Vídeo: câmera captura momento em que meteorito cai na frente de casa no Canadá

Lauren Kelly e seu parceiro Joe estavam vivendo um dia normal na pacata cidade de Charlottetown, na costa leste do Canadá. Foram passear com os cachorros no meio da tarde e, ao retornar, esperavam no máximo encontrar alguma encomenda na porta de sua casa. Mas, ao chegar na varanda, havia uma mancha cinzenta e empoeirada.

Sem ter ideia do que se tratava, o casal procurou pelas imagens das câmeras de segurança que filmam a entrada de casa. Posicionadas no ângulo perfeito, as câmeras capturaram o momento exato em que um meteorito surge no céu e se espatifa na varanda da família. É a primeira vez que um registro captura o som que um meteorito faz ao se chocar com o solo terrestre. Segundo o pai de Laura, que é vizinho da família, o ruído pôde ser ouvido de longe.

“Meu pai achou que poderia ser um meteorito e nos enviou um link para o Sistema de Notificação de Meteoritos da Universidade de Alberta”, diz Laura, em comunicado da UofA. “Admito que, no início, estávamos céticos.”

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Laura e Joe recuperaram rapidamente cerca de sete gramas da rocha no primeiro dia, e depois mais um pouco utilizando um aspirador de pó e um ímã. Com o material em mãos, entraram em contato com Chris Herd, geólogo da Universidade de Alberta (UofA).

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“Em média, recebemos cerca de 10 consultas por semana, geralmente por e-mail ou pelo Sistema de Notificação de Meteoritos, e 99,9% das vezes as rochas não são meteoritos.”, conta Herd. Este caso era diferente.

A análise das imagens confirmou que o material era mesmo de um meteorito. Coincidentente, Herd já tinha uma viagem planejada para a região de Charlottetown, que fica a mais de 4 mil quilômetros do campus da UofA, no oeste do Canadá. Agora, sua viagem de férias incluía uma nova parada.

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O pesquisador visitou a casa da família para recolher fragmentos do meteorito e fazer medidas do local do impacto. Segundo ele, o meteorito é um condrito comum e o fragmento devia ter o tamanho aproximado de um kiwi. As duas características ajudam a explicar por quê a rocha se partiu ao colidir com o solo.

Condritos comuns são meteoritos rochosos formados nos estágios iniciais do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Eles são compostos principalmente de minerais de silicato e pequenas esferas chamadas côndrulos, e são importantes para estudos sobre a origem dos planetas. São chamados de “comuns” porque são os meteoritos mais abundantes encontrados na Terra, representando cerca de 85% dos meteoritos rochosos.

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“Como o primeiro e único meteorito da região, o Meteorito de Charlottetown anunciou sua chegada de forma espetacular. Nenhuma outra queda de meteorito foi documentada dessa forma”, diz Herd. “Até onde sabemos, é a primeira vez que um meteorito que cai na Terra é registrado em vídeo e com som. Isso acrescenta uma dimensão totalmente nova à história natural da ilha [Ilha do Príncipe Eduardo, que abriga Charlottetown, na costa leste do país].”

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Uma parte da amostra do meteorito foi para o acervo da UofA, que abriga a maior coleção universitária de meteoritos do Canadá – são mais de 2 mil espécimes de 450 tipos de meteoritos de todo o mundo. Outra parte deve ficar com a família. “Agora estamos maravilhados com o fato de que um pedaço do antigo espaço interestelar possa viajar milhões de quilômetros e aterrissar, literalmente, à nossa porta.”, acrescenta Laura.

Veja o vídeo do momento abaixo.