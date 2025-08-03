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Ciência

Três estudantes brasileiros ganham medalhas na Olimpíada Internacional de Biologia

Alunos passaram por seletiva e capacitação do Instituto Butantan.

Por Bruno Carbinatto 3 ago 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Na fotografia da esquerda para direita: Henrique Pongelupp Oliveira (Colégio Etapa, de Valinhos-SP); Gustavo Jun Anraku Oda (Colégio Objetivo, de São Paulo-SP); Marcos Paulo Gonçalves Santos (Collegium Prisma, de Montes Claros-MG); Sonia Andrade, coordenadora da OBB; presidente do Fórum Nacional de Olimpíadas Científicas, José Ricardo Jensen; Caroline Ayumi Okumura (Colégio Etapa, de São Paulo-SP)e Luciana Carapunarla, educadora da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco.
Na fotografia da esquerda para direita: Henrique Pongelupp Oliveira; Gustavo Jun Anraku Oda; Marcos Paulo Gonçalves Santos; Sonia Andrade; José Ricardo Jensen; Caroline Ayumi Okumura e Luciana Carapunarla. (Arquivo pessoal/Reprodução)
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Três estudantes brasileiros ganham medalhas na Olimpíada Internacional de Biologia Priorizar nos meus resultados Google

Três estudantes brasileiros foram medalhistas da 36ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), realizada nas Filipinas no fim de julho. A competição acontece anualmente e é destinada a alunos do ensino médio. 

Henrique Pongelupp Oliveira (Colégio Etapa, de Valinhos-SP) levou a medalha de prata, enquanto Gustavo Jun Anraku Oda (Colégio Objetivo, de São Paulo-SP) e Marcos Paulo Gonçalves Santos (Collegium Prisma, de Montes Claros-MG) receberam a de bronze. Também representando o Brasil estava a estudante Caroline Ayumi Okumura (Colégio Etapa, de São Paulo-SP).

Mais de 75 países participam da Olimpíada, cada um enviando quatro estudantes que, por sua vez, foram os vencedores de uma competição nacional de biologia. No caso do Brasil, o quarteto foi formado pelos campeões da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada desde 2017 pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo.  

O estudante Marcos Paulo, medalhista de bronze em 2025, é veterano na competição e já havia recebido a honraria de ouro na 17ª edição da OIAB, realizada no último ano em Cuba. 

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Além de organizar a OBB, o Butantan também seleciona e capacita estudantes para a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) e para a Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), que acontecerá em setembro, na Colômbia. Durante as provas internacionais, a instituição envia ao país sede um grupo de pesquisadores para acompanhar os jovens durante toda a estadia e também para traduzir os testes para o português. 

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Fazem parte desse time Sonia Andrade, coordenadora da OBB e presidente do Fórum Nacional de Olimpíadas Científicas, José Ricardo Jensen, pesquisador do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, e Luciana Carapunarla, educadora da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. 

“O sentimento de ver jovens brasileiros medalhando nas olimpíadas internacionais após nossa contribuição é gratificante demais”, diz Sonia Andrade. “Ouvir seus nomes sendo chamados para receber medalhas pelo comitê olímpico internacional dá aquela sensação de ‘nós podemos’ e reforça que a engrenagem pesquisa/educação/família funciona.”

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