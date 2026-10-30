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Introdução Um raro esqueleto de Nanotyrannus, descoberto em Montana e batizado de “Jodi”, foi leiloado por US$ 47,3 milhões, tornando-se um dos fósseis mais caros da história. Parente do T. rex, este dinossauro gerou debate científico sobre a venda de peças de valor inestimável para colecionadores particulares.

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Descoberta de esqueleto raro de Nanotyrannus em Montana. Fóssil de dinossauro leiloado por US$ 47,3 milhões em Nova York. Nanotyrannus é parente do T. rex, mas menor e mais ágil. Críticas de cientistas sobre a venda de fósseis para colecionadores. Leis dos EUA permitem que proprietários vendam fósseis de suas terras.

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Em 2019, Jodi Pierson encontrou objetos estranhos no solo de sua propriedade no estado de Montana, nos Estados Unidos. Ela chamou paleontólogos, que escavaram 191 ossos, formando um esqueleto com mais de 5 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. O crânio estava praticamente completo.

Tratava-se do fóssil de um dinossauro raro, o Nanotyrannus, do qual, até então, só eram conhecidos outros dois esqueletos de grande porte. O animal provavelmente era um indivíduo adulto.

O fóssil, batizado de “Jodi” em homenagem à proprietária do terreno, foi vendido nesta semana em um leilão da Sotheby’s, em Nova York. Inicialmente, a casa de leilões estimava que o Nanotyrannus seria arrematado por um valor entre US$ 6 milhões e US$ 9 milhões. Após uma disputa acirrada, o esqueleto foi vendido por US$ 47,3 milhões, tornando-se um dos fósseis mais caros do mundo. O comprador não foi identificado.

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Parente do Tyrannosaurus rex, o Nanotyrannus habitou a Terra há cerca de 67 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Ele era menor que seu primo famoso, mas compartilha com ele características como a alimentação carnívora e o bipedalismo, ou seja, a capacidade de se locomover sobre as duas patas traseiras. Por muito tempo, cientistas chegaram a acreditar que o Nanotyrannus era, na verdade, um tiranossauro jovem.

Apesar da aparência semelhante, o animal apresenta mais de 150 diferenças morfológicas em relação ao T. rex. Além disso, o porte menor fazia com que fossem muito mais velozes e ágeis.

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Como em todo leilão multimilionário de fósseis de dinossauros, a venda do espécime gerou uma onda de críticas dos cientistas, que defendem que peças como essa devem ser estudadas e preservadas em museus. Principalmente por se tratar de uma espécie com poucos exemplares conhecidos no mundo, o valor científico da peça é imenso.

Quando essas peças são adquiridas por colecionadores particulares, elas podem ficar fora do alcance do público e da comunidade científica por anos. Por enquanto, ainda não há informações sobre o destino de “Jodi”.

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A propriedade de Jodi Pierson está localizada na Formação Hell Creek, região conhecida por suas rochas fossilíferas e por importantes descobertas paleontológicas. A apenas 13 quilômetros dali fica o sítio paleontológico Dueling Dinosaurs, onde foram encontrados os esqueletos de um Nanotyrannus e de um Triceratops em uma posição que sugere um confronto entre os dois animais.

Segundo as leis dos Estados Unidos, os proprietários de terras têm direito sobre os fósseis encontrados em suas propriedades. Por isso, o esqueleto de Jodi pôde ser colocado à venda em um leilão privado.

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