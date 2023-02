Sinais elétricos do cérebro aceleram durante a vida

Pesquisadores da Mayo Clinic, nos EUA, conseguiram medir a velocidade de transmissão de sinais (1) no cérebro de 75 pessoas, com 4 a 51 anos de idade. Isso foi possível porque esses indivíduos tinham epilepsia, e haviam recebido implantes de eletrodos cerebrais.

Os pesquisadores aplicaram corrente elétrica de baixíssima intensidade nesses eletrodos – e cronometraram o tempo que os sinais levavam para ir de um ao outro.

A transmissão de sinais do lobo frontal (que produz o pensamento) para o lobo temporal (associado à memória), por exemplo, leva 45 milésimos de segundo (0,045 s) na infância, mas acelera na idade adulta – quando é completada em 20 ms. Depois, na meia-idade, volta a ficar mais lenta: 30 ms.

Já a transmissão do lobo temporal para o parietal (ligado às percepções sensoriais) não tem essa queda, e se torna cada vez mais rápida.

Segundo os cientistas, há duas possíveis explicações para essas mudanças: o cérebro descarta as sinapses (conexões entre neurônios) menos importantes durante a vida, e a bainha de mielina, que reveste os neurônios, fica mais espessa, melhorando a transmissão de sinais elétricos.

Fonte 1. The development of efficient communication in the human connectome. D Hermes e outros, 2022.