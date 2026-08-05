Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Um inseticida pode ter ajudado o mosquito da malária a se reproduzir

Segundo novo estudo, mosquitos resistentes à dieldrina escutam melhor e têm mais facilidade em encontrar parceiras.

Por Amanda Nascimento 5 ago 2026, 18h19
Um mosquito com abdômen vermelho inchado de sangue, picando a pele humana e excretando uma gota de sangue vermelha na ponta do corpo
 (Jim Gathany/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Um inseticida pode ter ajudado o mosquito da malária a se reproduzir Priorizar nos meus resultados Google

O amor sempre vence – até mesmo no mundo dos insetos. E, no caso do mosquito da malária, o romance foi capaz de resistir aos inseticidas e à interferência humana.

Lá pelos anos 1950, o Anopheles stephensi virou alvo número um dos programas de controle da malária. A estratégia adotada consistiu na aplicação de um inseticida potente, conhecido como dieldrina, nas paredes internas das casas, onde os mosquitos costumavam pousar. Em poucos anos, porém, ficou claro que o plano tinha ido por água abaixo: os Anopheles stephensi desenvolveram uma mutação genética que os tornou resistentes ao veneno.

É um caso clássico de evolução: os mosquitos com a mutação tinham mais chances de sobreviver, procriar, e passar seus genes adiante. Dessa forma, cada vez mais mosquitos nasciam com a mutação resistente, e o ciclo se repetia. A resistência dos mosquitos só aumentava, e a toxicidade do veneno também era motivo de preocupação entre os pesquisadores. Logo, o dieldrina acabou engavetado.

Siga

Mas um detalhe sempre intrigou os cientistas. Mesmo após décadas, os mosquitos da malária mantiveram as mutações que os ajudaram a sobreviver ao pesticida – apesar de torná-los mais lentos. Levando em conta apenas essas informações, o lógico seria a mutação desaparecer com o tempo.

Agora, um novo estudo aponta o acasalamento como possível motivo. Isso porque mosquitos machos encontram suas parceiras localizando o zumbido do bater de asas das fêmeas – que é bem fraquinho. E a mutação, por sua vez, parece tornar os mosquitos Anopheles mais sensíveis ao som, facilitando a tarefa de encontrar amor em cidades barulhentas. A hipótese foi publicada em um preprint no final de julho no bioRxiv, e ainda não foi revisada por pares. 

Continua após a publicidade

Pela primeira vez, mosquitos são encontrados na Islândia

Testando a hipótese 

No laboratório, os pesquisadores reproduziram sons que imitavam as frequências de voo das fêmeas. Entre 300 a 550 hertz – frequência correspondente ao bater de suas asas–, os machos portadores da mutação apresentaram uma probabilidade significativamente maior de voar em direção ao alto-falante e pousar nele.

Mas detectar as fêmeas não é o mesmo que acasalar. Foi pensando nisso que a pesquisa resolveu simular o ambiente real de acasalamento dos Anopheles stephensi. Assim, 25 mosquitos machos foram colocados em pequenas gaiolas com 25 fêmeas por 48 horas. Cada gaiola ficou dentro de um entre dois ambientes: ou uma incubadora que emitia um zumbido constante de 70 decibéis, ou uma com um ruído branco de 93 decibéis, simulando o barulho de uma cidade grande. 

Continua após a publicidade

Os machos resistentes à dieldrina se saíram praticamente iguais nos dois ambientes, com cerca de 40% de sucesso no acasalamento. Já os machos sem a mutação tiveram um desempenho inferior na incubadora mais barulhenta, caindo para 33%.

O próximo passo para pesquisadores foi testar a hipótese em campo. Em sete locais urbanos de Bangui, capital da República Centro-Africana, e em quatro vilarejos próximos, eles notaram que fêmeas que não apresentavam a mutação tinham menos chances de ter acasalado em locais urbanos, em comparação com áreas rurais. 

Ainda assim, os dados são difíceis de interpretar, na opinião de Lauren Cator, bióloga do Imperial College London que não participou do estudo. Ela explica à Science que é preciso considerar que habitats urbanos diferem dos rurais em muitas maneiras além do ruído. A exposição a inseticidas, a poluição e as diferenças de temperatura e umidade, observa ela, também podem contribuir para manter o número de mosquitos com mutações mais elevados nas cidades.

Continua após a publicidade

O estudo não testou diretamente se a mutação altera a audição das fêmeas ou a escolha de parceiros, aponta Cator. Outros especialistas trazem outros argumentos à tona. Por exemplo, se os mosquitos com mutações ouvem melhor, seria de se esperar que evitassem ambientes barulhentos ao invés de acasalar neles. “Se eu tivesse uma audição muito sensível, não iria a uma discoteca barulhenta, certo?”, diz Martin Göpfert, neurobiólogo da Universidade Georg August de Göttingen. 

Publicidade
TAGS:
Acasalamento
Amor
MALÁRIA
mosquito
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DA SAÚDE

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).