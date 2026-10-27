Viciados em atum: humanidade vem pescando esses predadores marinhos há 44 mil anos

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Introdução Desde sanduíches a sashimi caro, o atum é globalmente apreciado. Mas a relação da humanidade com esses predadores marinhos data de 44 mil anos, revelando uma história profunda da pesca. Este estudo, baseado em diversas fontes, compara a extração antiga com a moderna, abordando os desafios de sustentabilidade para uma indústria bilionária.

Principais Tópicos





A pesca de atum remonta a 44 mil anos, com evidências em Timor-Leste. Atuns são predadores de topo essenciais para a saúde dos oceanos. A indústria global do atum movimenta anualmente cerca de US$ 40 bilhões. Antigos pescadores usavam métodos como anzol, arpão e armadilhas. Algumas espécies de atum continuam ameaçadas, apesar de avanços na gestão.

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Emma Elliott Smith é pesquisadora associada em Antropologia no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian Institution e na Universidade do Novo México. O texto a seguir, escrito com Torben Rick, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Desde um humilde sanduíche recheado de maionese até um pedaço caro de sashimi, o atum é uma fonte de alimento muito apreciada por pessoas em todo o mundo. Outrora uma fonte de proteína enlatada barata e fácil de transportar, os atuns-azuis de hoje podem chegar a preços na faixa dos milhões de dólares em leilões. Milhões de toneladas de atum são capturadas todos os anos, sustentando uma indústria global avaliada em cerca de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões) anualmente.

Mas os atuns são mais do que apenas a carne rosada encontrada em latas e no sushi, e a história da Humanidade com esses peixes remonta a tempos mais antigos do que você imagina.

Como uma bióloga e um arqueólogo interessados nas interações de longo prazo entre o ser humano e o meio ambiente, queríamos investigar o registro profundo da relação das pessoas com os atuns.

Contamos com a expertise de 18 pesquisadores renomados em todo o mundo e estudamos uma variedade de fontes, desde restos esqueléticos de atuns em sítios arqueológicos até arte rupestre antiga, pinturas em afrescos e vasos, registros históricos escritos e relatos etnográficos de comunidades indígenas. Esses dados nos ajudaram a compreender onde, quando e por que as pessoas pescavam atuns, e quais forças culturais e ambientais moldaram essas primeiras atividades pesqueiras. Por sua vez, isso proporcionou novos insights sobre como as capturas do passado se comparam às milhões de toneladas pescadas atualmente.

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Um predador de topo no oceano

“Atum” é um nome comum dado a um grupo de 15 espécies de peixes. As principais espécies comercializadas incluem oito “atum-verdadeiros” do gênero Thunnus, juntamente com o atum-bonito (Katsuwonus pelamis).

Os atuns estão entre os maiores predadores do oceano aberto, com algumas espécies atingindo mais de 3 metros de comprimento e vivendo por mais de 40 anos. Os atuns são nadadores excepcionais; o atum-azul-do-Pacífico pode migrar 8.000 quilômetros pelo Pacífico Norte em questão de meses.

O atum também é um importante predador de topo do ponto de vista ecológico e atua como sentinela da saúde dos oceanos. Mas a maior parte das pesquisas científicas tem se concentrado nos últimos 75 anos, com avaliações da saúde das populações de atum comparadas ao ano de 1950. O foco nas últimas décadas levanta uma série de questões sobre a história mais antiga da pesca do atum antes do século passado.

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Uma história profunda e dinâmica

A evidência definitiva mais antiga da pesca do atum, na forma de restos esqueléticos do que provavelmente eram atuns-bonito, provém de Timor-Leste no sudeste asiático, há cerca de 44.000 anos. Provavelmente auxiliada por canais de águas profundas que traziam os atuns para perto da costa, essa forma primitiva de pesca de atum é um tanto incomum — a maioria das regiões do mundo não apresenta evidências de pesca de atum até 10.000 anos atrás ou em épocas mais recentes.

Os antigos pescadores do Japão e da Coreia, por exemplo, capturavam atuns há pelo menos 7.000 anos, com uma rica tradição culinária e capturas em grande escala que se estendem até o gosto atual por esses peixes na região.

O nordeste do Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo abrigam uma das mais antigas e importantes zonas de pesca de atum do mundo, voltadas para o atum-azul-do-Atlântico. Alguns ossos antigos de atum encontrados em um sítio neandertal em Gibraltar, datado de cerca de 26.000 anos atrás podem ter sido obtidos por neandertais que se alimentavam de carniça.

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Mas entre 9.000 e 11.000 anos atrás milhares de ossos de atum foram depositados na Grécia, em uma caverna com vista para a Baía de Kiladha. O número de sítios arqueológicos em toda a Europa com restos de atum aumenta rapidamente nos registros arqueológicos a partir de cerca de 8.000 anos atrás.

Esses primeiros pescadores utilizavam uma variedade de métodos para capturar atuns, incluindo anzol e linha, arpões e armadilhas ou redes. Frequentemente, aproveitavam características topográficas que permitiam conduzir os peixes para perto da costa. Essa pesca do atum está registrada em documentos escritos, pinturas e outras formas de arte, demonstrando a importância cultural desses peixes para as antigas sociedades europeias. Os antigos gregos consideravam o atum digno de sacrifício aos deuses e o utilizavam como oferendas a Poseidon.

Há 3.000 anos, já havia se formado no Mediterrâneo uma pesca comercial do atum-azul-do-Atlântico, com comércio em grande escala e redes e armadilhas especializadas. Nos séculos XVI e XVII, as pessoas provavelmente capturavam dezenas de milhares de toneladas por ano. Essa pesca foi viabilizada pelos padrões previsíveis de migração do atum-azul-do-Atlântico e pelo acesso costeiro aos atuns – sem a necessidade de perigosas viagens oceânicas.

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Por mais de 5.000 anos, os povos indígenas da costa noroeste da América do Norte, particularmente no território Nuu-chah-nulth, mantiveram uma pesca importante e complexa do atum-azul-do-Pacífico.

Relatos etnográficos de anciãos nativos descrevem como, durante eventos únicos de águas quentes no final do verão, as pessoas navegavam à noite pelos fiordes, auxiliadas pelo plâncton bioluminescente natural.

Com observadores vigiando os fiordes e se comunicando a partir da terra, os pescadores acendiam fogueiras nas canoas para atrair os atuns para perto o suficiente para serem arpados. As pessoas lançavam suas lanças contra esses peixes enormes, alguns talvez com mais de 2 metros de comprimento e pesando 290 quilos. Vértebras de atum-azul foram encontradas em 23 sítios arqueológicos na região.

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No sul da Califórnia, as pessoas também capturavam atuns, principalmente nas proximidades da Ilha de Santa Catalina, onde pescadores indígenas capturavam atum-azul-do-Pacífico, atum-albacora, atum-amarelo e atum-bonito por 6.000 anos, deixando restos esqueléticos dos peixes em sítios arqueológicos na região.

Mas foi somente nos séculos XIX e XX que a pesca comercial e esportiva do atum se desenvolveu na região. O atum experimentou um aumento meteórico de popularidade durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Frequentemente concentradas em torno das fábricas de conservas em Los Angeles e San Diego, a pesca comercial e industrial de atum do sul da Califórnia se beneficiou das comunidades pesqueiras de imigrantes japoneses e portugueses, o que ajudou a dar origem a uma indústria global de atum.

Surgimento da exploração oceânica

O consumo de atum pelas pessoas obviamente não é novidade. Mas como a escala da captura de atum mudou ao longo do tempo?

Usando a quantidade de espinhas de atum presentes em sítios arqueológicos como uma métrica aproximada, descobrimos que mesmo as maiores dessas antigas pescarias – as do Mediterrâneo – provavelmente retiraram apenas milhares de toneladas de atum do mar ao longo de milênios, o que é insignificante em comparação com as milhões de toneladas de atum agora retiradas dos oceanos a cada ano.

Esse contraste levanta questões importantes: quais são as consequências da explosão da exploração oceânica em um período de tempo relativamente curto? Como as pessoas podem gerenciar de forma sustentável as populações de atum? Não há respostas fáceis, e três das espécies de atum comercialmente importantes — o atum-azul-do-sul, o atum-azul-do-Pacífico e o atum-patudo — continuam ameaçadas de extinção, vulneráveis ou quase ameaçadas. Em várias regiões, porém, uma combinação de governança eficaz, monitoramento e controles de captura estabilizou as populações de atum, mesmo com capturas intensivas.

A longa história da pesca do atum também destaca a capacidade humana de inovação. Há mais de 44.000 anos as pessoas vêm encontrando maneiras de localizar, capturar e compartilhar o atum. Essa mesma capacidade, canalizada para a cooperação internacional e a gestão baseada na ciência, pode ajudar a manter os estoques globais de atum em níveis sustentáveis – mesmo que provavelmente nunca mais atinjam os níveis de abundância anteriores à pesca comercial.

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