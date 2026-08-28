Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super Impressa por 9,90
Ciência

Superinteressante vence prêmio IMPA de jornalismo com reportagem sobre quiralidade

Esta é a sétima medalha da revista na premiação.

Por Da Redação 28 ago 2026, 18h00
Capa de revista com o título 9º Prêmio IMPA de Jornalismo em branco sobre fundo roxo. Abaixo, uma revista aberta com fundo preto e ilustrações coloridas de explosões e moléculas. O título da matéria é A Vida Através do Espelho, com uma lupa sobre a palavra Espelho
 (Caroline Aranha/Superinteressante)
Continua após publicidade
Superinteressante vence prêmio IMPA de jornalismo com reportagem sobre quiralidade Priorizar nos meus resultados Google

A Superinteressante foi uma das vencedoras da 9ª edição do Prêmio IMPA de Jornalismo, cujo resultado foi anunciado no dia 25 de agosto. A reportagem “Vida através do espelho”, da editora-assistente Maria Clara Rossini com design de Caroline Aranha, ficou em 1º lugar na categoria “Divulgação Científica”.

A matéria, publicada na edição 479 (setembro de 2025), aborda a questão da quiralidade na química. Essa é uma propriedade intrínseca de algumas moléculas, que podem ser formadas pelos mesmos elementos, mas cuja imagem não se sobrepõe à sua versão espelhada.

Algumas moléculas são destras; outras, canhotas. Os aminoácidos que compõem as proteínas do seu corpo são “de mão esquerda”. Já os açúcares, “de mão direita”. Essa descoberta revolucionou a química e levantou muitas questões: por que a vida escolhe um lado aqui na Terra? E é possível que exista vida “invertida” em outro lugar do espaço?

Ficou confuso ou curioso? Leia a reportagem vencedora neste link

Siga
Continua após a publicidade

O Prêmio IMPA de Jornalismo foi criado em 2018 para aproximar a matemática e a ciência do público e valorizar o trabalho da imprensa. A 9ª edição recebeu 150 reportagens, de 18 estados e do DF, publicadas em jornais, revistas, televisão, rádio, podcasts e plataformas digitais.

Este é o sétimo troféu do Prêmio IMPA recebido pela Superinteressante, além de duas menções honrosas na história da premiação.

Continua após a publicidade

Em 2020, a reportagem “A Matemática foi descoberta ou inventada?”, de Bruno Vaiano, levou a medalha de ouro na categoria “Matemática”. No mesmo ano, a matéria “Brasil, o país dos raios”, de Guilherme Eler, ficou na segunda colocação na categoria “Divulgação Científica”.

Já em 2021, o texto “As várias faces do infinito”, de Bruno Vaiano, ficou na segunda posição, enquanto a reportagem de capa “A ciência brasileira pede socorro”, de Maria Clara Rossini Lima Costa e Bruno Vaiano, foi agraciada com uma Menção Honrosa na categoria “Divulgação Científica”.

Continua após a publicidade

Em 2023, levamos mais um ouro com a reportagem “O Primado dos Primos”, de Bruno Vaiano, na categoria “Matemática”. 

Em 2024, a Super brilhou: a reportagem “Em busca da verdadeira aleatoriedade”, de Leonardo Caparroz, levou o ouro em “Matemática”. Mas não só: o bronze da mesma categoria ficou para o texto “Cálculo infinitesimal: Quando a matemática domou o infinito”, de Maria Clara Rossini. E, para completar, levamos ainda uma menção honrosa com a matéria “Entropia: o limite que o universo impõe à compressão de arquivos”, de Bruno Vaiano.

Continua após a publicidade

Outros vencedores da edição de 2026

Na mesma categoria de “Divulgação Científica”, a Agência Pública levou o segundo lugar com a série documental em áudio “A Última Bolacha”, que investiga a indústria dos ultraprocessados e a relação entre a alimentação, a saúde pública e a cultura no Brasil.

Continua após a publicidade

Em terceiro lugar ficou a reportagem “A conquista das terras-raras”, publicada na Pesquisa FAPESP.

Três outros veículos foram agraciados com menções honrosas: Metrópoles, Galileu e Amazônia Vox.

Já na categoria “Matemática”, a medalha de ouro ficou com a reportagem “Além dos números: como a matemática constrói a gramática do Universo”, publicada no jornal O Povo e assinada por Catalina Leite.

Em segundo lugar, vem o texto “Existem infinitos na natureza? Quando a abstração matemática nos aproxima da realidade”, do Jornal da USP; em terceiro, a reportagem “Matemática ‘escondida’ na arte”, de Paloma Oliveto, publicada no Correio Braziliense.

As duas menções honrosas da categoria ficaram com textos publicados no O Globo.

A Superinteressante parabeniza todos os vencedores e celebra a valorização do jornalismo científico no Brasil.

Publicidade
TAGS:
Prêmio
Superinteressante
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).