Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Vulcão limpa metano que ele próprio havia jogado na atmosfera. Saiba como

Em 2022, o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai lançou cinzas e água salgada à mesosfera, e isso pode ter acelerado a quebra do gás. Entenda.

Por Diego Facundini 12 Maio 2026, 11h45
Imagem de satélite obtida pelo satélite VIIRS em 16 de janeiro de 2022, às 13h30 UTC, mostrando em azul a nuvem de formaldeído medida pelo TROPOMI. À esquerda, vê-se a costa australiana de Queensland.
 (van Herpen et al. (2026)/Divulgação)
Continua após publicidade
Vulcão limpa metano que ele próprio havia jogado na atmosfera. Saiba como Priorizar nos meus resultados Google

Em estudo publicado na revista Nature na última quinta (7), uma equipe de cientistas europeus observou um fenômeno químico surpreendente nos registros de uma das erupções vulcânicas mais violentas da era moderna.

O vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, que explodiu em janeiro de 2022, teria criado as condições para que o metano liberado por ele próprio fosse removido naturalmente da atmosfera. Uma auto-limpeza, que nem a da sua máquina de lavar.

Antes de entender esse fenômeno, precisamos explicar o que aconteceu durante a erupção.

Siga

Localizado a 65 quilômetros da principal ilha de Tonga (país insular da Oceania), o vulcão começou a chacoalhar as profundezas do Pacífico Sul ainda em dezembro de 2021. Explodiu no mês seguinte, lançando em direção à mesosfera quantidades enormes de cinzas vulcânicas, junto às águas salgadas do mar.

A erupção causou uma onda de choque na atmosfera, com uma velocidade de 300 metros por segundo. Ao mesmo tempo, tsunamis se espalharam pelas águas ao redor, atingindo Tonga de maneira devastadora e rapidamente se estendendo até as costas de países como Nova Zelândia, Japão e EUA. Na época, cientistas da Nasa descreveram a explosão como centenas de vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima.

Continua após a publicidade

A coluna de fumaça que se elevou por uma altura de 55 quilômetros pôde ser observada por satélites. Passando da camada da troposfera, ela também criou as condições para que o impacto atmosférico pudesse ser analisado por meio do TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument), um instrumento capaz de monitorar os gases de efeito estufa na atmosfera. Assim, os pesquisadores observaram uma nuvem com altas concentrações de formaldeído por um período de dez dias, até chegar na América do Sul.

“Detectar formaldeído a partir do TROPOMI em uma pluma vulcânica estratosférica está muito além das condições operacionais padrão do instrumento – tivemos de corrigir cuidadosamente a sensibilidade do satélite para a altitude incomum do sinal e levar em conta a interferência das altas concentrações de dióxido de enxofre. Fazer essas correções corretamente foi essencial para confirmar que o que estávamos observando era real”, relatou, em nota, a pesquisadora Isabelle De Smedt.

A detecção dessa substância foi importante: o formaldeído (CH2O) é um composto intermediário de vida curta que ocorre quando as moléculas de metano (CH4) na atmosfera são quebradas, e dura no ar por apenas algumas horas. Essa nuvem, porém, perdurou por dias, o que significa que o metano lançado na atmosfera estava constantemente sendo quebrado por todo esse período.

Continua após a publicidade

Após o dióxido de carbono, o metano é um dos gases de efeito estufa mais relevantes hoje, responsável por cerca de um terço do aquecimento global. Sua emissão é geralmente associada à decomposição do material orgânico em aterros sanitários e ao sistema digestivo do gado da pecuária, mas ele também é injetado na atmosfera durante erupções vulcânicas.

Auto-limpeza

Em 2022, o Hunga Tonga-Hunga Ha’apai emitiu pelo menos 330 mil toneladas de metano durante sua erupção. Agora, cientistas constatam pela primeira vez que as cinzas liberadas pelos vulcões também são capazes de limpar parcialmente essa poluição. Segundo estimativa do estudo, as cinzas vulcânicas oxidaram cerca de 900 toneladas de metano por dia na atmosfera.

A causa mais provável desse fenômeno tem a ver com a água do mar lançada na atmosfera durante a erupção. O vulcão foi notório por lançar quantidades excepcionalmente altas de vapor de água na atmosfera, e, junto dessa água, grandes quantidades de cloreto de sódio, o sal do mar.

Continua após a publicidade

Em contato com a luz solar, o cloreto teria interagido com o ferro abundante nas cinzas vulcânicas, formando continuamente um cloro altamente reativo. Esse composto teria, então, oxidado o metano, resultando no formaldeído que foi observado nas leituras de satélite pelos pesquisadores.

Esse processo químico foi identificado pela primeira vez pelos cientistas em 2023, com as areias sopradas pelo Saara sobre o Oceano Atlântico. O novo estudo, então, dá ainda mais informações para um campo de pesquisa crescente que vem procurando novas formas de quebrar artificialmente o metano presente na atmosfera.

O metano quebra relativamente rápido dentro da atmosfera, levando algo em torno de 10 anos até sumir. O gás carbônico, em comparação, pode permanecer centenas de anos lá em cima.

Continua após a publicidade

Ainda assim, o metano é um gás de efeito estufa relevante, cuja redução pode ter efeito nas mudanças climáticas dentro de uma década. Por isso, cientistas acreditam que a remoção desse gás pode funcionar como um “freio de emergência” para o aquecimento da Terra.

“É uma ideia óbvia para a indústria tentar reproduzir esse fenômeno natural – mas apenas se for possível comprovar que ele é seguro e eficaz. Nosso método por satélite pode oferecer uma forma de ajudar a descobrir como os seres humanos poderiam desacelerar o aquecimento global”, disse, também em nota, o pesquisador Matthew Johnson.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
ERUPÇÃO VULCÂNICA
Metano
mudanças climáticas
Química
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).