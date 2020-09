“Uma supernova causou extinção em massa”

Diz um estudo liderado por Brian Fields, astrônomo da Universidade de Illinois. Fósseis indicam que a extinção do Devoniano, evento que riscou do mapa 70% das espécies do planeta há 359 milhões de anos, foi resultado da deterioração da camada de ozônio.

Segundo a nova pesquisa, quem causou esse cenário foi uma supernova há 65 anos-luz de distância. Supernova é uma estrela explodindo em seus estágios finais de vida.

Essas explosões distantes teriam emitido raios UV em quantidade suficiente para destruir a cobertura de ozônio, expondo a Terra à radiação.