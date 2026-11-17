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Introdução A sonda Voyager 1 da Nasa está prestes a atingir um marco inédito: um dia-luz de distância da Terra. Lançada em 1977, ela já explorou planetas distantes, adentrou o espaço interestelar e leva uma mensagem da humanidade para possíveis civilizações alienígenas. Entenda a importância dessa jornada épica.

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Voyager 1 foi lançada em 1977 e já explorou Júpiter e Saturno. Em 2012, a sonda se tornou o primeiro objeto humano a entrar no espaço interestelar. Ela alcançará 1 dia-luz de distância da Terra em 18 de novembro. A comunicação com a sonda passará a ter um atraso de 48 horas. Voyager 1 e 2 levam discos de ouro com mensagens para extraterrestres.

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No dia 5 de setembro de 1977, a Nasa enviou ao espaço a sonda Voyager 1, com o objetivo de explorar os planetas mais distantes e as luas do Sistema Solar. Ela é conhecida por ser muito rápida, mas sua velocidade de 61 mil km/h não é nada em comparação com a velocidade da luz, que viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo.

Assim, a sonda chegou a Júpiter alguns anos depois do lançamento, identificando duas luas até então desconhecidas. Na década de 1980, já estava explorando Saturno. Por lá, descobriu cinco luas, além de coletar e transmitir diversas informações para a Terra.

O sucesso era evidente e, então, a Nasa decidiu expandir a missão e fazer com que a Voyager 1 chegasse ao espaço interestelar, região entre os sistemas estelares da galáxia. Em 2012, a sonda cruzou a heliopausa (limite do nosso Sistema Solar) e se tornou o primeiro objeto construído pelo ser humano a entrar no espaço interestelar.

Hoje, quase 50 anos depois de seu lançamento, a espaçonave ainda está no espaço e alcançará mais um marco científico: tornar-se o objeto a chegar mais longe da Terra.

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No dia 18 de novembro, às 7h16 (horário de Brasília), a Voyager 1 atingirá o patamar inédito de um dia-luz de distância do nosso planeta. Trata-se de cerca de 26 bilhões de quilômetros, a distância que a luz percorre em um dia.

Após alcançar essa distância, a comunicação entre a Nasa e a sonda ganhará alguns desafios adicionais. Os sinais enviados da Terra até a Voyager 1 levarão 24 horas para chegar ao destino, visto que a velocidade de transmissão é a própria velocidade da luz. A resposta da sonda demorará outras 24 horas, sem contar o tempo adicional necessário para processar as informações.

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Apesar disso, não haverá nenhuma mudança no funcionamento da nave, que seguirá explorando, coletando informações e se comunicando com a Terra. Confira a localização da Voyager 1 em tempo real:

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Em comemoração ao marco, a Nasa promoverá uma ação no dia 17 de novembro. Por meio deste link, as pessoas poderão utilizar seus celulares e outros aparelhos para emitir, em código morse, a sequência de letras VGR (em referência a Voyager). Apontando os celulares para o céu, a ideia é criar uma onda simbólica de luz dourada ao redor do globo.

A Voyager 1 está a caminho da estrela AC +79 3888, também chamada de Gliese 445, localizada a mais de 17 anos-luz da Terra. A sonda deverá alcançá-la daqui a 40 mil anos.

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Além da Voyager 1, a Nasa lançou a Voyager 2 poucos dias depois da primeira sonda. Ela alcançou o espaço interestelar em 2018 e chegará à distância de 1 dia-luz em 2035. Enquanto a Voyager 1 seguia rumo ao espaço interestelar, a Voyager 2 continuou explorando Urano e Netuno.

Dentro das duas sondas, há um disco de cobre banhado a ouro, com 35 centímetros de diâmetro. Ele contém mensagens destinadas a possíveis extraterrestres. No disco, há inscrições que mostram a localização da Terra e, no conteúdo gravado, saudações em 55 idiomas, músicas (de Mozart a Chuck Berry), imagens e sons da vida na Terra, como risos e cantos de baleias. Você pode ler mais na matéria de novembro de 2025, A Saga das Voyager.

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