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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Apple mostra o iPhone Duo, com tela dobrável e preço a partir de US$ 1.999

Aparelho tem câmera interna invisível, oculta sob a tela; primeiro evento da empresa com novo CEO também incluiu o iPhone 18 Pro e os AirPods 5; veja destaques

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h57 | Atualizado em 9 set 2026, 15h57
Duas mãos seguram um tablet horizontalmente, exibindo a tela inicial com widgets de música, clima, calendário e vários ícones de aplicativos sobre um fundo de dunas de areia
 (Apple/Reprodução)
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Apple mostra o iPhone Duo, com tela dobrável e preço a partir de US$ 1.999 Priorizar nos meus resultados Google

A apresentação realizada hoje na sede da Apple foi a primeira com a empresa sob o comando do novo CEO John Ternus, sucessor de Tim Cook. O evento começou com o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, que trazem uma nova versão da assistente de IA Siri, capaz de acessar informações contidas em aplicativos da própria Apple (como Mail e Messages), bem como em apps de terceiros (que tenham sido atualizados para permitir isso). É uma habilidade útil – e que já estava disponível, em inglês, na versão beta do iOS. 

Dois smartphones de cor vinho, um de costas com três câmeras e o logo da Apple, e outro de frente com tela escura e detalhes luminosos em rosa, sobre fundo preto
(Apple/Reprodução)

Os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max vêm com o processador A20 Pro (segundo a Apple, até 20% mais rápido), e uma nova câmera principal com diafragma de abertura variável, que ajuda em retratos e fotos noturnas. Vão custar a partir de US$ 1.199 e US$ 1.299 nos EUA.

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Dois estojos de carregamento brancos para fones de ouvido sem fio, com a tampa aberta. À esquerda, os dois fones estão dentro do estojo. À direita, um fone está dentro e o outro está para fora, à direita do estojo, com a letra R visível em seu corpo. Ambos os estojos exibem uma luz indicadora verde
(Apple/Reprodução)

Em seguida, a empresa mostrou os fones de ouvido AirPods 5, que prometem 50% mais cancelamento de ruído (comparando com os AirPods 4) e um “modo transparência” (que deixa passar os sons do ambiente) mais natural. Vão custar US$ 129. Também terão uma variação um pouco melhor, com 20% mais bateria e controle de volume na haste, por US$ 149. 

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Dois smartwatches em fundo preto. À esquerda, um relógio cinza com pulseira branca exibe hora, data e dados de atividade física. À direita, um relógio marrom com pulseira de malha mostra a frequência cardíaca de 62 BPM em um gráfico vermelho
(Apple/Reprodução)

Os novos Apple Watch Series 12 e Ultra 4 trazem um sistema de medição cardíaca mais preciso, com LEDs maiores (os smartwatches medem os batimentos cardíacos projetando uma luz no pulso), e a função Readiness, que usa dados de saúde e IA para avisar quando é hora de pegar um pouco mais leve nos exercícios. Os novos relógios, que também rodam a assistente Siri, vão custar a partir de US$ 399 e US$ 799, respectivamente.  

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Mão segurando um smartphone dobrável com tela ligada exibindo a hora 9:41, data Wed Apr 1 e um papel de parede de dunas e montanhas desérticas
(Apple/Reprodução)

Por fim, como esperado, a empresa mostrou seu celular dobrável. Ele se chama iPhone Duo, tem cantos arredondados e formato ligeiramente “achatado”, que lembra o Galaxy Z Fold 8, da Samsung. Mas a câmera interna, frontal, é diferente: ela fica escondida sob os pixels da tela e só aparece quando está em uso. Aparentemente, o iOS se ajusta bem às mudanças entre a tela externa, que tem 5,4 polegadas, e a interna, de 7,6″. A conferir. 

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Duas mãos seguram um tablet horizontalmente, exibindo a tela inicial com widgets de música, clima, calendário e vários ícones de aplicativos sobre um fundo de dunas de areia
(Apple/Reprodução)

Nas imagens exibidas pela Apple, a tela interna parece não ter vinco no ponto de dobra. Mas só o tempo dirá se ela continua assim após uso prolongado. Ambas as telas são compatíveis com a caneta Apple Pencil (vendida separadamente). Além da câmera “invisível” o Duo possui mais duas, na parte de trás, uma delas com resolução de 48 megapixels (a outra, zoom de 2x, com 12 megapixels).       

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O iPhone Duo parece bem interessante. Porém, não será nada barato: nos EUA, seu preço começa em US$ 1.999 (com 256 GB de armazenamento). Os smartphones dobráveis devem continuar sendo produtos de nicho. Mas o modelo da Apple vai ampliar esse segmento – que, hoje, corresponde a 2% do mercado global de smartphones.

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Apple
Inteligência artificial
iPhone
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