes industriais e mecanizados.

Continua após a publicidade

PERGUNTA DA LEITORA – Thaís Matias Pamplona de Oliveira, Ribeirão Preto, SP

CONSULTORIA Estêvão Barbosa, geógrafo e pesquisador do núcleo Mineração e Desenvolvimento Sustentável da UFPA; Luiz Jardim Wanderley, geógrafo e professor da UFRJ; Salvador Tavares de Moura, historiador e professor da UFMA; Valdeci Monteiro dos Santos, economista e professor da Universidade Católica de Pernambuco.

Continua após a publicidade

FONTES Documentário Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro, de Victor Lopes; filme Serra Pelada, de Heitor Dhalia; livro Serra Pelada: Uma Ferida Aberta na Selva, de Ricardo Kotscho.