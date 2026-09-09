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Introdução A Apple revelou os novos iPhone 18 Pro e Pro Max, com Siri aprimorada e câmera inovadora. Também lançou os AirPods 5 com melhor cancelamento de ruído, Apple Watch Series 12 e Ultra 4 com recursos de saúde avançados e, finalmente, o aguardado iPhone Duo, seu primeiro dobrável. Descubra todos os detalhes e preços.

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Novos iPhones 18 Pro e Pro Max com Siri aprimorada iPhone Duo: o primeiro smartphone dobrável da Apple AirPods 5 com 50% mais cancelamento de ruído Apple Watch Series 12 e Ultra 4 focados em saúde Câmera frontal escondida sob a tela do iPhone Duo

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A apresentação realizada hoje na sede da Apple foi a primeira com a empresa sob o comando do novo CEO John Ternus, sucessor de Tim Cook. O evento começou com o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, que trazem uma nova versão da assistente de IA Siri, capaz de acessar informações contidas em aplicativos da própria Apple (como Mail e Messages), bem como em apps de terceiros (que tenham sido atualizados para permitir isso). É uma habilidade útil – e que já estava disponível, em inglês, na versão beta do iOS.

Os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max vêm com o processador A20 Pro (segundo a Apple, até 20% mais rápido), e uma nova câmera principal com diafragma de abertura variável, que ajuda em retratos e fotos noturnas. Vão custar a partir de US$ 1.199 e US$ 1.299 nos EUA.

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Em seguida, a empresa mostrou os fones de ouvido AirPods 5, que prometem 50% mais cancelamento de ruído (comparando com os AirPods 4) e um “modo transparência” (que deixa passar os sons do ambiente) mais natural. Vão custar US$ 129. Também terão uma variação um pouco melhor, com 20% mais bateria e controle de volume na haste, por US$ 149.

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Os novos Apple Watch Series 12 e Ultra 4 trazem um sistema de medição cardíaca mais preciso, com LEDs maiores (os smartwatches medem os batimentos cardíacos projetando uma luz no pulso), e a função Readiness, que usa dados de saúde e IA para avisar quando é hora de pegar um pouco mais leve nos exercícios. Os novos relógios, que também rodam a assistente Siri, vão custar a partir de US$ 399 e US$ 799, respectivamente.

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Por fim, como esperado, a empresa mostrou seu celular dobrável. Ele se chama iPhone Duo, tem cantos arredondados e formato ligeiramente “achatado”, que lembra o Galaxy Z Fold 8, da Samsung. Mas a câmera interna, frontal, é diferente: ela fica escondida sob os pixels da tela e só aparece quando está em uso. Aparentemente, o iOS se ajusta bem às mudanças entre a tela externa, que tem 5,4 polegadas, e a interna, de 7,6″. A conferir.

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Nas imagens exibidas pela Apple, a tela interna parece não ter vinco no ponto de dobra. Mas só o tempo dirá se ela continua assim após uso prolongado. Ambas as telas são compatíveis com a caneta Apple Pencil (vendida separadamente). Além da câmera “invisível” o Duo possui mais duas, na parte de trás, uma delas com resolução de 48 megapixels (a outra, zoom de 2x, com 12 megapixels).

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O iPhone Duo parece bem interessante. Porém, não será nada barato: nos EUA, seu preço começa em US$ 1.999 (com 256 GB de armazenamento). Os smartphones dobráveis devem continuar sendo produtos de nicho. Mas o modelo da Apple vai ampliar esse segmento – que, hoje, corresponde a 2% do mercado global de smartphones.