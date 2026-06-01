Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Shenzhou-23: missão espacial chinesa testará efeitos do espaço no corpo humano por 1 ano

Na estação espacial chinesa, a tripulação fará mais de cem experimentos científicos, incluindo pesquisas sobre saúde e sobre cultivo de plantas no espaço.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 1 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 3 jun 2026, 11h11
Três astronautas chineses, dois homens e uma mulher, em trajes espaciais brancos e azuis, acenam para uma multidão animada que segura bandeiras da China e de Hong Kong
 (VCG/Getty Images)
Continua após publicidade
Shenzhou-23: missão espacial chinesa testará efeitos do espaço no corpo humano por 1 ano Priorizar nos meus resultados Google

No dia 24 de maio, a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, na sigla em inglês) lançou três astronautas ao espaço. Eles estavam a bordo da espaçonave Shenzhou-23, que também dá nome à missão. O lançamento, feito pelo foguete Long March 2F Y23, ocorreu no Centro de Lançamento de Jiuquan, no noroeste da China.

Cerca de dez minutos após a decolagem, a espaçonave se separou do foguete e entrou em órbita com sucesso. A tripulação seguiu rumo à Tiangong, a estação espacial chinesa localizada permanentemente na órbita terrestre.

Por lá, a equipe chegou para substituir os astronautas da missão Shenzhou-21, que permaneceram mais de 200 dias na estação. A nova tripulação agora conta com Zhu Yangzhu (comandante), Zhang Zhiyuan (piloto) e Lai Ka-ying (especialista em carga útil).

Siga

Agora, a Shenzhou-23 ajudará a desenvolver a Tiangong, realizando instalação e manutenção de equipamentos e caminhadas espaciais. Também farão mais de 100 experimentos científicos nas áreas de medicina, ciência da vida, física e ciência de materiais.

Continua após a publicidade

Entre os estudos previstos estão pesquisas com embriões humanos artificiais (não são embriões reais, mas sim estruturas cultivadas a partir de células-tronco que não podem gerar um feto) e sementes de plantas, para investigar a possibilidade de gerar e sustentar vida no espaço. Os cientistas irão cultivar duas gerações de arroz em microgravidade e analisar geneticamente as amostras. Parte das sementes também será exposta diretamente à radiação espacial fora da estação.

A principal tarefa é estudar como passar longos períodos no espaço afeta o corpo humano. Para isso, um dos astronautas ficará na Tiangong por um ano, com a saúde monitorada. A agência espacial chinesa ainda não revelou qual integrante da tripulação permanecerá mais tempo.

Caso a meta seja cumprida, o astronauta quebrará o recorde chinês de permanência no espaço, que atualmente pertence à missão Shenzhou-21.

Continua após a publicidade

A pesquisa escolhida servirá como preparação para futuras missões espaciais chinesas de longa duração, especialmente projetos lunares. Sistemas médicos serão aprimorados e testados. Entre os pontos analisados estão os efeitos da microgravidade no processamento de gordura no fígado, a perda de densidade óssea, a exposição à radiação cósmica e até impactos psicológicos. 

Uma curiosidade é que Lai Ka-ying é a primeira cidadã de Hong Kong a participar de uma missão espacial tripulada chinesa. Hong Kong é uma região administrativa especial da China marcada por tensões políticas com a China nas últimas décadas. Durante a missão, ela ficará responsável pelos experimentos científicos realizados na estação.

A Shenzhou-23 também representa uma nova fase do programa espacial chinês, que vem aumentando a complexidade e a duração de suas missões. Até então, as missões chinesas à Tiangong costumavam durar cerca de seis meses. Em 2019, a China se tornou o primeiro país a pousar uma sonda no lado oculto da Lua. Já em 2021, levou um rover para Marte.

Continua após a publicidade

A China também planeja realizar uma missão lunar tripulada até 2030. Os Estados Unidos, por sua vez, pretendem levar astronautas de volta à superfície lunar até 2028, no programa Artemis. Ambos os países têm a ambição de construir bases científicas na Lua, algo que exigirá novas tecnologias e sistemas.

Para muitos especialistas, trata-se de uma corrida espacial entre China e Estados Unidos.

Publicidade
TAGS:
astronauta
China
espaço
Estação espacial
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).