Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

A Anvisa foi contaminada por um vírus: o da política

Ao liberar o uso de testes de Sars-CoV-2 com prazo de validade vencido, agência cede a pressões, coloca a própria credibilidade científica em risco - e ameaça o combate à pandemia no Brasil

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 dez 2020, 16h26 | Atualizado em 5 set 2024, 09h04
Pessoa com luvas cirúrgicas manuseando um teste de covid-19
 (Mufid Majnun/Unsplash)
Continua após publicidade
A Anvisa foi contaminada por um vírus: o da política Priorizar nos meus resultados Google

Ao liberar o uso de testes de Sars-CoV-2 com prazo de validade vencido, agência cede a pressões, coloca a própria credibilidade científica em risco – e ameaça o combate à pandemia no Brasil

No final de novembro, o jornal “O Estado de S. Paulo” apurou que 6,8 milhões de testes de Sars-CoV-2 comprados pelo Ministério da Saúde estavam prestes a estragar: seu prazo de validade se encerrava em dezembro a janeiro de 2021. É muita coisa -supera com folga os 5 milhões de testes aplicados, até agora, pelo SUS-, e colocou o governo em situação constrangedora. Mas, hoje, a Anvisa desfez esse embaraço com uma medida chocante: irá prorrogar a data de validade dos testes, ou seja, permitirá que os brasileiros sejam diagnosticados com testes vencidos.

A validade será estendida em quatro meses. Os testes que vencem em dezembro, portanto, poderão ser usados até abril (e aqueles que estragam em janeiro serão permitidos até maio). A Anvisa declarou à “Folha de S. Paulo” que isso será feito em caráter excepcional, porque é importante aplicar testes para conter a pandemia, e os técnicos da agência irão elaborar uma estratégia para monitorar a qualidade dos kits vencidos. 

Mas não é difícil perceber que, na verdade, a manobra tem motivação política. No mês de novembro, o presidente Jair Bolsonaro indicou para a diretoria da Anvisa o tenente-coronel Jorge Luiz Kormann, que já endossou publicamente opiniões contrárias à OMS e à vacina Coronavac. Em 9 de novembro, por exemplo, curtiu um tuite que dizia “Todo mundo sabe que o Dória é o ‘China Boy’. Mas essa história de vacina, tá ficando até constrangedor”. O post, publicado pelo influenciador digital Leandro Ruschel, celebrava a interrupção dos testes com a vacina chinesa.

Siga

A postura ideologizada de Kormann tem alimentado o receio, desde sua indicação, de que a Anvisa -formada por técnicos sérios e com reputação construída ao longo de décadas- venha a ter a  credibilidade científica arranhada ou destruída por ações de caráter político. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, onde o governo Trump forçou a FDA a aprovar a hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19 – sendo que ela é comprovadamente ineficaz contra a doença, e pode ter efeitos colaterais perigosos. A FDA acabou revertendo a decisão e se insurgindo contra o governo

Continua após a publicidade

Não há razões científicas, e nem mesmo logísticas, que justifiquem a utilização de exames fora do prazo de validade. Os testes de Sars-CoV-2 não são mais um produto escasso, e podem ser facilmente comprados no mercado nacional e internacional. Logo, o raciocínio sanitário invocado pela Anvisa (de que usar testes vencidos é melhor do que não fazer teste nenhum) não se sustenta. 

Os testes de coronavírus -inclusive os do tipo RT-PCR, como os 6,8 milhões que estão prestes a estragar- já são sujeitos a imprecisões: podem dar falso negativo ou falso positivo. Com o uso de exames vencidos, o grau de confiabilidade despenca. Imagine, por exemplo, que você faça um teste e ele dê positivo. Para confirmar o diagnóstico, o procedimento padrão é sempre refazer o exame. Mas e se o primeiro, o segundo ou ambos os testes estiverem fora do prazo de validade? Como o médico irá interpretar os dados? Qual deles carregará maior peso? Como obter um resultado minimamente confiável sem realizar um terceiro teste – com um kit de exame que esteja dentro do prazo de validade? 

O uso em larga escala de exames vencidos pode gerar dados distorcidos, com duas consequências graves: colocar em dúvida a credibilidade dos diagnósticos de Covid-19, estimulando o negacionismo de boa parte da população, e deixar o Brasil no escuro sobre a real evolução da pandemia. Ao liberar testes inadequados para uso, a Anvisa exibe sintomas de contaminação pelo vírus da política, como já acontecera com o Ministério da Saúde. Em outubro, ao dar um giro de 180 graus e dizer que o SUS não iria adquirir nem fornecer a Coronavac (24h após anunciar que iria fazê-lo), o ministro Eduardo Pazuello declarou, ao lado do presidente Jair Bolsonaro: “É simples assim: um manda e o outro obedece”. Havia, ali, uma nítida mensagem nas entrelinhas, deixando clara a insatisfação do próprio Pazuello, que é general da ativa. Kormann está na reserva. Ambos são militares. 

Continua após a publicidade

Ter disciplina para acatar ordens, mesmo quando não se concorda com elas, é uma qualidade essencial a qualquer militar. O juramento à Bandeira, que todo jovem faz ao se alistar, prevê “cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado” e “respeitar os superiores hierárquicos”. Porém, ele também fala em dedicar-se “inteiramente ao serviço da Pátria”, cuja “honra, integridade e instituições” devem ser defendidas – se necessário, inclusive, “com o sacrifício da própria vida”.

A coisa certa a se fazer, no caso dos testes vencidos, está absolutamente clara: jogar fora os kits estragados, assumir o prejuízo e comprar novos exames. Isso, sim, é servir à Pátria – e à própria consciência. 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).