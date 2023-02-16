“Viagra reduz em 39% o risco de infarto”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia

Um estudo acompanhou 23 mil homens americanos, com idade média de 52 anos, que usaram esse medicamento por mais de uma década – e descobriu que, entre eles, houve 39% menos mortes por doenças cardiovasculares (comparando com outro grupo, de 48 mil homens, que não tomava o remédio). Isso supostamente acontece porque o Viagra dilata os vasos sanguíneos, diminuindo o risco de infarto.

Qual é a verdade

Não é possível afirmar que a redução nas mortes se deva a algum efeito do Viagra. O próprio estudo (1) admite isso (“não é possível estabelecer causalidade”), e diz que pode haver outro fator envolvido: talvez os homens do grupo no qual houve menos mortes fossem mais saudáveis, tivessem uma vida sexual mais ativa – e por isso consumissem o remédio.

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Fonte 1. Effect of phosphodiesterase type 5 inhibitors on major adverse cardiovascular events. RA Kloner e outros, 2023.