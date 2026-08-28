A Superinteressante foi uma das vencedoras da 9ª edição do Prêmio IMPA de Jornalismo, cujo resultado foi anunciado no dia 25 de agosto. A reportagem “Vida através do espelho”, da editora-assistente Maria Clara Rossini com design de Caroline Aranha, ficou em 1º lugar na categoria “Divulgação Científica”.

A matéria, publicada na edição 479 (setembro de 2025), aborda a questão da quiralidade na química. Essa é uma propriedade intrínseca de algumas moléculas, que podem ser formadas pelos mesmos elementos, mas cuja imagem não se sobrepõe à sua versão espelhada.

Algumas moléculas são destras; outras, canhotas. Os aminoácidos que compõem as proteínas do seu corpo são “de mão esquerda”. Já os açúcares, “de mão direita”. Essa descoberta revolucionou a química e levantou muitas questões: por que a vida escolhe um lado aqui na Terra? E é possível que exista vida “invertida” em outro lugar do espaço?

Ficou confuso ou curioso? Leia a reportagem vencedora neste link.

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O Prêmio IMPA de Jornalismo foi criado em 2018 para aproximar a matemática e a ciência do público e valorizar o trabalho da imprensa. A 9ª edição recebeu 150 reportagens, de 18 estados e do DF, publicadas em jornais, revistas, televisão, rádio, podcasts e plataformas digitais.

Este é o sétimo troféu do Prêmio IMPA recebido pela Superinteressante, além de duas menções honrosas na história da premiação.

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Em 2020, a reportagem “A Matemática foi descoberta ou inventada?”, de Bruno Vaiano, levou a medalha de ouro na categoria “Matemática”. No mesmo ano, a matéria “Brasil, o país dos raios”, de Guilherme Eler, ficou na segunda colocação na categoria “Divulgação Científica”.

Já em 2021, o texto “As várias faces do infinito”, de Bruno Vaiano, ficou na segunda posição, enquanto a reportagem de capa “A ciência brasileira pede socorro”, de Maria Clara Rossini Lima Costa e Bruno Vaiano, foi agraciada com uma Menção Honrosa na categoria “Divulgação Científica”.

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Em 2023, levamos mais um ouro com a reportagem “O Primado dos Primos”, de Bruno Vaiano, na categoria “Matemática”.

Em 2024, a Super brilhou: a reportagem “Em busca da verdadeira aleatoriedade”, de Leonardo Caparroz, levou o ouro em “Matemática”. Mas não só: o bronze da mesma categoria ficou para o texto “Cálculo infinitesimal: Quando a matemática domou o infinito”, de Maria Clara Rossini. E, para completar, levamos ainda uma menção honrosa com a matéria “Entropia: o limite que o universo impõe à compressão de arquivos”, de Bruno Vaiano.

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Outros vencedores da edição de 2026

Na mesma categoria de “Divulgação Científica”, a Agência Pública levou o segundo lugar com a série documental em áudio “A Última Bolacha”, que investiga a indústria dos ultraprocessados e a relação entre a alimentação, a saúde pública e a cultura no Brasil.

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Em terceiro lugar ficou a reportagem “A conquista das terras-raras”, publicada na Pesquisa FAPESP.

Três outros veículos foram agraciados com menções honrosas: Metrópoles, Galileu e Amazônia Vox.

Já na categoria “Matemática”, a medalha de ouro ficou com a reportagem “Além dos números: como a matemática constrói a gramática do Universo”, publicada no jornal O Povo e assinada por Catalina Leite.

Em segundo lugar, vem o texto “Existem infinitos na natureza? Quando a abstração matemática nos aproxima da realidade”, do Jornal da USP; em terceiro, a reportagem “Matemática ‘escondida’ na arte”, de Paloma Oliveto, publicada no Correio Braziliense.

As duas menções honrosas da categoria ficaram com textos publicados no O Globo.

A Superinteressante parabeniza todos os vencedores e celebra a valorização do jornalismo científico no Brasil.

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