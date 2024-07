Telescópio James Webb encontra “super-Júpiter” a 12 anos-luz da Terra

Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, tem o tamanho de cerca de 1.300 Terras. Com o auxílio do telescópio espacial James Webb, um grupo internacional de astrônomos, liderados por Elisabeth Matthews, encontrou um exoplaneta similar a ele orbitando uma estrela próxima, mas bem mais massivo que o nosso gigante gasoso.

Esse “super-Júpiter”, como os astrônomos chamam qualquer objeto astronômico muito mais massivo do que o nosso vizinho, integra o sistema de uma estrela parecida com o Sol de 3,5 bilhões de anos (a nossa estrela é um bilhão de anos mais velha do que isso). A descoberta foi registrada na Nature, publicada nesta quarta-feira, 24.

No caso dos super-Júpiteres, eles podem ter muito mais massa que o gigante gasoso do Sistema Solar, mas a diferença de tamanho não é tão grande assim. O raio deles é, no máximo, duas vezes o de Júpiter. Quanto mais massivo um objeto, mais intensa a força da gravidade sobre ele, e isso tende a deixá-lo com um tamanho reduzido.

Inverno em Eps Ind Ab

A estrela Epsilon Indi A fica a quase 12 anos-luz de distância. São mais de 90 trilhões de quilômetros nos separando do exoplaneta, o que pode parecer muito, mas é relativamente próximo, em termos cósmicos. Ela é uma estrela anã laranja, que queima hidrogênio numa temperatura um pouco menor que a do Sol, uma anã amarela.

O exoplaneta tem seis vezes a massa de Júpiter, com uma temperatura média de 2 °C, ou 275 K. O super-Júpiter frio, de clima temperado, é bem mais quente que o Júpiter do nosso sistema solar, que tem uma temperatura média de −180 °C, e bem brilhante.

Os cientistas preveem, com seus dados, que o super-Júpiter demora, no mínimo, várias décadas para orbitar sua estrela, Episilon Indi A.

Os astrônomos imaginavam, com base nos dados sobre a estrela, um planeta que a orbitasse, apelidado de “planeta b”. Eles acertaram que havia um planeta ali, mas o telescópio James Webb mostrou que todas as outras predições estavam erradas. O novo planeta, então, foi batizado de Eps Ind Ab, o verdadeiro “planeta b” na região.

Com os dados colhidos pelo James Webb, dá para dizer que Eps Ind Ab provavelmente é o único planeta gigante de seu sistema estelar. Dá para ter uma ideia do caminho do telescópio espacial até o novo exoplaneta assistindo esse vídeo: