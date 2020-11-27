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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

7 ofertas imperdíveis da Black Friday

Galaxy S20+ pela metade do preço, TVs de 50 e 70 polegadas, caixa da JBL com 40% de desconto, notebook com SSD a preço de HD - e o melhor game de todos os tempos. Confira as ofertas mais interessantes de hoje.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 nov 2020, 10h34 | Atualizado em 5 set 2024, 09h05
black friday 2020
 (Divulgação/Reprodução)
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7 ofertas imperdíveis da Black Friday Priorizar nos meus resultados Google

Galaxy S20+ pela metade do preço, TVs de 50 e 70 polegadas, caixa da JBL com 40% de desconto, notebook com SSD a preço de HD – e o melhor game de todos os tempos. Confira as ofertas mais interessantes.

A pandemia rompeu cadeias produtivas, o dólar continua nas alturas, o consumo de eletrônicos está aquecido e os lojistas não são bobos: eles sabem que as pessoas estão mais propensas a comprar na Black Friday, e por isso relutam em reduzir os preços. Mas, procurando bem, ainda dá para encontrar ofertas surpreendentes. Vamos a elas.  

moto g9 play
(Motorola/Divulgação)

Smartphone Moto G9 Play
Tela de 6,5 polegadas, 4 gigabytes de memória RAM, 64 GB de memória (com entrada para cartão MicroSD), processador octa-core Snapdragon 662, três câmeras traseiras e bateria de 5.000 mAh, que dá tranquilamente para dois dias. Um ótimo celular intermediário – com preço de modelo básico.
R$ 1.099 no Magazine Luiza

galaxy s20+ versao 2
(Samsung/Divulgação)
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Smartphone Galaxy S20+
Ele tem quatro câmeras, uma delas com 64 megapixels – que permite usar zoom digital de até 30x. Filma em 8K. Tela “infinita” de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz (que torna a rolagem mais fluida), 128 GB de memória e bateria de 4.000 mAh. Um dos flagships de 2020, que foi lançado no Brasil a R$ 6 mil – e agora está pela metade.
R$ 3.315 na Fast Shop

Siga

tv tcl

Smart TV Semp TCL 4K 50″
As televisões da marca chinesa TCL costumam vencer os testes comparativos feitos nos Estados Unidos, porque são baratas e têm excelente qualidade de imagem. É o caso desta, que também tem sistema Android TV (com apps para todos os principais serviços de streaming), controle remoto com Google Assistente e comandos de voz, HDR e 3 entradas HDMI.
R$ 2.099 nas Americanas

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TV LG 70

 

Smart TV LG 4K 70″
Prefere uma tela maior? Muito maior? Esta tem mastodônticas 70 polegadas. Roda o sistema operacional WebOS, atualizado e rápido, tem Google Assistente e Alexa, já é compatível com o padrão Filmmaker Mode – e permite conectar fones de ouvido ou caixas de som Bluetooth. Só meça a sua sala antes, porque a TV é enorme.
R$ 4.279 nas Americanas

notebook acer
(Acer/Divulgação)
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Notebook Acer Core i3 com SSD
Estamos em 2020, mas os laptops com SSD (solid state disk), que deixa o computador dramaticamente mais ágil, ainda são raros e caros. Este é diferente: tem SSD, de 512 gigabytes. Vem com 8 GB de memória RAM, processador Core i3 de 3,4 GHz e tela de 15,6″ (com resolução 1.366×768, equivalente a 720p). Uma máquina honesta e rápida, ótima para internet e tarefas de escritório.
R$ 2.999 nas Americanas

JBLFLIP5VRM_PRD_1500_1
(JBL/Divulgação)

Caixa de som Bluetooth JBL Flip 5
As caixas Flip, da JBL, têm uma combinação de qualidades quase imbatível: elas são compactas, bonitas, resistentes e sua qualidade de som é ótima. Tanto é assim que, nos últimos anos, começaram até a surgir versões falsificadas, que infestam o mercado brasileiro. Esta é original – e está com preço pré-pandemia.
R$ 579 na Fast Shop

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The Last of Us
(Sony/Divulgação)

Game The Last of Us: Part II para PlayStation 4
The Last of Us: Part II não é só o melhor jogo de 2020. É o melhor de todos os tempos. Uma superprodução sem igual, que alcança níveis técnicos e artísticos jamais vistos. Foi lançado há poucos meses, mas já está pela metade do preço. Imperdível.
R$ 149 no Submarino

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