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Ciência

Tilcayo: conheça nova espécie de felino descoberta por brasileiros

Menor que um gato doméstico, ele é a primeira nova espécie de felino vivo descrita em mais de 100 anos.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 18 set 2026, 21h00 | Atualizado em 18 set 2026, 21h52
Um gato-do-mato-pequeno com pelagem marrom-clara e manchas escuras, bigodes brancos e olhos castanhos, olhando para a direita. Folhas verdes e uma tela de arame desfocadas ao fundo
 (PUCRS/Julie Van Collie/Divulgação)
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Ágeis, flexíveis e com garras afiadas. Fazia mais de 100 anos que a ciência não identificava uma nova espécie de felino vivo (ou seja, desconsiderando fósseis). Isso mudou esta semana, com o anúncio do Leopardus tilcayo, apelidado de Tilcayo, um felino selvagem que habita os Yungas, região de florestas montanhosas e de alta umidade na Bolívia.

Tilcayo é menor do que um gato doméstico médio. Ele tem cerca de 46 centímetros de comprimento e pesa menos de dois quilos. Sua pele é marrom-clara e coberta de rosetas (manchas) escuras por todo o corpo, de forma irregular.

A descoberta científica envolveu pesquisadores bolivianos, brasileiros e de outras nacionalidades, liderados pelo brasileiro Eduardo Eizirik, professor da PUC-RS. O estudo foi publicado no dia 17 de setembro no periódico científico Current Biology.

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Os pesquisadores desenvolveram uma pesquisa sobre os felinos do gênero Leopardus da América do Sul e analisaram o genoma de 38 indivíduos. Deles, 26 eram da espécie gato-tigre. Alguns também eram exemplares históricos mantidos em museus.

Com as análises, reconstruíram a história desses animais, sua diversidade e evolução, incluindo as populações pouco encontradas na natureza hoje em dia. Eles perceberam, porém, que os gatos-tigres tinham diversas diferenças genéticas entre si. Provavelmente, não se tratava de uma única espécie, mas de um grupo.

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Para que servem os bigodes dos gatos?

As análises seguintes confirmaram: na verdade, os gatos-tigres correspondem a cinco espécies distintas, sendo que uma é dividida em duas subespécies. Trata-se das chamadas espécies crípticas: animais muito parecidos, que não são distinguidos por características de sua aparência física, mas apresentam diferenças genéticas e evolutivas.

O precursor da descoberta é justamente o Tilcayo. Ele foi identificado graças a um filhote macho do animal, encontrado nos Yungas em 2016 e levado ao refúgio de animais La Senda Verde. Especialistas acreditavam que o felino era da espécie Leopardus tigrinus.

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O novo estudo revelou que, além de pertencer a uma nova espécie, o Tilcayo é de uma linhagem evolutiva distinta, que se separou dos outros gatos-tigres há cerca de 1,4 milhão de anos.

Gato-maracajá com pelagem malhada em tons de marrom e preto, caminhando sobre um tronco de madeira. O felino está em perfil, com a cabeça virada para a direita, olhando para baixo. Ao fundo, vegetação verde e uma cerca de arame.
(PUCRS/Paola Nogales-Ascarrunz/Divulgação)
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Agora, os pesquisadores se esforçam para descobrir mais sobre seu estilo de vida e suas características biológicas. Os indícios atuais indicam que, provavelmente, o Tilcayo é mais ativo no período da noite e se alimenta de pequenos roedores.

Além disso, a pesquisa também descreveu uma nova subespécie de felino, o Leopardus tigrinus antisuyo, que também vive nos Yungas, mas na porção peruana do território.

Esses dois novos felinos pertencem ao mesmo grupo e habitam regiões próximas, mas não são parentes evolutivos próximos.

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“Nossas análises filogenômicas resolvem as relações evolutivas entre as unidades geográficas do gato-tigre, estabilizando assim sua taxonomia controversa e possibilitando uma avaliação adequada da conservação desses felinos ameaçados”, escrevem os autores em trecho do estudo.

Os gatos-tigres já são classificados como espécies vulneráveis, e novas análises devem ser feitas agora com as cinco linhagens descobertas. Olhadas individualmente, elas podem se mostrar ainda mais ameaçadas, considerando os desafios ambientais vividos nos Yungas, com desmatamento, incêndios, mineração e outros problemas ambientais.

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