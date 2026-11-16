Titanoboa: a cobra de 13 metros que viveu onde hoje é a América do Sul
Ela tinha o dobro do tamanho das maiores serpentes atuais e era uma predadora letal nas águas da Colômbia.
Há 60 milhões de anos, quando os dinossauros não avianos já tinham sido extintos, um monstro rastejou no que hoje é a América do Sul. A titanoboa é a maior cobra que já habitou a Terra (até onde sabemos), medindo até 14 metros e pesando, possivelmente, cerca de uma tonelada.
Para efeito de comparação, a maior espécie de cobra que existe hoje é a píton-reticulada (Malayopython reticulatus), que habita o Sudeste Asiático. Os maiores indivíduos podem chegar aos 7 metros de comprimento. Já a mais pesada é brasileira: a sucuri-verde (Eunectes murinus), com até 100 kg.
Ou seja: a titanoboa (Titanoboa cerrejonensis), que fazia parte da mesma família das sucuris, tinha o dobro de comprimento e era até 10 vezes mais pesada que as maiores serpentes atuais.
Os primeiros fósseis da espécie foram encontrados no começo dos anos 2000, no norte da Colômbia. A espécie foi descrita cientificamente em 2009. A maioria dos ossos fossilizados são fragmentos de vértebras e costelas, embora também haja pedaços de dentes e crânios.
Não há, porém, um esqueleto completo e bem preservado. Os cientistas estimam seu tamanho por meio das vértebras, que são excepcionalmente grandes.
Acredita-se que a titanoboa era uma predadora semiaquática, que consumia principalmente peixes e outros seres aquáticos. Com todo o tamanho e peso, é improvável que ela conseguisse viver e caçar na terra firme com facilidade. Na época em que ela existiu, o norte da Colômbia era provavelmente coberto por uma floresta úmida e densa, cheia de rios.
Por anos, a titanoboa reinou sozinha como a maior cobra da história. O título, porém, está ameaçado: em 2024, pesquisadores descreveram a Vasuki indicus, uma cobra que viveu no que hoje é a Índia há 47 milhões de anos. Ela também é enorme, com comprimento estimado entre 11 metros e 15 metros. Se o número maior for o correto, ela teria sido maior que a titanoboa (14 metros).
No entanto, poucos fragmentos de fósseis da vasuki foram encontrados, o que torna as estimativas incertas. Por ora, então, a titanoboa segue sendo a rainha das serpentes.