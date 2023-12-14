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Ciência

Uso de telas afeta o cérebro das crianças

Exposição crônica prejudica o desenvolvimento de quatro regiões, diz estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 dez 2023, 11h29
Colagem com computador, tablet, celular, criança com fone de ouvido, criança jogando com óculos de realidade virtual e um dunce cap.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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Você já deve ter ouvido que não é bom para as crianças passar muito tempo diante de uma tela. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar (1) que os menores de 5 anos fiquem no máximo uma hora por dia – e que os bebês pequenos, com até um ano, tenham zero exposição.

Isso porque, ao longo das últimas décadas, vários estudos foram apontando uma relação entre o uso de mídias digitais na infância e menor desenvolvimento cognitivo. Mas só agora a ciência descobriu como isso acontece.

Pesquisadores da Universidade de Hong Kong analisaram 33 estudos clínicos, com mais de 30 mil crianças ao todo, e constataram (2) que o uso crônico de telas na infância prejudica a neuroplasticidade: a formação e reorganização de redes neurais que acontece dentro do cérebro conforme vamos crescendo e aprendendo.

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Segundo o novo trabalho, a exposição a telas provoca alterações anatômicas no córtex pré-frontal (que é responsável pelo raciocínio), no lobo parietal (interpreta sinais táteis), no lobo temporal (relacionado a memória e linguagem) e no lobo occipital (que processa sinais visuais).

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O estudo não estipula um limite seguro, em horas diárias, para o uso de mídias digitais pelas crianças. 

Fontes 1. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. OMS, 2019. 2. How Early Digital Experience Shapes Young Brains During 0-12 Years: A Scoping Review. H Li e outros, 2023.

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TAGS:
cérebro
inteligência
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