Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Aleph Zero

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um cara que se perdeu na Wikipedia – e nunca mais encontrou a saída. Foi editor-chefe da Super, 2021 AAAS | EurekAlert! International Science Reporter Fellow e cinco vezes vencedor do prêmio IMPA de Jornalismo.
Ciência

Mortos por caçadores de marfim, elefantes evoluem para nascer sem presas

Durante a guerra civil no Moçambique, esses animais foram massacrados pelo tráfico. Então, num exemplo clássico de seleção natural, elefantinhos sem o prêmio cobiçado se multiplicaram.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2021, 08h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
.
 (Franz Aberham/Getty Images)
Continua após publicidade
Mortos por caçadores de marfim, elefantes evoluem para nascer sem presas Priorizar nos meus resultados Google

A ex-colônia de Moçambique, no leste da África, obteve independência em 1975, após dez anos de guerra contra o Estado Novo, o regime fascista que comandou Portugal por cinco décadas.

Após a libertação, os guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), de extrema esquerda, implantaram sua própria ditadura de partido único no país, inspirada nos soviéticos.

Para tirá-los de poder, formou-se uma coalização de direita chamada Renamo. A guerra civil resultante acabou em 1994 com no mínimo um milhão de mortos em sua maioria, civis com fome.

O conflito tem alguns traços de proxy war as pequenas guerras quentes que o Ocidente e o bloco soviético disputaram indiretamente em países pobres durante a Guerra Fria, apoiando grupos armados alinhados com cada lado da Cortina de Ferro.

Siga

Nesse período, a população de elefantes do Parque Nacional de Gorongosa declinou bruscamente. O comércio ilegal do marfim extraído das presas desses animais financiava armas para os dois lados combatentes do conflito (90% dos mamíferos de grande porte de Moçambique morreram durante a guerra por razões variadas).

Continua após a publicidade

O resultado foi uma pressão seletiva brutal a favor dos elefantes que nascem naturalmente sem presas: como não havia motivo para caçá-los, eles permaneciam vivos e se reproduziam mais, de modo que o número de bebês elefante sem marfim subiu rapidamente.

Pesquisadores de um grupo liderado pelo biólogo Shane Campbell-Staton na Universidade de Princeton observaram registros dos animais na época da guerra e também fizeram um censo da população contemporânea desses gigantes acinzentados.

Eles concluíram que o número de fêmeas que nascem naturalmente sem presas aumentou algo entre 19% e 51% durante o conflito, e agora está voltando lentamente aos níveis originais. Nos machos, de forma peculiar, a proporção se manteve estável.

Continua após a publicidade

Por que apenas fêmeas? Essa é uma questão em aberto, mas a equipe de Campbell-Staton levantou uma hipótese. Ela vai assim: na maior parte dos mamíferos, os machos têm cromossomos sexuais XY, e as fêmeas XX. Isso significa que as fêmeas têm duas cópias de cada gene presente no X, enquanto os machos têm só uma.

Se um gene em um dos cromossomos X nasce com uma mutação perigosa, a fêmea geralmente não precisa se preocupar, porque o gene equivalente no outro cromossomo consegue segurar a bronca sozinho. Por outro lado, se um macho nasce com uma mutação grave em um gene do cromossomo X, ele se dá mal, porque não têm plano B.

Continua após a publicidade

Existe um gene no cromossomo X que atende pelo código AMELX. Ele possui uma versão desfuncional que faz as fêmeas humanas nascerem sem um par de dentes conhecidos como incisivos laterais superiores. Esses são justamente os dentes que, nos elefantes, crescem um montão e dão origem às presas.

Além da ausência desses dentes ou de presas, caso você seja uma elefanta , essa mutação não traz muitas consequências graves para as fêmeas, porque o gene AMELX presente no outro cromossomo X entra em ação e salva o dia. Nos machos, porém, costuma causar aborto espotâneo do feto.

Ou seja: no momento, não existe um gene que permita o nascimento de machos saudáveis sem presas. Por isso, apenas as fêmeas estão respondendo à pressão seletiva.

Continua após a publicidade

Não é impossível que, no futuro, algum elefante macho em algum lugar do mundo ganhe uma mutação que lhe permita nascer sem presas. E também não é impossível que essa mutação se espalhe por seleção natural caso aumente a caça para contrabando de marfim. Até agora, porém, nada ocorreu no leste da África.

Essa história é didática porque reforça que a seleção natural só trabalha com mutações pré-existentes. Se não surgir um gene capaz de gerar machos sem dentões, não haverá nada para ser selecionado.

Lembre-se, o processo darwiniano não é capaz de criar genes novos que façam as coisas que os seres vivos precisam para se adaptar a uma nova situação. Isso seria o que aprendemos como lamarckismo. No colégio, os professores martelaram na cabeça de todos nós que essa é uma noção errada.

Continua após a publicidade

Acontece o contrário: às vezes, um indivíduo nasce por acidente com uma característica que se desvia da norma (no nosso exemplo, uma elefanta sem presas). Se essa característica porventura for útil para o portador, o gene mutante responsável se espalha porque aumenta as chances de sobrevivência e reprodução.

As presas são muito, muito úteis. Os elefantes usam essas ferramentas para se defender de predadores, cavar buracos no chão para encontrar água e cutucar a casca de árvores. Eles perdem uma boa parcela de sua capacidade de sobreviver e se reproduzir sem as extremidades pontudas.

Se a seleção natural tomou esse caminho, é porque a chance de um elefante morrer de sede ou atacado por outro animal é menor do que a chance dele ser morto por um ser humano. Esse é o grau da ameaça que nossa espécie representa.

O grupo de Campbell-Staton em Princeton estuda justamente como pressões seletivas criadas por nossos ambientes artificiais geram evolução em tempo real. Vale a pena acompanhar o trabalho no site oficial – eles estudam até a resposta da natureza à radiação nas ruínas de Chernobyl.

Publicidade
TAGS:
elefante
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).