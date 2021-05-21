Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Alexandre Versignassi

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Blog do diretor de redação da SUPER e autor do livro "Crash - Uma Breve História da Economia", finalista do Prêmio Jabuti.
Saúde

Covid-19: falta de segunda dose é mais um exemplo de descaso

Para a saúde pública, não faz sentido deixar gente sem a dose número dois para ampliar a quantidade de pessoas que receberam a dose número um.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 Maio 2021, 12h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Idosos esperam em longa fila para receber vacina em Duque De Caxias, Rio de Janeiro.
 (picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
Covid-19: falta de segunda dose é mais um exemplo de descaso Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto este texto era escrito, no início de maio, milhares de brasileiros esperavam pela segunda dose da CoronaVac havia mais de um mês – quando o indicado é que a aplicação aconteça em até 28 dias. Enquanto algumas regiões penavam com o fim de seus estoques, e não conseguiam completar a segunda etapa da vacinação, outras seguiam aplicando normalmente a primeira.

Foi mais um exemplo de desgoverno na esfera federal. A aplicação de primeiras doses, no caso da CoronaVac, é um dado meramente contábil. Só existe uma imunização minimamente satisfatória após a segunda picada. Para a saúde pública, portanto, não faz sentido deixar gente sem a dose número dois para ampliar a quantidade de pessoas que receberam a dose número um.

Mesmo assim, o ex-ministro Pazuello ordenou, no dia 19 de fevereiro, que todas as cidades do país usassem suas reservas de segunda dose. Em suas palavras: “Com a liberação para aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação”.

Continua após a publicidade

Quatro dias depois, o Ministério da Saúde soltou uma nota voltando atrás. Desta vez diziam o óbvio – que, sim, era preciso guardar as segundas doses. Assunto resolvido? Não. Em 20 de março, três dias antes de Pazuello deixar o cargo, o Ministério voltou a determinar o uso dos estoques de segunda dose para a aplicação da primeira. Novos lotes de vacina, dizia a nota, supririam a falta lá na frente. Mas o tempo passou e os lotes não vieram na quantidade necessária. Começou a faltar vacina para a finalização dos tratamentos.

Siga
Continua após a publicidade

Cabia, então, ao governo federal organizar um esforço de remanejamento de vacinas para suprir as regiões que estavam sem segunda dose, e sem perspectiva de receber novas remessas. Nada fizeram. Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, culpou as determinações desastradas da gestão Pazuello, e ficou por isso mesmo.

Para piorar, o chefe de Queiroga seguiu provocando a China, fornecedora da matéria-prima para a CoronaVac e a vacina da AstraZeneca. Como se estivesse em um churrasco de conspiracionistas, disse que o vírus poderia ter sido criado em laboratório e ser parte de uma “guerra bacteriológica”. Encerrou com uma pergunta retórica: “Qual país que mais cresceu seu PIB?”.

Continua após a publicidade

Horas mais tarde, Bolsonaro tentou esquivar-se. “Falei a palavra China hoje de manhã? Eu não falei.” Mas imediatamente voltou ao ataque. “Vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem.”

Sim, presidente. O vírus nasceu na China. Tal como a variante P1, mais devastadora, nasceu no Brasil. E nem por isso o senhor é acusado de tê-la criado em laboratório, em nome de algum interesse lunático. Agir de forma antidiplomática com um país que pode, numa canetada, deixar o Brasil sem insumos é, sim, uma bela amostra de irresponsabilidade com a saúde pública. Mais uma.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Covid-19
Saúde
Sociedade
Vacinas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).