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Ciência

Terremoto de 2011 foi tão intenso que deslocou o Japão inteiro para o leste

Ondas geradas pelo tremor viajaram até o núcleo da Terra e voltaram à superfície, causando um deslizamento de placas nunca registrado antes, revelou estudo.

Por Luiza Lopes 19 jun 2026, 17h00
Cenário pós-terremoto com edifícios danificados, um barco virado entre escombros e um carro branco parcialmente soterrado, mostrando a devastação de uma catástrofe natural
 (Matthew Bradley/Wikimedia Commons)
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Terremoto de 2011 foi tão intenso que deslocou o Japão inteiro para o leste Priorizar nos meus resultados Google

O terremoto que atingiu o Japão em 11 de março de 2011 entrou para a história como um dos mais fortes já registrados. Com magnitude 9,0, o tremor ocorreu na costa da região de Tohoku, provocou um tsunami devastador e levou ao acidente na usina nuclear de Fukushima Daiichi. Mais de 18 mil pessoas morreram.

Só que os impactos não pararam por aí. Cerca de 15 minutos depois do terremoto principal, sensores de GPS espalhados pelo Japão registraram algo surpreendente: o país inteiro havia se deslocado alguns milímetros para o leste.

Agora, um estudo publicado na revista Science traz uma explicação inédita para como (e por que) isso aconteceu.

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Segundo os pesquisadores, uma onda sísmica gerada pelo terremoto atravessou milhares de quilômetros pelo interior da Terra, chegou até o núcleo do planeta, “ricocheteou” de volta para a superfície e provocou um novo deslizamento entre placas tectônicas.

Foi a primeira vez que cientistas identificaram uma onda refletida pelo núcleo da Terra causando o movimento de falhas geológicas próximas à superfície.

“É impressionante porque se trata de uma extensão e área sem precedentes para um evento sísmico, e é uma fonte de risco sísmico até então desconhecida”, disse, em comunicado, Sunyoung Park, geofísica da Universidade de Chicago e autora do estudo.

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O terremoto de Tohoku foi um dos mais bem documentados da história. Como o Japão está localizado em uma região com intensa atividade sísmica, o país possui uma grande rede de estações que monitoram constantemente os movimentos do solo.

Logo após o desastre, cientistas do mundo inteiro começaram a analisar os registros coletados. Centenas de estudos foram publicados tentando entender os detalhes do que aconteceu.

Mesmo assim, havia uma informação que continuava chamando a atenção de Park. Segundo ela, alguns minutos depois do terremoto principal, mas antes dos grandes tremores secundários, os sensores mostravam que todo o Japão tinha se movido para o leste.

Esse tipo de deslocamento costuma acontecer durante terremotos. O atrito entre placas tectônicas acumula energia durante anos, décadas ou até mesmo séculos. Quando essa tensão é liberada de repente, as placas podem escorregar, gerando ondas sísmicas e alterando a posição do terreno.

A diferença é que esses deslocamentos geralmente acontecem perto do local onde ocorreu a ruptura. No caso de 2011, porém, o movimento apareceu em sensores espalhados por todo o Japão, da ilha de Hokkaido, ao norte, até Kyushu, ao sul.

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Viagem até o centro da Terra

Para entender o mistério, os pesquisadores analisaram dados sísmicos e informações do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), tecnologia que permite medir pequenas mudanças na posição da superfície terrestre.

A equipe primeiro investigou outras possibilidades. Um deslizamento no fundo do oceano, por exemplo, não explicava o fenômeno, porque causaria um efeito mais localizado. Um movimento lento em uma falha geológica também não combinava com os registros.

A resposta estava em um tipo específico de onda sísmica conhecido como ScS.

Quando um terremoto acontece, ele libera energia em forma de ondas que se espalham pelo planeta. Algumas seguem pela superfície, enquanto outras mergulham para dentro da Terra.

No caso do terremoto de Tohoku, uma dessas ondas atravessou cerca de 2.900 quilômetros pelo manto, a camada rochosa entre a crosta e o núcleo terrestre. Ao chegar ao núcleo externo, formado por metal líquido, ela foi refletida e fez o caminho de volta. A viagem completa, de quase 5.800 quilômetros, levou cerca de 15 minutos.

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Quando essa onda retornou à superfície, ela teria provocado um novo deslizamento nas regiões onde grandes placas tectônicas se encontram ao redor do Japão. O resultado foi um deslocamento permanente de até cinco ou seis milímetros para o leste.

Pode parecer pouco, mas a escala é o que chamou a atenção dos pesquisadores – já que não era uma rua, uma cidade ou uma região próxima ao terremoto, e sim um país inteiro se movendo.

E, apesar de envolver uma quantidade enorme de energia, o movimento provavelmente passou despercebido pela população.

Isso aconteceu porque a energia foi distribuída por uma área gigantesca e o deslocamento não ocorreu de uma vez. Segundo os pesquisadores, o processo pode ter durado cerca de três minutos.

O evento, porém, foi enorme do ponto de vista geológico. A equipe estima que o deslizamento tenha afetado uma região de cerca de 3 mil quilômetros, tornando-se o evento sísmico mais extenso já registrado, além de ter liberado uma quantidade de energia equivalente a um terremoto de magnitude 7,5.

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Ele envolveu duas grandes fronteiras entre placas tectônicas: a região entre as placas do Pacífico e de Okhotsk, além do encontro entre as placas do Mar das Filipinas e da Eurásia.

Uma nova preocupação

Os cientistas já sabiam que ondas sísmicas podem viajar pelo interior do planeta e voltar para a superfície. Também já era conhecido o fenômeno em que ondas de um terremoto conseguem estimular falhas geológicas que estavam próximas de se romper.

A novidade é descobrir que uma onda que chegou até o núcleo da Terra e retornou também pode causar esse efeito. “Isso indica que grandes terremotos podem influenciar a falha mesmo depois que o tremor principal já tiver terminado”, disse Park.

A descoberta não significa que todo grande terremoto vai deslocar países inteiros ou causar novos desastres minutos depois. Ainda são necessários mais estudos para entender por que isso aconteceu no Japão e em quais condições poderia se repetir.

Mas, para os pesquisadores, o fenômeno revela que os efeitos de grandes terremotos podem ser mais complexos do que se imaginava. “Devemos estar cientes de que pode haver o potencial de desencadear um evento muitos minutos depois que o tremor principal já tiver passado”, afirmou Park à Scientific American.

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Segundo ela, esse é um novo tipo de risco sísmico que talvez precise ser considerado no futuro.

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