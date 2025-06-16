O Zoológico Brookfield de Chicago, nos EUA, divulgou o vídeo do momento exato em que um golfinho-fêmea deu à luz a um filhote no último sábado (7).

A gravação viralizou nas redes, mas teve um final triste: o filhote morreu apenas quatro dias depois do seu nascimento, de causas ainda desconhecidas.

O vídeo mostra o momento em que Ellie, uma golfinho-nariz-de-garrafa de 38 anos, deu à luz a um filhote. Ela estava acompanhada de outra fêmea chamada Tapeko – uma mãe experiente, que pareceu dar assistência à amiga no momento do parto. A ocasião era para lá de especial: era a primeira vez em dez anos que um novo golfinho da espécie nascia no zoológico.

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O filhote pesava entre 15 kg e 17 kg e media entre 1,15 metros e 1,20 metros, segundo estimativas do veterinário. A equipe disse que os primeiros sinais eram positivos e indicavam um desenvolvimento saudável para o bebê, e o zoológico esperava batizá-lo com um nome nos próximos dias.

No entanto, o golfinho teve uma piora súbita de saúde quatro dias após seu nascimento, e faleceu repentinamente. Uma autópsia será feita para identificar a causa da morte.

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“Os primeiros dias de vida são um período crítico e delicado para os filhotes de golfinho. Mesmo sob os melhores cuidados, os recém-nascidos enfrentam desafios biológicos complexos, como aprender a mamar, a se locomover no ambiente aquático e a descansar sendo levados pela corrente de deslocamento da mãe”, explicou o zoológico em uma postagem nas redes sociais. “Na natureza, as taxas de sobrevivência também são incertas: um em cada cinco filhotes não sobrevive ao primeiro ano de vida.”

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Agora, a equipe está monitorando Allie, a golfinho-mãe, além dos outros animais do grupo, pois é sabido que episódios como esse podem afetar a saúde dos golfinhos.

“Embora seu tempo conosco tenha sido dolorosamente breve, seu impacto foi profundo. Ele [

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o filhote] viverá para sempre nos corações do zoológico e de todos que cuidaram dele com tanto amor e dedicação”, termina a nota.

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